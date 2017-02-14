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Репортаж из соцсетей: Всем по валентинке!

Репортаж из соцсетей: Всем по валентинке!

Интернет-газета Newslab.ru
14.02.2017
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Кому-то повезло начать день с романтического завтрака. Приготовлено скромно, но зато с какой любовью!

Мужественные усы не спрятать за букетом из роз...

Уже поздравляют😹 #сднемлюбви ❤️🙈

Публикация от Ростислав,Russia,Krasnoyarsk (@rostikh) Фев 13 2017 в 9:11 PST

Цветов много не бывает, это вам любая девушка скажет.

Happy Valentine’s Day! 💑

Публикация от Виктория Булыгина (@buliginavlktoriya) Фев 13 2017 в 9:23 PST

А вот и полезный подарок. Мужчине на 23 февраля можно ответить тем же...

В этот день сам Валентин велит сделать романтическое фото... И вспомнить о том, что любовь бывает разной.

Хочу поздравить всех Влюбленных❤ Даже если у вас нет второй половинки это Ваш праздник! Ведь можно быть просто влюблёнными в жизнь❤ любить своих детей и родителей, любить свою работу.. Ключевое слово здесь ЛЮБОВЬ💯 А День Святого Валентина это лишь очередной повод вспомнить об этом❤❤❤ . . . . . . #krsk #instamom #инстамама #семья #любовь #любимый #красноярск #ямама #мамасына #мамасыночка #деньвлюбленных #молодаямама #instamama #mylove #family #valentineday

Публикация от Яна мама (@mama_makaron) Фев 13 2017 в 8:56 PST

Эта парочка требует продолжения банкета...

Уберите от экрана детей и благоверных!

В любви в этот день признаются даже автомобили...

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