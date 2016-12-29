>
>
Фотоистория: городские ёлки Красноярска

Фотоистория: городские ёлки Красноярска

29.12.2016
7
Украшение рождественской ёлки в Красноярской учительской семинарии (пр. Мира, 47), 1894 г.
Источник: kraskompas.ru

Впервые общегородскую елку в советском Красноярске нарядили ровно 80 лет назад — в честь нового 1937 года. В дореволюционную эпоху, судя по имеющимся данным, такой традиции в Красноярске не было.

1 января 1937 года новогодний праздник для детей с хороводом вокруг елки провели в деревянном здании цирка на нынешней площади Революции. Тогда же новогодние елки были установлены на городском катке, в ДК железнодорожников, Доме учителя и в детской больнице. С тех пор новогодние праздники стали одними из самых любимых в стране.

Рождественская елка в здании Ольгинского детского приюта в Красноярске, 1890-е годы.
Источник: kraskompas.ru
С 1937 по 1970 год главная новогодняя ёлка размещалась на площади Революции. Фотография 1957 года.
Источник: vk.com/krk_retro
1958 год, красноярские дети у елки на площади Революции.
Источник: vk.com/krk_retro
Красноярский физик Леонид Киренский и Дед Мороз у елки в 1950 году.
Источник: kras-yar.livejournal.com
Такой снежной скульптурой в парке культуры и отдыха им. М. Горького встречали новый 1963 год.
Источник: kras-yar.livejournal.com
Еще одна снежная фантазия — Дед Мороз и его внучка. Площадь Революции, 1968 год.
Источник: kras-yar.livejournal.com

До 1970 года главную городскую елку ставили на площади Революции. Здесь же размещали снежные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и разнообразных сказочных персонажей, от Конька-Горбунка до Чебурашки. По воспоминаниям красноярского писателя Эдуарда Русакова, ель эта была живой, привезенной из леса, и украшалась самодельными бумажными игрушками и гирляндами.

В 1970 году на площади Революции появился памятник Ленину — в честь 100-летия вождя. В связи с этим главная городская елка переехала на набережную Енисея, к Коммунальному мосту.

С 1970 года главная городская елка стояла на набережной у Коммунального моста, там, где сейчас расположена автомобильная парковка. Фотография 1980 года.
Источник: kras-yar.livejournal.com
В других местах города елки и снежные городки, естественно, тоже были — в парке Горького, в Николаевском парке, возле ТЮЗа, у всех многочисленных дворцов культуры. На этом снимке — елка КрАМЗа в 1982 году.
Источник: kras-yar.livejournal.com
Та же елка КрАМЗа в 1986 году.
Источник: kras-yar.livejournal.com
Снежный городок возле елки КрАМЗа в 1986 году.
Источник: kras-yar.livejournal.com

В 2005 году на Театральной площади впервые установили полностью искусственную елку. Сообщалось, что она была сделана «из сибирских материалов» и потому «в экологическом плане не представляет опасности». Если это дерево было высотой «всего» 31 метр, то уже через два года его сменила самая высокая елка России — на Театральной площади установили символ нового года высотой в 46 метров. В 2014 году этот рекорд побила елка в Грозном высотой в 51 метр.

Последняя «живая» елка на Театральной площади в 2004 году. Ее высота составляла 22 метра.
Фото: newslab.ru
Елка на Театральной площади в 2008 году.
Фото: newslab.ru
Так выглядела изнутри некогда самая большая елка России. 2013 год.
Фото: Сергей Филинин
Вид с макушки новогодней елки. 2013 год.
Фото: Сергей Филинин
Открытие елки на Театральной площади в 2014 году.
Фото: newslab.ru

Все ёлки Красноярска

В 2016 году власти Красноярска решили перенести главную городскую елку на остров Татышев. Высота ее составляет около 50 метров. Открытие елки состоялось 28 декабря. Там же, на Татышеве, с 3 по 8 января пройдет фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Кроме того, на острове работает самый большой каток города и прокат лыж. К радости горожан, новогоднее дерево установили и на Театральной площади, но оно теперь пониже.

Открытие главной городской елки Красноярска на о. Татышеве. 28 декабря 2016.
Праздничный салют
Праздничный салют
Праздничный салют
Ёлка на Татышеве
Ледовая скульптура
Ледовая скульптура

А какие ёлки помните вы? Приглашаем всех вспомнить в комментариях.

Текст подготовлен с использованием материалов блога kras-yar.livejournal.com.

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать