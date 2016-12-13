Фотоистория: Как известные красноярцы в армии служили

Олега Пащенко отправили в одну из первых ракетных шахт, Казимир Войткевич и Юрий Швыткин записались в десант, Дмитрий Буевич попал на секретный ядерный полигон, а Андрея Пашнина и вовсе выгнали из армии «за плохое поведение»! Почитайте, что вспоминают известные красноярцы о своей службе в Вооруженных силах.

Андрей Пашнин, заслуженный артист России, режиссер и руководитель «Отдельного театра А.Пашнина»

«В 1989 году — как только я закончил театральное отделение Государственного института искусств и получил диплом о высшем образовании по профессии „актер театра и кино“ — так сразу же меня в армию и забрали. Последним, так сказать, увозом, в июле. Весенний призыв. До этого в течение 5 лет 10 призывов не получалось призвать. Все время обострялись то гастрит, то язва желудка. Как призыв — весна, осень — у меня обострение! Не хотел прерывать учебу в вузе».

Через 8 месяцев меня из армии выгнали за плохое поведение. Закончилась перепись и начальники вспомнили, что у меня гастрит, язва, что я сирота, опекун, артист... «ВВС. Зона повышенной опасности. Небо наш дом, Юра наша гордость». Так мы шутили. Вот и всё.

Казимир Войткевич, руководитель и депутат

«Я служил в воздушно-десантных войсках с 1986 по 1988 гг. в Литовской ССР — в/ч 63291, мастер связи полка. Это были самые полезные два года моей жизни, наверное. Ни до, ни после меня никогда так много, эффективно и задарма не учили. Если не стесняться пафосных определений — детство мальчика выплавляет и формирует, армия закаляет, взрослая жизнь пробует на прочность».

Можно ли прожить, не служа в армии? Можно. Но следует помнить, что мужчина, не бравший в руки оружия, это как престарелая девственница — потом жалко, но поздно.

Дмитрий Буевич, гендиректор телеканала «СТС-Прима»

«Служил в 1988-1990, в Северном Казахстане, как тогда писали в газетах, „в районе города Семипалатинска“ — там был полигон для подземных ядерных испытаний и сумасшедшая армейская группировка, которая, надо полагать, все это атомное хозяйство и прикрывала».

Службу вспоминаю с теплотой. Это был такой первый опыт отрыва от дома и мам-пап, а к тому же зверски весело, неординарность обстановки всегда сподвигает к коллективному ржанию, это, наверное, защитный механизм. Там убедился, что под поговоркой «не спеши выполнять команду, последует отменяющая» лежит житейский смысл и бездна практического опыта.

Юрий Швыткин, полковник и политик

Вся жизнь была связана с армией. В 1986 году, после окончания военного училища, попал в Псковскую воздушно-десантную дивизию. Был командиром отдельной разведроты дивизии, затем заместителем командира парашютно-десантного батальона. В 1992 году переведен на службу в органы внутренних дел Красноярского края — был командиром СОБРа и ОМОНа. За время службы побывал в служебных командировках в Баку, Фергане, Кировобаде, Ленинакане, Чечне и других «горячих точках».

Писатель Олег Пащенко и омбудсмен Марк Денисов

Кстати, совсем недавно мы рассказывали, как сегодня красноярских призывников встречают и провожают их друзья и любимые. Судя по этим фотографиям, служба в вооруженных силах навсегда изменила жизнь ребят — и мы только надеемся, что к лучшему!