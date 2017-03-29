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Пёсорепортаж: Наши лучшие друзья

Пёсорепортаж: Наши лучшие друзья

Интернет-газета Newslab.ru
29.03.2017
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Интересно, в Красноярске наберётся 101 далматинец?

❤️

Публикация от Хала Прилипало (@vera_blabla) Мар 26 2017 в 10:30 PDT

А это какая порода? Напишите в комментариях?

А-а-а, какие классные!

Лучшие друзья форэва

Страшно?

Лилиша^^🐾💕😍 #мояода #лилиша #стафф

Публикация от Сидорова Юлия 🐾🐾🐼🐼 (@sidorova_juli) Мар 26 2017 в 6:57 PDT

Переходим к водным процедурам

А мой мальчик удачно открыл купальный сезон☺️ пока стоял в воде ,наслаждался наступлением теплоты и полным отсутствием льда ,его лапки замерзли и начали окаменевать ,язычок побледнел ,а маме пришлось проявлять героизм и залазить по ляхи в холодную воду за этой 60 килограммовой тушей))Спасибо , сына , за простуду. теперь сижу дома и пью ринзу. Всем здоровья и хорошего времяпровождения #rottweiler

Публикация от кэти косичкина🌺 (@nt.999katya) Мар 26 2017 в 10:17 PDT

Чую весну!

Мой маленький китаец #напрогулке

Публикация от Katerina Aseeva (@dr_aseeva) Мар 25 2017 в 8:27 PDT

На стиле!

Кто это тут такой серьёзный 😳 #джекрассел

Публикация от Юлия (@juli_zalanskene) Мар 24 2017 в 5:37 PDT

Самый известный лабрадор Красноярска :)

#mylabrafred

Публикация от Мария Ленц (Ананова) (@nenaryshka) Мар 25 2017 в 8:35 PDT

Главное — не забывать про котиков, которые всегда следят за вами...

Ларси и Басик) #cat #британец

Публикация от Anna (@annyshmidt) Мар 25 2017 в 6:59 PDT

А похвастайтесь своими домашними питомцами?

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