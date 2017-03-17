Репортаж из соцсетей: Лыжные гонки жаркой весны

С 5 по 13 марта в красноярской «Академии биатлона» прошел XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию. Медали в эстафетах и индивидуальных гонках разыграли 94 спортсмена из 21 страны мира. Чемпионат стал первым тестовым мероприятием перед проведением в 2019 году XXIX Всемирной зимней универсиады. Мы собрали из соцсетей лучшие фото участников и зрителей — смотрите, как это было!

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