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Фотоистория: Как известные красноярцы в армии служили

Фотоистория: Как известные красноярцы в армии служили

Интернет-газета Newslab.ru
13.12.2016
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Андрей Пашнин, заслуженный артист России, режиссер и руководитель «Отдельного театра А.Пашнина»

«В 1989 году — как только я закончил театральное отделение Государственного института искусств и получил диплом о высшем образовании по профессии „актер театра и кино“ — так сразу же меня в армию и забрали. Последним, так сказать, увозом, в июле. Весенний призыв. До этого в течение 5 лет 10 призывов не получалось призвать. Все время обострялись то гастрит, то язва желудка. Как призыв — весна, осень — у меня обострение! Не хотел прерывать учебу в вузе».

Служил я в Новосибирске, в штабе ВВС. Возглавлял отдел по переписи населения 1989 года. Этот отдел подразумевал майорскую должность, я автоматически должен был быть старшим сержантом. Но... у меня были принципы юноши-максималиста и я предпочел остаться рядовым. Смешно вспоминать сейчас, но тогда все казалось правильным. Жил в казарме в деревне Мочище под Новосибирском, поэтому все прелести армейской жизни познал не понаслышке.
Фото из личного архива
Как бы пафосно это не звучало, армия тогда все равно была школой, проверкой «на вшивость» и умение отстоять свою позицию и себя в принципе. Народишко в армии разный собирается, поэтому и ситуации тебя экзаменуют разные...!!! Друзей много появилось армейских. До сих пор знаю, что они есть и подставят плечо, если понадобится.
Фото из личного архива
Помню, что очень тосковал по семье, по дому, по театру. Считал, что трачу время неразумно, теряю его. Справедливости ради замечу, что после армии тосковал немного и по ней. Человек привыкает ко всему.
Фото из личного архива

Через 8 месяцев меня из армии выгнали за плохое поведение. Закончилась перепись и начальники вспомнили, что у меня гастрит, язва, что я сирота, опекун, артист... «ВВС. Зона повышенной опасности. Небо наш дом, Юра наша гордость». Так мы шутили. Вот и всё.

Казимир Войткевич, руководитель и депутат

«Я служил в воздушно-десантных войсках с 1986 по 1988 гг. в Литовской ССР — в/ч 63291, мастер связи полка. Это были самые полезные два года моей жизни, наверное. Ни до, ни после меня никогда так много, эффективно и задарма не учили. Если не стесняться пафосных определений — детство мальчика выплавляет и формирует, армия закаляет, взрослая жизнь пробует на прочность».

Младшой!
Фото из личного архива
На площадке приземления
Фото из личного архива

Можно ли прожить, не служа в армии? Можно. Но следует помнить, что мужчина, не бравший в руки оружия, это как престарелая девственница — потом жалко, но поздно.

Дмитрий Буевич, гендиректор телеканала «СТС-Прима»

«Служил в 1988-1990, в Северном Казахстане, как тогда писали в газетах, „в районе города Семипалатинска“ — там был полигон для подземных ядерных испытаний и сумасшедшая армейская группировка, которая, надо полагать, все это атомное хозяйство и прикрывала».

Фото из личного архива

Службу вспоминаю с теплотой. Это был такой первый опыт отрыва от дома и мам-пап, а к тому же зверски весело, неординарность обстановки всегда сподвигает к коллективному ржанию, это, наверное, защитный механизм. Там убедился, что под поговоркой «не спеши выполнять команду, последует отменяющая» лежит житейский смысл и бездна практического опыта.

Юрий Швыткин, полковник и политик

Вся жизнь была связана с армией. В 1986 году, после окончания военного училища, попал в Псковскую воздушно-десантную дивизию. Был командиром отдельной разведроты дивизии, затем заместителем командира парашютно-десантного батальона. В 1992 году переведен на службу в органы внутренних дел Красноярского края — был командиром СОБРа и ОМОНа. За время службы побывал в служебных командировках в Баку, Фергане, Кировобаде, Ленинакане, Чечне и других «горячих точках».

1985 год, Курсант Новосибирского высшего военно-политического войского училища (факультет ВДВ)
Фото из личного архива
1989 год, Псковская воздушно-десантная дивизия
Фото из личного архива
В той же дивизии — годом позже
Фото из личного архива

Писатель Олег Пащенко и омбудсмен Марк Денисов

Олег Пащенко рассказывает: «Перед армией я работал мастером на стройке и очень переживал, что попаду в стройбат. В военкомате просился в стрелковую дивизию или в артиллерию. Но меня отправили в Ракетные войска стратегического назначения — так, в 1966 году я попал в одну из первых шахт с ракетами!»
Фото из личного архива
А это уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов — в 1987 — 1989 гг. он служил на Камчатке.
Фото из личного архива
Денисов был замполитом роты в войсках стратегического назначения
Фото из личного архива

Кстати, совсем недавно мы рассказывали, как сегодня красноярских призывников встречают и провожают их друзья и любимые. Судя по этим фотографиям, служба в вооруженных силах навсегда изменила жизнь ребят — и мы только надеемся, что к лучшему!

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