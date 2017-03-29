Пёсорепортаж: Наши лучшие друзья

Интересно, в Красноярске наберётся 101 далматинец?
Публикация от Хала Прилипало (@vera_blabla) Мар 26 2017 в 10:30 PDT
А это какая порода? Напишите в комментариях?
Растём, наглеем. У него такой характер.. ух.. друг друга на прочность проверяем 😁наглый тип 😌
Публикация от Мелентьева Галина (@melenteva_gali) Мар 25 2017 в 3:47 PDT
А-а-а, какие классные!
Маленькие ждуны ждут своих любимых владельцев! #щенкилевретки #щенкилевретки_продаются #щенкикрасноярск
Публикация от Inna Piatkova (@krskinna) Мар 25 2017 в 8:28 PDT
Лучшие друзья форэва
Помню как первый раз настороженно смотрела на Белку))) Но все страхи рассеялись когда эта дурочка начала прыгать и скакать вокруг, такая игривая и дурная 😆😆😆 Обожаю Ее))) . #стафф #собака #обожаю #веселье #holiday #girl #дурная #игривая #дурочка #dogs 🐶🐶🐶🐕🐕🐕
Публикация от Иришка Малышка 294-91-48 (@irena_arefeva) Мар 25 2017 в 10:19 PDT
Страшно?
Лилиша^^🐾💕😍 #мояода #лилиша #стафф
Публикация от Сидорова Юлия 🐾🐾🐼🐼 (@sidorova_juli) Мар 26 2017 в 6:57 PDT
Переходим к водным процедурам
А мой мальчик удачно открыл купальный сезон☺️ пока стоял в воде ,наслаждался наступлением теплоты и полным отсутствием льда ,его лапки замерзли и начали окаменевать ,язычок побледнел ,а маме пришлось проявлять героизм и залазить по ляхи в холодную воду за этой 60 килограммовой тушей))Спасибо , сына , за простуду. теперь сижу дома и пью ринзу. Всем здоровья и хорошего времяпровождения #rottweiler
Публикация от кэти косичкина🌺 (@nt.999katya) Мар 26 2017 в 10:17 PDT
Чую весну!
Мой маленький китаец #напрогулке
Публикация от Katerina Aseeva (@dr_aseeva) Мар 25 2017 в 8:27 PDT
На стиле!
Кто это тут такой серьёзный 😳 #джекрассел
Публикация от Юлия (@juli_zalanskene) Мар 24 2017 в 5:37 PDT
Самый известный лабрадор Красноярска :)
Публикация от Мария Ленц (Ананова) (@nenaryshka) Мар 25 2017 в 8:35 PDT
Главное — не забывать про котиков, которые всегда следят за вами...
Публикация от Anna (@annyshmidt) Мар 25 2017 в 6:59 PDT
А похвастайтесь своими домашними питомцами?