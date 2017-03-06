Фоторепортаж: Торсы, мышцы и цветные бикини

4 марта в Красноярске прошел XII открытый чемпионат Красноярска по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Мы выбрали для вас лучшие фото с этого парада накачанных тел и сияющих улыбок.

Уже четвертую весну подряд в Красноярске определяются лучшие девушки в номинации «фитнес-бикини». Отметим, претендентки на победу в этой номинации не должны обладать телами ни бодибилдеров, ни супермоделей. Для мисс «фитнес-бикини» важно иметь просто красивое подтянутое тело и владеть элементами хореографии и пластики.

Также в рамках соревнований прошел традиционный турнир по бодибилдингу на призы мастера спорта международного класса Анатолия Масимова. Выступили сильнейшие атлеты Сибири и Красноярского края — победители открытого чемпионата города и гости турнира, среди которых чемпионы и призеры мира, Европы и России.