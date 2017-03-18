«Дети в противогазах и Крымская весна»: как митинговал Красноярск

Сегодня в Красноярске практически одновременно прошли два народных сбора совсем на разные темы — один назывался «За чистое небо», а на другом отмечали третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. С обоих мы принесли отличные фото, смотрите, как это было!

Всё началось в 11:00 на Красной площади — более тысячи красноярцев собрались, чтобы заявить о том, что они устали от режима «черного неба». По словам организаторов, главной целью митинга было принятие резолюции об улучшении экологической ситуации в Красноярске. Это, по их мнению, должно «сдвинуть процесс с мертвой точки».

А в Центральном парке в 12:00 стартовал фестиваль «Крымская весна», посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Всё прошло традиционно для таких мероприятий — концерты народных коллективов, спортивные состязания, чтения стихов о Крыме. Кроме того, горожан ждали квесты и викторины, посвященные географии и памятным местам полуострова.

Интернет-газета Newslab.ru