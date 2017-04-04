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Фоторепортаж: Фабрика грёз в Красноярске

Фоторепортаж: Фабрика грёз в Красноярске

04.04.2017
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Нет, это не рок-группа: дети делают мультфильм!
Они с удовольствием примеряют костюмы и с серьезными лицами двигаются в кадре.
Это цех пиксилляции — человеческие фигуры выступают в качестве моделей для мультипликатора.
Похоже на космических пришельцев — кажется, о чем-то таком мультфильм и был.
Дети создают новый, условный, но правдоподобный мир.
Пиксилляция, кстати, не имеет отношения к пикселям, это от английского pixilated, значит «с приветом», в контексте мультфильмов — необычные движения актеров на экране.
Цех вел мастер Михаил Солошенко, автор фильма «На пороге Ильич» — в нем сталкиваются маленький Ленин и маленький Пушкин.
Как обычно, каждый мог найти себе цех по душе — в этом году был даже необычный «звуковой».

В этом году «Фабрика» (этот проект — часть «Большого фестиваля мультфильмов») проходила в Новой художественной школе им. А.Г. Поздеева — светлом, воздушном пространстве, где, наконец, ничего не мешало и не отвлекало от главного.

У каждого цеха есть свое помещение, стол, оборудование.
Еще одно новшество — цех проволочной анимации, дети из мягкой проволоки плетут персонажей, двигают их и оживляют.
Не беда, что проволочный котик постоянно падает, мастер приделывает ему еще одну «ногу» — иголку.
Ребенок не возражает: это же мультфильм, здесь у героя может быть и три ноги.
Коллажная анимация — это тоже весело!
Мультфильм получился про птичек и их завтрак.

Неважно, в какой именно технике творить — классической предметной, пластилиновой и перекладной, или современной коллажной и меловой... Главное — включить фантазию!

У детей есть возможность придумывать собственных персонажей.
Для начала нужно их нарисовать.
Героем может быть принцесса.
Радужный единорог конечно будет летать.
Кто не любит пластилин? Любимая техника детей и родителей.
Тем более под надзором совы.

Суть происходящего на «Фабрике» не в том, что здесь можно научиться делать мультфильмы — эта магическая профессия приоткрывается только чуть-чуть, а в том, что дети становятся счастливее: осторожно входят, прячась за ногами родителей, а через пару минут уже заняты придумыванием, учатся, стараются и смеются. А значит — делают этот мир добрее.

А здесь целая группа детей создавала мультфильм про битву добра и зла.
Каждый нарисовал и вырезал придуманных персонажей — так на землю упал метеорит и пришла пони.
Мастера фабрики мультфильмов — лучшие люди на свете, прислушиваются к детям и помогают им воплотить все желания.
На «Фабрике» всё оживает...
Кошечку с бантом на хвосте тоже ждут приключения!

Стратегический партнер «Большого фестиваля мультфильмов» — Фонд Михаила Прохорова.

Олеся Позднякова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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