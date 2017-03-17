Репортаж из соцсетей: Лыжные гонки жаркой весны

Один из самых фотогеничных спортсменов чемпионата — Эрик Рост из Швеции
VM-GULD! 💪✌️🥇⭐️ #wsoc2017 #long #skidohunk #worldchampion
Публикация от Erik Rost (@skogsmastaren) Мар 11 2017 в 6:48 PST
А это уже российские чемпионы — Кирилл Веселов и Андрей Григорьев (оба красноярца)
🇷🇺🇷🇺🇷🇺Фото с ЧЕМПИОНАМИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #wsoc2017
Публикация от Timur Khusnutdinov (@patemka94) Мар 12 2017 в 4:25 PDT
@veselovkv пашет на трассе #лыжи #ориентирование #wsoc2017 #ski #артемьевынефотографы
Публикация от Игорь (@artemevigor) Мар 11 2017 в 7:16 PST
Пять дней — пять медалей. Отличный результат, Полина!
Пять дней😊 пять медалей😅 лучшего не пожелать☺🙌 Чемпионат Мира занкончен 😂😊 спасибо всем кто приходил болеть🙋 спасибо Красноярск 😉😁 спасибо родным, близким и друзьям 😉😊 спасибо что верили в меня больше чем я в себя😊 #wsoc2017 #чемпионатмира #красноярск #ориентирование
Публикация от Polina Frolova (@polli_o) Мар 13 2017 в 7:34 PDT
Кипишь перед дистанцией long,это была очень тяжелая дистанция)но мы это сделали💪#wsoc2017 #worldskiorienteeringchampionships #orienteering
Публикация от Дмитрий (@dimon_orient) Мар 13 2017 в 10:41 PDT
Победу в мужской эстафете одержали наши ребята!
XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию Мужская эстафета: @gregirs @veselovkv @andreylamov чемпионы мира! #wsoc2017 #orienteering #krasnoyarsk
Публикация от Vladimir (@infobody) Мар 12 2017 в 4:45 PDT
На чемпионате не покладая рук работали волонтеры — готовились к Универсиаде-2019
Первый рабочий день на XXII Чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах🎿 подошёл к концу День был солнечным ☀️и жарким🔥, в какой-то момент пришлось снять куртку и работать в одной футболке🙈 Ждём завтра всех✨ ____________________________________________________________ #wsoc2017 #команда2019 #team2019 #Krasnoyarsk2017 #krasnoyarsk2019 #volunteer2019 #универсиада2019 #universiade2019 #красволонтер #evs #крск #krsk #krasnoyarsk #красноярск
Публикация от Кирилл Олегович (@novikov_2019) Мар 7 2017 в 3:55 PST
Кирилл Веселов из сборной России одержал заслуженную победу
После двух дней невезения и ооочень тяжёлой гонки всё-таки здесь! Всем спасибо за поддержку! Семье особенно!!! 🥈 #wsoc2017 #peltonenski
Публикация от Kirill Veselov (@veselovkv) Мар 11 2017 в 7:02 PST
На пьедестал поднимались не только спортсмены :) Это были легендарные 9 дней, спасибо вам, ребята!
Ryssarna är förjäkla starka på stafett. Vi gjorde det vi kunde men det räckte inte. #wsoc2017 #silver
Публикация от Martin Hammarberg (@skidohammer) Мар 14 2017 в 2:24 PDT
Интернет-газета Newslab.ru