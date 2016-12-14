>
>
Фоторепортаж: «Белая ярмарка-2016» в Красноярске

Фоторепортаж: «Белая ярмарка-2016» в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
14.12.2016
0

Главная ёлка «Белой ярмарки».
Карусель для самых маленьких.
Палец в пасть не клади!
Пиратские развлечения.
Концертная площадка.
Столики для гостей ярмарки...
...которым не хочется отсюда уходить.

На «Белой ярмарке» в этом году построили площадку для кёрлинга, ледяной бар, сделали зону упаковки подарков и открыли почтовое отделение, чтобы можно было отправить новогоднюю открытку близким по всей России. Кроме того, организаторы повторят хит прошлого года — ферму хаски.

На ярмарке можно найти самые разные новогодние подарки...
Например, ёлку — размер на выбор.
Необычные фигурки из дерева.
Стильные чехлы на телефон.
Забавные значки.
И сувениры с талисманом ярмарки — пингвином по имени Макс.
Душевный термос...
...и новогодние тарелки.

Если год назад зона еды «Белой ярмарки» ограничивалась пятью точками, то сейчас здесь работает 10 контейнеров с кафе, пять фудтраков, чайная юрта и небольшой выделенный рынок с фермерскими продуктами для новогоднего стола. На площади стоят 40 столов, за которыми можно выпить глинтвейн, съесть немецкую колбаску или горячий плов.

Для тех, кто хочет подкрепиться, работает кухня на колесах.
И кафе в красных контейнерах.
Шашлыки с пылу с жару.
Настоящий узбекский плов.
Шаурма для тех, кто сильно проголодался.
Бургеры всех цветов.
Сладости...
...и ягода на развес.

Музыка на ярмарке будет звучать ежедневно, причем самая разная: «Я НЕМО» (ex. Rocco), гитарист Алексей Наберухин, битбокс квартет Lucky Jam, детский хор «Камертон» Красноярского краевого Дворца пионеров, Красноярский духовой оркестр с мировыми хитами и много чего еще. Из необычного — лазерное танцевальное шоу.

Бумажные скульптуры от kartonov.com
Площадка телеканала «Прима» в торговом центре — для прямых включений с ярмарки.
Если замерзли, можно зайти в торговый центр — здесь тоже работает ярмарка.
Мимимишные коты...
...на любой вкус.
И милые пингвины.
Бумажные скульптуры от kartonov.com
Туески для приправ и не только.

Ярмарка «Белая» работает на площади перед ТЦ Dommer (ул. 9 Мая, 79) по будням с 17:00 до 21:00. По выходным с 12:00 до 21:00. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Вход свободный.

Фото: Сергей Филинин

Рекомендуем почитать