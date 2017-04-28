Фоторепортаж: «День открытых людей» в Красноярске

В Красноярске прошла акция альтернативного оператора мобильной связи Tele2 «День открытых людей». Этот «День открытых людей» стал для компании «юбилейным» — десятым. Пообщаться с действующими и потенциальными абонентами в Красноярск прилетел генеральный директор компании Сергей Эмдин. Как ему это удалось, и что Сергею рассказали красноярцы — смотрите в нашем фоторепортаже.

«День открытых людей» прошел в салонах связи оператора в Красноярске и Норильске. Руководители и сотрудники Tele2 отвечали на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также рассказывали о преимуществах новой тарифной линейки «Мой Tele2».

Своими впечатлениями от юбилейной акции с нами поделился Сергей Эмдин:

— Любой сотрудник Tele2, включая руководителей высшего уровня, должен бывать в салонах и общаться с людьми. Это важно, чтобы понимать, что мы продаем и как мы продаем, а главное — лично познакомиться с нашими клиентами, послушать, что они о нас думают. За чередой больших отчетов зачастую мы не видим клиента, а такие акции помогают нам убирать барьеры. Очень важно, что это не разовая история. «День открытых людей» стал уже частью нашей корпоративной культуры.

— Очень интересно бывает живое общение с клиентами — их советы и отзывы помогают в принятии множества решений. Я до сих пор помню в лицо и по именам многих абонентов в разных городах России. Вот пример: Tele2 отказалась от стратегии голосового дискаунтера. Понятно, что предпосылок было много, но одним из «камушков» новой стратегии был мой диалог с девушкой из Самары. Из разговора с ней я понял, что скидки — это уже не главный критерий, по которому тебя выбирает клиент. Клиента надо привлекать и убеждать чем-то другим. И если не можешь привлечь ценой, то нужно смотреть на наполнение. Вот на этом мы и сосредоточились, — говорит Сергей Эмдин.

По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предложила клиентам сделать фото в специальной инстарамке и выложить его в Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_2. Победитель фотоконкурса станет лицом новой рекламной кампании оператора.

Одной из главных задач компании Tele2 является создание для клиентов удобной цифровой экосистемы. Сергей Эмдин сообщил Newslab.ru, что прямо сейчас в Красноярском крае происходит важное событие — запуск первых сегментов сети 4G/LTE. Сеть четвертого поколения уже доступна абонентам на территории Канска и Лесосибирска, а в ближайшие месяцы завершится строительство базовых станций 4G еще в ряде городов края и в Красноярске.

Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото: Стас Понятовский