Пёсорепортаж: Наши лучшие друзья

Собаки — вторые (после котиков) любимые домашние животные нашей редакции, и мы внимательно следим за всем, что с ними связано. В последнее время их часто ругают, гоняют и даже усыпляют — уж слишком много развелось в Красноярске бездомных и диких животных. Мы решили напомнить, что собаки — это по-прежнему лучшие друзья человека в этом безумном, безумном, безумном мире, главное — заботиться о них и любить.

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