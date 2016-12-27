В чебуречную «Кинза» голодные приходят, в первую очередь, за фирменным блюдом — горячими и сытными чебуреками. Но мы готовы рассказать вам гораздо больше о меню и убедить в том, что здесь сытно отобедать или отужинать сможет даже тот, кто равнодушен к блюдам из обжаренного теста. Готовы?

Начинать сытную трапезу следует с салата. Скорее всего, у вас есть любимый. «Греческий», «Обжорка», «Сельдь под шубой» или, может быть, классический «Цезарь»? В «Кинзе» готовы предложить более десяти салатов на любой вкус.

Кстати, недавно в «Кинзе» обновилось меню: теперь оно стало еще удобнее, красочнее и разнообразнее. Повара собирают каждый салат из свежих ингредиентов, они не стоят в холодильнике часами, поэтому выглядят точно так, как на картинках в меню.

Если вы зашли в «Кинзу пообедать», обратите внимание на раздел первых блюд. Здесь найдутся как домашние супы со знакомыми названиями, так и то, что мы не привыкли готовить дома или пробовать в других заведениях нашего города: «Чихиртма» с курицей, луком и кинзой, «Суп-пюре» из свежих грибов и разнообразных овощей, «Шурпа с бараниной», которая насытит даже самого голодного и замерзшего гостя — далеко не полный список того, что можно попробовать или заказать с собой.

Вопреки стереотипам, суп не является чисто обеденным блюдом. Его смело можно заказывать и на ужин: наваристый густой бульон в сочетании с мясом и овощами или простое легкое первое блюдо справятся с голодом не хуже горячего, салата и десерта. да и никто не мешает вам заказать и то, и другое,и третье. Тем более, что в «Кинзе» вас не заставят долго ждать, когда блюдо прибудет на стол.

Корона вашей трапезы — основное блюдо. Не все красноярские кафе и рестораны могут предложить большой выбор горячего, но в нашем случае с этим все в порядке: в меню собраны блюда со всего света — за один вечер можно совершить большое гастрономическое путешествие. «Узбекский плов», «Чучвара с бараниной», «Бифштекс с яйцом», «Шашлык из курицы», «Долма», вареники со сладкими и сытными начинками — новые впечатления обеспечены.

Ну и как же без сладкого? В чебуречной «Кинзе» карта десертов велика. Как и в случаях с другими блюдами, в ней можно найти традиционные сладости и необычные варианты — «Чак-чак», «Жареное молоко» (блюдо от шеф-повара), или фирменный торт «Кинза» на медовых коржах, и сладкой прослойкой из нескольких ингредиентов.

Ну и разве мог наш фоторепортаж обойтись без королевских чебуреков из «Кинзы». Фирменное блюдо здесь готовят для каждого гостя — с разнообразными начинками, всех размеров, но всегда с душой и в строгом соответствии с рецептурой. свинина, баранина, телятина, фрукты, овощи, грибы — чебурек может быть любым. Обязательно загляните и на эти страницы красочного меню, чтобы получить от трапезы в «Кинзе» полный набор впечатлений.

Поэтому если вы еще не определились с ближайшим обедом или ужином или только планируете выбраться в центр города ради сытной трапезы, загляните в «Кинзу». И не верьте тем, кто говорил вам, что здесь можно найти только чебуреки. Теперь вы сами убедились в том, что это совсем не так.