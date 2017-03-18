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«Дети в противогазах и Крымская весна»: как митинговал Красноярск

«Дети в противогазах и Крымская весна»: как митинговал Красноярск

Интернет-газета Newslab.ru
18.03.2017
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Всё началось в 11:00 на Красной площади — более тысячи красноярцев собрались, чтобы заявить о том, что они устали от режима «черного неба». По словам организаторов, главной целью митинга было принятие резолюции об улучшении экологической ситуации в Красноярске. Это, по их мнению, должно «сдвинуть процесс с мертвой точки».

Многие держали в руках символы «черного неба» Красноярска, которые не так давно придумал дизайнер Игорь Шпехт
Самые находчивые натянули противогазы и на детей
Были люди самых разных возрастов
Черные шарики
Плакаты организаторы заготовили заранее и раздавали всем желающим
Митингующие красноярцы
Митингующие красноярцы
Компания девушек приехала на митинг на кабриолете
Не обошлось без шашлыков. Пришлось немного подымить
Фото: Александр Глисков
Многие приехали на экологический митинг на машинах. Парковочных мест всем не хватило, поэтому авто бросали где придется — на газонах и проезжей части
Фото: Степан Амелькин

А в Центральном парке в 12:00 стартовал фестиваль «Крымская весна», посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Всё прошло традиционно для таких мероприятий — концерты народных коллективов, спортивные состязания, чтения стихов о Крыме. Кроме того, горожан ждали квесты и викторины, посвященные географии и памятным местам полуострова.

Народу было много — флагов хватило на всех
Радостный красноярец демонстрирует старую карту Советского союза — Крым тогда еще входил в его состав
По выходным Центральный парк обычно не пустует
Сложный вопрос викторины про Крым
Танцоры показали горожанам, чему научились за зиму
Красноярцы на фестивале
Было много людей в военной форме
Суровых и не очень
Все желающие могли крутануть «солнышко»

Интернет-газета Newslab.ru

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