Репортаж из соцсетей: Всем по валентинке!

Сердечко из сосиски, поцелуй в бампер и нескромное декольте в День всех влюбленных

Сердечко из сосиски, поцелуй в бампер и нескромное декольте в День всех влюбленных

14 февраля в нашей стране хоть и отмечают как правило скромно — чисто символически, праздник этот по шкале мимимишности способен потягаться даже с 8 марта. Тем более что подарки в День святого Валентина принято дарить обоюдно — и сопровождать фоточкой для инстаграма. Смотрим и завидуем влюбленным красноярцам.