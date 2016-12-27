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Фоторепортаж: «Кинза» — не чебуреком единым

Фоторепортаж: «Кинза» — не чебуреком единым

Интернет-газета Newslab.ru
27.12.2016
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Начинать сытную трапезу следует с салата. Скорее всего, у вас есть любимый. «Греческий», «Обжорка», «Сельдь под шубой» или, может быть, классический «Цезарь»? В «Кинзе» готовы предложить более десяти салатов на любой вкус.

Кстати, недавно в «Кинзе» обновилось меню: теперь оно стало еще удобнее, красочнее и разнообразнее. Повара собирают каждый салат из свежих ингредиентов, они не стоят в холодильнике часами, поэтому выглядят точно так, как на картинках в меню.

Салат «Обжорка» — это нежное обжаренное куриное филе, корейская морковь, маринованные огурцы, грибы, сыр, листья салата, заправка и, конечно, сухарики, без которых не обходится ни один рецепт любимого многими сытного салата.
«Ляйсан» — сытный и одновременно легкий салат для любителей восточных рецептов. Острая морковь с болгарским перцем, рисовая лапша и говядина — таким набором легко можно заменить основное блюдо.
«Капустный» — домашний простой салат на все времена. Его можно брать в качестве дополнения к основному блюду или как гарнир, ведь капуста в сочетании с морковью, огурцом и масляной заправкой подойдет в любому блюду.
Еще один легкий салат — «Греческий», в «Кинзе» его готовят по всем правилам: с сыром Фета, маслинами, красным луком и свежими овощами, которых так не хватает на столах красноярцев холодной сибирской зимой.
И еще один восточный салат. Версий его происхождения много, и все они географически отдалены. Кто-то говорит, что он родом из Сибири, а кто-то утверждает, что у него китайские или корейские корни. В «Кинзе» салат составляют из обжаренной говядины, картофеля пай, капусты, свеклы и, конечно, чеснока, который дарит салату с восточными нотками тонкий аромат.

Если вы зашли в «Кинзу пообедать», обратите внимание на раздел первых блюд. Здесь найдутся как домашние супы со знакомыми названиями, так и то, что мы не привыкли готовить дома или пробовать в других заведениях нашего города: «Чихиртма» с курицей, луком и кинзой, «Суп-пюре» из свежих грибов и разнообразных овощей, «Шурпа с бараниной», которая насытит даже самого голодного и замерзшего гостя — далеко не полный список того, что можно попробовать или заказать с собой.

«Сырная похлебка» с чесночными гренками, зеленью и луком — сливочный сытный суп, который согреет даже в самый лютый мороз.
У каждой красноярской хозяйки свой рецепт борща — традиционного супа сибиряков и не только. В «Кинзе» вы сможете насладиться наваристым ярким бульоном с ложкой деревенской сметаны, знатными кусками мяса, уловить аромат чеснока и зелени, который пробуждает аппетит и так и просит заказать добавку.
Многие любят крем-супы за их густоту и возможность наесться даже небольшой порцией. Если вы уважаете грибы, заказывайте «Грибной» — это суп в «Кинзе» подают с россыпью зелени и хрустящими сухариками.

Вопреки стереотипам, суп не является чисто обеденным блюдом. Его смело можно заказывать и на ужин: наваристый густой бульон в сочетании с мясом и овощами или простое легкое первое блюдо справятся с голодом не хуже горячего, салата и десерта. да и никто не мешает вам заказать и то, и другое,и третье. Тем более, что в «Кинзе» вас не заставят долго ждать, когда блюдо прибудет на стол.

Корона вашей трапезы — основное блюдо. Не все красноярские кафе и рестораны могут предложить большой выбор горячего, но в нашем случае с этим все в порядке: в меню собраны блюда со всего света — за один вечер можно совершить большое гастрономическое путешествие. «Узбекский плов», «Чучвара с бараниной», «Бифштекс с яйцом», «Шашлык из курицы», «Долма», вареники со сладкими и сытными начинками — новые впечатления обеспечены.

«Бозартма на сковородке» — оригинальный вариант блюда азербайджанской кухни на раскаленной сковородке с бараниной, картофелем, овощами, грибами и свежей кинзой для аромата.
«Бефстроганов» в «Кинзе» подают сразу же с картофельным пюре или гречкой, поэтому вам не придется заказывать гарнир отдельно. Тушеные в сливках кусочки нежнейшей говядины с грибами и луком — не отказывайте себе в удовольствии насладиться домашней кухней.
И еще одно горячее блюдо — «Жареные пельмени, запеченные со сметаной и сыром» — также подаются на сковородке. При желании к ним можно заказать соус, хотя, на наш взгляд, блюдо со сметаной не требует никаких дополнительных вмешательств.

Ну и как же без сладкого? В чебуречной «Кинзе» карта десертов велика. Как и в случаях с другими блюдами, в ней можно найти традиционные сладости и необычные варианты — «Чак-чак», «Жареное молоко» (блюдо от шеф-повара), или фирменный торт «Кинза» на медовых коржах, и сладкой прослойкой из нескольких ингредиентов.

Этой зимой десерты в «Кинзе» оформляют по-новогоднему. Например, чизкейк «Нью-Йорк», украшенный свежей мятой, топингом и сладкой пудрой.
Пышные сырники с симпатичной золотистой корочкой, из нежнейшего творога станут отличным завершением трапезы. Кроме того, ими можно позавтракать.
Излюбленный и непростой в приготовлении «Наполеон» — в «Кинзе» его готовят по всем правилам. Торт получается одновременно нежным и хрустящим, с кремовой начинкой и сопутствующими украшениями.
Наконец, «Чак-чак» — эту восточную сладость принято относить к татарской кухне, хотя вариации на тему встречаются и у других народов мира.

Ну и разве мог наш фоторепортаж обойтись без королевских чебуреков из «Кинзы». Фирменное блюдо здесь готовят для каждого гостя — с разнообразными начинками, всех размеров, но всегда с душой и в строгом соответствии с рецептурой. свинина, баранина, телятина, фрукты, овощи, грибы — чебурек может быть любым. Обязательно загляните и на эти страницы красочного меню, чтобы получить от трапезы в «Кинзе» полный набор впечатлений.

Чебуречная «Кинза»
Адрес: пр. Мира, 53
Тел.: (391) 288-45-05
Соцсети: vk.com/kinza_cafe

Поэтому если вы еще не определились с ближайшим обедом или ужином или только планируете выбраться в центр города ради сытной трапезы, загляните в «Кинзу». И не верьте тем, кто говорил вам, что здесь можно найти только чебуреки. Теперь вы сами убедились в том, что это совсем не так.

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