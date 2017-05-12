Фоторепортаж: Сиреневый день Красноярска

На днях в Красноярске в рамках экологического марафона «Зелёная волна» компании РУСАЛ были высажены первые 200 саженцев венгерской сирени. Всего же до конца года металлурги планируют высадить в городе до полутора тысяч саженцев. Сиреневые аллеи появились в детских садах, школах и роддомах Красноярска. Мы проверили, как идут посадки.

10 мая по Красноярску разъезжал «сиреневый автомобиль», на котором доставляли саженцы на каждую из точек. Сирень РУСАЛа теперь растет в Центральном парке Красноярска, в зоопарке «Роев ручей», высажена на территории часовни Параскевы Пятницы по благословению Красноярской Епархии. Встреча автомобиля становилась настоящим праздником для ребят из детских садов и школ.

Особенно трогательной остановка «сиреневого автомобиля» стала для детей — победителей конкурса рисунков, организованного партнёром Сиреневого дня ИД «Комсомольская правда». Маленькие художники получили не только дипломы победителей, но и саженцы сирени, которые смогли посадить на территории своего детского сада.

Сиреневые аллеи появились по всему городу. В ближайшее время Красноярское отделение национального совета по корпоративному волонтёрству, координатором которого выступает Центр социальных программ РУСАЛа, заложит в продолжение Сиреневого дня аллею в сквере «Тихий» между домами на Урицкого и Дубровинского. Волонтёры организуют там дворовый семейный праздник с интерактивными зонами для детей и взрослых и, конечно, с коллективными высадками саженцев.

Участие в высадке саженцев приняли и представители власти — глава администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов посадил сирень в заложенной аллее выпускников школы № 22, а начальник отдела государственной экологической экспертизы из министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края Юлия Гуменюк высадила сирень в одном из дворов города.

Вчерашняя акция завершилась около ДК КрАЗа — здесь заложена целая аллея из 50 деревьев.

— Это не разовая акция, а часть большой системной работы по озеленению города. В 2017 году в Красноярске мы посадим около полутора тысяч деревьев. В рамках «Сиреневого дня» мы высаживали венгерскую сирень, которая цветёт очень пышно: цветы бывают самых разных цветов — от ярко-фиолетовых до лиловых. Этим саженцам 10 лет, на ветвях уже набухли почки, но полноценное цветение наши аллеи покажут только в следующем году. Для того чтобы точно понимать масштаб акции и контролировать приживаемость, мы вместе с «Комсомольской правдой» сделаем «Сиреневую карту», где будут отмечены все места посадок. А их количество значительно выросло за счёт присоединившихся по ходу маршрута красноярцев, которые решили самостоятельно посадить сирень в своём дворе или садовом участке, — рассказала Виктория Чуприна, руководитель пресс-службы РУСАЛ Красноярск.

Акцией «Сиреневый день» РУСАЛ запускает экологический марафон «Зелёная волна», который пройдёт по территориям присутствия компании. По завершении акции в Красноярске экологическую эстафету передадут другим городам-участникам марафона РУСАЛа. Марафон «Зеленая волна» будет состоять из двух этапов: высадка деревьев (май-июнь) и уборка берегов рек (сентябрь-октябрь) и пройдет в городах присутствия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Ереване (Армения), Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Красноярске, Надвоицах, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Шелехове.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru