Фоторепортаж: Волшебный огонь Вершинина

Известный красноярский фотограф Михаил Вершинин на днях получил золотую медаль на международном фотоконкурсе Global Arctic Awards за работу «Белый медведь в черно-белых тонах». Мы попросили Михаила выбрать и рассказать о своих самых любимых фото разных лет — смотрите, в каких удивительных уголках нашей страны он побывал!

Поймать красоту в кадр — несмотря на то, что живописных мест в России предостаточно — задача непростая и порой даже опасная. Ледяной шторм, взрывы раскаленной магмы, хищные животные — чего только не переживешь ради удачного снимка!

На просторах Красноярского края тоже можно найти свою, особенную красоту. Скалы, водопады, заснеженный лес и изумрудное небо — всё это великолепие при желании можно увидеть своими глазами.

Михаил Вершинин специально для интернет-газеты Newslab.ru

Напоминаем, что в Музейном центре «Площадь Мира» до 29 января работает фотовыставка «Край заповедный» Михаила Вершинина. Всего на ней представлено 117 работ с изображением природы Красноярского края.