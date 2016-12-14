Фоторепортаж: «Белая ярмарка-2016» в Красноярске

С этой недели красноярцы могут посетить ярмарку «Белая-2016», которая будет работать до 25 декабря. Там можно приобрести новогодние подарки для близких, прокатиться на каруселях, посетить концерты, зимние стендапы и увидеть много всего интересного. Мы там уже побывали и спешим поделиться фото с новогодним настроением!

На «Белой ярмарке» в этом году построили площадку для кёрлинга, ледяной бар, сделали зону упаковки подарков и открыли почтовое отделение, чтобы можно было отправить новогоднюю открытку близким по всей России. Кроме того, организаторы повторят хит прошлого года — ферму хаски.

Если год назад зона еды «Белой ярмарки» ограничивалась пятью точками, то сейчас здесь работает 10 контейнеров с кафе, пять фудтраков, чайная юрта и небольшой выделенный рынок с фермерскими продуктами для новогоднего стола. На площади стоят 40 столов, за которыми можно выпить глинтвейн, съесть немецкую колбаску или горячий плов.

Музыка на ярмарке будет звучать ежедневно, причем самая разная: «Я НЕМО» (ex. Rocco), гитарист Алексей Наберухин, битбокс квартет Lucky Jam, детский хор «Камертон» Красноярского краевого Дворца пионеров, Красноярский духовой оркестр с мировыми хитами и много чего еще. Из необычного — лазерное танцевальное шоу.

Ярмарка «Белая» работает на площади перед ТЦ Dommer (ул. 9 Мая, 79) по будням с 17:00 до 21:00. По выходным с 12:00 до 21:00. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Вход свободный.

Фото: Сергей Филинин