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Фоторепортаж: Волшебный огонь Вершинина

Фоторепортаж: Волшебный огонь Вершинина

Интернет-газета Newslab.ru
25.01.2017
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Поймать красоту в кадр — несмотря на то, что живописных мест в России предостаточно — задача непростая и порой даже опасная. Ледяной шторм, взрывы раскаленной магмы, хищные животные — чего только не переживешь ради удачного снимка!

«Волшебный огонь». Извержение вулкана, Плоский Толбачик на Камчатке, поражало своими масштабами, величием и необычностью происходящего. Вместе с коллегами решил заснять человеческие фигуры на фоне извергающего вулкана. После долгих дискуссий, нашли место для съемок в предрассветное время.
«Буйство стихии». Недалеко от мыса Челюскин нас застал шторм. Только к вечеру третьего дня ветер начал стихать и на закате появилось солнце, которое подсвечивало брызги волн оранжевым цветом. Поток воздуха создавал мелкий солёный дождь. Боялся за камеру, но всё обошлось.
«Каменный страж». Приливы, отливы моря Лаптевых и лёд выступают в роли скульптора, создавая на берегу причудливые формы из камней.
«После водных процедур». Мы плыли на лодке вдоль берега моря, как вдруг увидели: навстречу плывёт белый медведь. Он подплыл к берегу и стал отряхиваться. Я успел заснять этот момент, а контровой свет на тёмном фоне сделал снимок лаконичным.
«Вечерняя идиллия». В алтайских предгорьях лежат небольшие озёра, не замерзающие всю зиму. Это единственное место в стране в зоне континентального климата, где лебеди-кликуны остаются на зиму.
«Шерегешская акварель». Целую неделю бушевали вьюги и метели; на смену сильным морозам приходили небольшие оттепели. К вечеру наступило очередное похолодание, а на закате наконец-то появилось солнце — хороший знак; и большая вероятность того, что утром может быть хороший свет. Не пугает ни подъем в 4 часа утра, ни трехчасовой поход в гору на снегоступах. Мороз минус 25, и, слава Богу, нет ветра, иначе он бы сдул всю эту красоту со сказочных деревьев.

На просторах Красноярского края тоже можно найти свою, особенную красоту. Скалы, водопады, заснеженный лес и изумрудное небо — всё это великолепие при желании можно увидеть своими глазами.

«Дети Севера». В 850 км от Дудинки располагается село Новорыбное. Меня удивило большое количество играющих детей на берегу реки Хатага. Оказалось, из восьмисот жителей долганов 140 — дети!
«Каре». Оборонительное поведение овцебыков — одно из самых совершенных среди копытных. По отношению к человеку и хищникам они используют разную тактику. При приближении хищников, например волков или собак, стадо сразу же образует плотный круг, так называемое каре, внутрь которого помещается молодняк, и активно обороняется.
«Синяя тайга». Посещая Красноярские Столбы, я каждый раз в первую очередь поднимаюсь на вершину Первого столба. В это утро был мороз минус 30, за ночь тайга покрылась инеем. В предрассветном свете луна заходила за горизонт — всё это создавало необычный свет и великолепие красок — удивительное состояние природы!
«Большой Курейский водопад». Этот водопад на плато Путорана считается самым крупным в России по мощности потока водосброса. На фотографии сложно передать впечатления от увиденного. Мне повезло: однажды утром приморозило, и из-за разницы температур окружающего воздуха и воды водопад парил. Для понимания масштаба я снял самого себя на фоне водопада.
«Зима пришла в Ергаки». Озеро Светлое на фоне пиков Птица и Звездный — очень фотогеничное место. Для усиления образа Ергак я решил снять этот кадр в осенний период, когда был и снег, и незамёрзшее озеро. Такого состояния природы я ждал целых восемь лет.
«Новогодняя сказка». Сюда в природный парк Ергаки, я приехал накануне Нового Года. Было такое впечатление, что сама природа готовилась к празднику. Пушисто — белый снег, заснеженные ели и кедры создавали атмосферу загадочности и какой-то тайны. Мне удалось сделать снимок, передающий новогоднее сказочное настроение, которым казалось было пропитано все пространство.
«Жить счастливо». Побережье Таймырского полуострова в июле и августе практически свободно ото льда. В это время белые медведи вели не слишком активный образ жизни; некоторые спали на берегу. Медведица с малышом тоже отдыхали. Создавалось впечатление спокойствия и удовлетворённости условиями бытия.
«За полярным кругом ночь». Усталый и продрогший за день, проведённый в засидке, я поздно возвращался в балок. Вдруг на небе с облаками изумрудным цветом начало переливаться северное сияние, а в стороне всходила луна. Забыв про усталость и мороз, я стал снимать эту сказочно красивую ночь. Впечатление незабываемое!
«Сын снежных гор». Плато Путорана.

Михаил Вершинин специально для интернет-газеты Newslab.ru

Напоминаем, что в Музейном центре «Площадь Мира» до 29 января работает фотовыставка «Край заповедный» Михаила Вершинина. Всего на ней представлено 117 работ с изображением природы Красноярского края.

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