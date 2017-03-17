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Репортаж из соцсетей: Лыжные гонки жаркой весны

Репортаж из соцсетей: Лыжные гонки жаркой весны

Интернет-газета Newslab.ru
17.03.2017
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Один из самых фотогеничных спортсменов чемпионата — Эрик Рост из Швеции

VM-GULD! 💪✌️🥇⭐️ #wsoc2017 #long #skidohunk #worldchampion

Публикация от Erik Rost (@skogsmastaren) Мар 11 2017 в 6:48 PST

А это уже российские чемпионы — Кирилл Веселов и Андрей Григорьев (оба красноярца)

🇷🇺🇷🇺🇷🇺Фото с ЧЕМПИОНАМИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #wsoc2017

Публикация от Timur Khusnutdinov (@patemka94) Мар 12 2017 в 4:25 PDT

Пять дней — пять медалей. Отличный результат, Полина!

Победу в мужской эстафете одержали наши ребята!

На чемпионате не покладая рук работали волонтеры — готовились к Универсиаде-2019

Кирилл Веселов из сборной России одержал заслуженную победу

На пьедестал поднимались не только спортсмены :) Это были легендарные 9 дней, спасибо вам, ребята!

Ryssarna är förjäkla starka på stafett. Vi gjorde det vi kunde men det räckte inte. #wsoc2017 #silver

Публикация от Martin Hammarberg (@skidohammer) Мар 14 2017 в 2:24 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

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