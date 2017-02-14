Репортаж из соцсетей: Всем по валентинке!

Кому-то повезло начать день с романтического завтрака. Приготовлено скромно, но зато с какой любовью!
Сегодня прекрасный день💘 #неполенилась 😘👱🏼😋 #сДобрымУтром Наш праздник-не наш,какая разница? #люблю#любима 😻 Всем цветов 💐любви❤️и улыбок😊 #деньсвятоговалентина#Красноярск#krsk#siberia
Публикация от @natalya__blonde Фев 13 2017 в 6:23 PST
Мужественные усы не спрятать за букетом из роз...
Уже поздравляют😹 #сднемлюбви ❤️🙈
Публикация от Ростислав,Russia,Krasnoyarsk (@rostikh) Фев 13 2017 в 9:11 PST
Цветов много не бывает, это вам любая девушка скажет.
Публикация от Виктория Булыгина (@buliginavlktoriya) Фев 13 2017 в 9:23 PST
А вот и полезный подарок. Мужчине на 23 февраля можно ответить тем же...
Кому муж дарит цветы, а мне цветы и гантельки💐 💪😋😍 #krasnova_armelle #14февраля #мотивация #маманаспорте #подаркилюбимым #меняйсвоюжизнь #цель #верьвсебя #хорошовдекрете #armelleparfum #Красноярск #Железногорск #Сосновоборск #работановосибирск #krasnoyarsk #работаиркутск #работаомск #верьвсебя #цель
Публикация от Alena KrasnovA (@krasnova_armelle) Фев 13 2017 в 6:40 PST
В этот день сам Валентин велит сделать романтическое фото... И вспомнить о том, что любовь бывает разной.
Хочу поздравить всех Влюбленных❤ Даже если у вас нет второй половинки это Ваш праздник! Ведь можно быть просто влюблёнными в жизнь❤ любить своих детей и родителей, любить свою работу.. Ключевое слово здесь ЛЮБОВЬ💯 А День Святого Валентина это лишь очередной повод вспомнить об этом❤❤❤ . . . . . . #krsk #instamom #инстамама #семья #любовь #любимый #красноярск #ямама #мамасына #мамасыночка #деньвлюбленных #молодаямама #instamama #mylove #family #valentineday
Публикация от Яна мама (@mama_makaron) Фев 13 2017 в 8:56 PST
Эта парочка требует продолжения банкета...
С днём святого Валентина, С днём всех любящих сердец! Пусть его святая сила Даст вам счастье наконец. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Пусть печали все уходят, Им на смену мир придёт, Благоденствие, доходы, Солнце, радость и любовь! #красноярскийкрай #Красноярск #Россия #Сибирь #instakrsk #siberia #insta_krsk #krasnoyarsk #krsk #russia #fotorussia #красиваяпара #любовь #мужижена #live #loves #love #поцелуйчик #поцелуй
Публикация от Юльчик 👱 (@juliyana89) Фев 13 2017 в 9:11 PST
Уберите от экрана детей и благоверных!
Он шикарен💖 Спасибо😘 #krasnoyarsk #lady #girl #siberia #Настроение #Красноярск #доброеутро #flowers #вселюбимыецветыводномбукете 🌹🦊
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Валерия Никишкина🦊 (@valeri.muah) Фев 13 2017 в 9:00 PST
В любви в этот день признаются даже автомобили...
Всех с праздником! У нас даже машины влюблены.. 😍😄 ✨ #siberia #krasnoyarsk #krsk #krasnoyarskonline #деньсвятоговалентина #14февраля
Публикация от Андрей Сосновский (@asosnovskiy) Фев 13 2017 в 8:02 PST