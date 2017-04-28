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Фоторепортаж: «День открытых людей» в Красноярске

Фоторепортаж: «День открытых людей» в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
28.04.2017
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Пообщаться с абонентами в салоне Tele2 в ТРК «Планета» Сергей прибыл сразу после КЭФ: «Очень важно, что это не разовая история. „День открытых людей“ уже стал частью нашей корпоративной культуры. Я не пропустил ни одной акции!»

«День открытых людей» прошел в салонах связи оператора в Красноярске и Норильске. Руководители и сотрудники Tele2 отвечали на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также рассказывали о преимуществах новой тарифной линейки «Мой Tele2».

Своими впечатлениями от юбилейной акции с нами поделился Сергей Эмдин:

— Любой сотрудник Tele2, включая руководителей высшего уровня, должен бывать в салонах и общаться с людьми. Это важно, чтобы понимать, что мы продаем и как мы продаем, а главное — лично познакомиться с нашими клиентами, послушать, что они о нас думают. За чередой больших отчетов зачастую мы не видим клиента, а такие акции помогают нам убирать барьеры. Очень важно, что это не разовая история. «День открытых людей» стал уже частью нашей корпоративной культуры.

Сергей уверен, личная беседа с абонентами — отличный способ узнать их потребности и предложить нужные услуги
В команде с Сергеем Эмдиным работал генеральный директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский (на фото слева). Ему красноярцы могли задать все вопросы о связи Tele2 в Сибири.
Сотрудники Tele2 рассказывают о новой тарифной линейке «Мой Tele2», в которой нет «ценовой химии» — цена на услуги не меняется со второго месяца пользования.
Еще одно фото на память
Фото с генеральным директором — мечта каждого сотрудника

— Очень интересно бывает живое общение с клиентами — их советы и отзывы помогают в принятии множества решений. Я до сих пор помню в лицо и по именам многих абонентов в разных городах России. Вот пример: Tele2 отказалась от стратегии голосового дискаунтера. Понятно, что предпосылок было много, но одним из «камушков» новой стратегии был мой диалог с девушкой из Самары. Из разговора с ней я понял, что скидки — это уже не главный критерий, по которому тебя выбирает клиент. Клиента надо привлекать и убеждать чем-то другим. И если не можешь привлечь ценой, то нужно смотреть на наполнение. Вот на этом мы и сосредоточились, — говорит Сергей Эмдин.

«Сейчас у меня тариф не очень: плачу около 450 рублей в месяц, и еще трафик докупать приходится», рассказывает Сергею посетительница «Планеты». После разговора девушка решает попробовать тариф Tele2.
Большой плюс: можно сменить оператора, оставив себе свой старый и привычный номер.
«Хороший оператор, меня все устраивает. Дешевая связь в сравнении с другими операторами, которыми мне приходилось пользоваться. Раньше за месяц отдавала по 800 рублей. Сейчас в Tele2 этих денег хватает на 3 месяца» — рассказывает молодая мама Ольга.
И делает фото с Сергеем Эмдиным на память.

По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предложила клиентам сделать фото в специальной инстарамке и выложить его в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_2. Победитель фотоконкурса станет лицом новой рекламной кампании оператора.

Возможно, Елена станет лицом рекламной кампании Tele2 и её фото увидят жители всей Сибири

Одной из главных задач компании Tele2 является создание для клиентов удобной цифровой экосистемы. Сергей Эмдин сообщил Newslab.ru, что прямо сейчас в Красноярском крае происходит важное событие — запуск первых сегментов сети 4G/LTE. Сеть четвертого поколения уже доступна абонентам на территории Канска и Лесосибирска, а в ближайшие месяцы завершится строительство базовых станций 4G еще в ряде городов края и в Красноярске.

Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото: Стас Понятовский

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