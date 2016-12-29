Фотоистория: городские ёлки Красноярска

Ёлка, без сомнений, главный символ Нового года. Праздничное дерево у нас в городе в разное время было и «живым», и искусственным, да и размеры его заметно отличались. Но одна традиция остается неизменной — гулять вокруг да около нее. Вспоминаем, как это было!

Впервые общегородскую елку в советском Красноярске нарядили ровно 80 лет назад — в честь нового 1937 года. В дореволюционную эпоху, судя по имеющимся данным, такой традиции в Красноярске не было.

1 января 1937 года новогодний праздник для детей с хороводом вокруг елки провели в деревянном здании цирка на нынешней площади Революции. Тогда же новогодние елки были установлены на городском катке, в ДК железнодорожников, Доме учителя и в детской больнице. С тех пор новогодние праздники стали одними из самых любимых в стране.

До 1970 года главную городскую елку ставили на площади Революции. Здесь же размещали снежные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и разнообразных сказочных персонажей, от Конька-Горбунка до Чебурашки. По воспоминаниям красноярского писателя Эдуарда Русакова, ель эта была живой, привезенной из леса, и украшалась самодельными бумажными игрушками и гирляндами.

В 1970 году на площади Революции появился памятник Ленину — в честь 100-летия вождя. В связи с этим главная городская елка переехала на набережную Енисея, к Коммунальному мосту.

В 2005 году на Театральной площади впервые установили полностью искусственную елку. Сообщалось, что она была сделана «из сибирских материалов» и потому «в экологическом плане не представляет опасности». Если это дерево было высотой «всего» 31 метр, то уже через два года его сменила самая высокая елка России — на Театральной площади установили символ нового года высотой в 46 метров. В 2014 году этот рекорд побила елка в Грозном высотой в 51 метр.

В 2016 году власти Красноярска решили перенести главную городскую елку на остров Татышев. Высота ее составляет около 50 метров. Открытие елки состоялось 28 декабря. Там же, на Татышеве, с 3 по 8 января пройдет фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Кроме того, на острове работает самый большой каток города и прокат лыж. К радости горожан, новогоднее дерево установили и на Театральной площади, но оно теперь пониже.

А какие ёлки помните вы? Приглашаем всех вспомнить в комментариях.

Текст подготовлен с использованием материалов блога kras-yar.livejournal.com.

Екатерина Семьина, интернет-газета Newslab.ru