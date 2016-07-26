РУСАЛ запускает грантовый конкурс в рамках проекта «Зеленая волна»

РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса по озеленению и благоустройству в 14 городах присутствия компании в рамках экологического марафона «Зеленая волна».

В ходе конкурса активные горожане смогут предложить свои инициативы по посадке деревьев и кустарников во дворах, скверах, парках, улицах, а также на территориях организаций и учреждений. Лучшие проекты получат грантовую поддержку РУСАЛа в размере до 10 000 рублей, которые можно будет направить на покупку саженцев и необходимого инвентаря для их посадки.

Проектные заявки будут приниматься на сайте Центра социальных программ РУСАЛа в период с 3 по 12 мая и с 10 июля по 10 августа. Посадка саженцев планируется с 1 по 15 июня и с 10 сентября по 15 октября этого года. География конкурса включает: Ачинск, Братск, Бокситогорск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Надвоицы, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Шарыпово, Шелехов.

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«Конкурс проектов „Зеленая волна“ — это замечательная возможность для всех активных и неравнодушных жителей сделать свой вклад в улучшение не только экологии, но и внешнего облика своего города. Объединив усилия с коллегами, соседями или друзьями, горожане смогут создать новые зеленые дворы, аллеи и скверы, в которых затем многие годы можно будет гулять всей семьей», — говорит заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Конкурс проектов по озеленению и благоустройству городов реализуется в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна», который проходит под эгидой Года экологии и включает в себя акции по посадке деревьев, субботники, уборку берегов рек от мусора, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы.