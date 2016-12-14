Фоторепортаж: «Белая ярмарка-2016» в Красноярске

На «Белой ярмарке» в этом году построили площадку для кёрлинга, ледяной бар, сделали зону упаковки подарков и открыли почтовое отделение, чтобы можно было отправить новогоднюю открытку близким по всей России. Кроме того, организаторы повторят хит прошлого года — ферму хаски.
Если год назад зона еды «Белой ярмарки» ограничивалась пятью точками, то сейчас здесь работает 10 контейнеров с кафе, пять фудтраков, чайная юрта и небольшой выделенный рынок с фермерскими продуктами для новогоднего стола. На площади стоят 40 столов, за которыми можно выпить глинтвейн, съесть немецкую колбаску или горячий плов.
Музыка на ярмарке будет звучать ежедневно, причем самая разная: «Я НЕМО» (ex. Rocco), гитарист Алексей Наберухин, битбокс квартет Lucky Jam, детский хор «Камертон» Красноярского краевого Дворца пионеров, Красноярский духовой оркестр с мировыми хитами и много чего еще. Из необычного — лазерное танцевальное шоу.
Ярмарка «Белая» работает на площади перед ТЦ Dommer (ул. 9 Мая, 79) по будням с 17:00 до 21:00. По выходным с 12:00 до 21:00. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Вход свободный.
Фото: Сергей Филинин