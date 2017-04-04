Фоторепортаж: Фабрика грёз в Красноярске

В нашем городе уже в седьмой раз прошла «Фабрика мультфильмов». Это образовательный проект, представляющий разные техники анимации. Два дня дети и взрослые создавали мультфильмы, работая с молодыми режиссерами и художниками.

В этом году «Фабрика» (этот проект — часть «Большого фестиваля мультфильмов») проходила в Новой художественной школе им. А.Г. Поздеева — светлом, воздушном пространстве, где, наконец, ничего не мешало и не отвлекало от главного.

Неважно, в какой именно технике творить — классической предметной, пластилиновой и перекладной, или современной коллажной и меловой... Главное — включить фантазию!

Суть происходящего на «Фабрике» не в том, что здесь можно научиться делать мультфильмы — эта магическая профессия приоткрывается только чуть-чуть, а в том, что дети становятся счастливее: осторожно входят, прячась за ногами родителей, а через пару минут уже заняты придумыванием, учатся, стараются и смеются. А значит — делают этот мир добрее.

Стратегический партнер «Большого фестиваля мультфильмов» — Фонд Михаила Прохорова.

Олеся Позднякова специально для интернет-газеты Newslab.ru