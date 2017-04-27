Фоторепортаж: Наука шириной с горизонт

Более 60 школьников 1-11 классов приняли участие в 34-ой краевой геологической олимпиаде. Мы познакомились с юными покорителями горизонтов и искателями сокровищ, а также их опытными наставниками и узнали тонкости этой романтичной профессии.

На олимпиаду, которая проходила в Институте горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, приехали не только ученики красноярских школ, но и ребята из Боготола, Канска и Курагинского района.

«Геология — это наука о земле и всем, что с ней связано. Можно посадить новое дерево, а создать Землю уже не получится, — обратился к ребятам заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Дмитрий Еханин. — Поэтому очень важно беречь окружающий мир. Геология открывает перед вами большие возможности — шириной с горизонт. Она сочетает в себе точные науки, романтику — запах костра и звездное небо, а также особую философию. Геологи отличаются сильным характером — это настоящие первопроходцы и покорители».

Профессор, председатель Красноярского отделения Минералогического общества России Анатолий Сазонов напомнил, что, по мнению некоторых ученых, в мире есть только три науки — геология, биология и астрономия. Все остальные — прикладные. «Надеюсь, многие из вас решат связать свою жизнь с геологией и продолжат обучение в университетах Красноярска, Москвы, Томска. В разных городах свои подходы к подготовке геологов, но могу заверить, что учиться будет интересно. Геология — это необычная и многогранная наука», — отметил Сазонов.

В течение всего дня школьники соревновались в палеонтологии, петрографии, минералогии, решали тесты. Наравне с будущими геологами — с бородой, шарфом и гитарой — задания выполняли и девочки. Кстати, «пускать» женщин в геологию начали относительно недавно. С 1970-е по 1980-е годы их вообще не брали, зато сейчас в науке появилось много направлений, с которыми женщины справляются лучше. Если мужчины чаще всего выбирают трудную полевую работу, покоряют вершину, то женщины добиваются успеха в прикладных дисциплинах — научных и лабораторных исследованиях.

«Олимпиада очень интересная и познавательная, потому что мы узнаем больше о новых горных породах и палеонтологии, — рассказали пятиклассницы красноярской школы № 5 Дарья Жирякова и Катерина Кочемасова. — Проверяются твои знания, можно найти все „пробелы“. Мы уверены в своих силах, потому что при каждом проигрыше ты все равно становишься победителем. Это победа не над другими участниками, а, прежде всего, над собой, над страхом пойти участвовать, очень долго заниматься и преодолеть все препятствия».

Помимо теоретических заданий, участникам олимпиады устроили увлекательный квест по по промывке золота, а для старшеклассников устроили встречу с представителями Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ, на которой рассказали все особенности поступления и обучения.

Завершилась олимпиада торжественной церемонией награждения — все участники получили поощрительные призы от золотодобывающей компании «Полюс», а победители — походные наборы, которые им обязательно пригодятся этим летом.

Фото предоставлены компанией «Полюс».