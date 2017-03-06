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Фоторепортаж: Торсы, мышцы и цветные бикини

Фоторепортаж: Торсы, мышцы и цветные бикини

Интернет-газета Newslab.ru
06.03.2017
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Уже четвертую весну подряд в Красноярске определяются лучшие девушки в номинации «фитнес-бикини». Отметим, претендентки на победу в этой номинации не должны обладать телами ни бодибилдеров, ни супермоделей. Для мисс «фитнес-бикини» важно иметь просто красивое подтянутое тело и владеть элементами хореографии и пластики.

Девушки — одна красивее другой!
С любого ракурса
Это уже больше походит на обычное дефиле любого конкурса красоты
Конкурсантки старались продемонстрировать свои самые удачные позы
Некоторые на фото выглядят забавно...
... а некоторые — просто завораживающе!
Общий выход на награждение
Победительница в номинации «фитнес-бикини» Алина Гуляева
Тройка лучших
Источник: www.instagram.com/gulyaevaislove

Также в рамках соревнований прошел традиционный турнир по бодибилдингу на призы мастера спорта международного класса Анатолия Масимова. Выступили сильнейшие атлеты Сибири и Красноярского края — победители открытого чемпионата города и гости турнира, среди которых чемпионы и призеры мира, Европы и России.

Мужчины брали бицепсами и рельефом
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу
На XII открытом чемпионате Красноярска по бодибилдингу

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