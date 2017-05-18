Лисы, утки и печеньки: «сезон охоты» на Татышеве

Для начала проверили, на месте ли хозяева острова? На месте! Всё так же исправно поглощают дары гостей!
Царь зверей выбирает печенье Юбилейное ☺
Публикация от Евгения Бондарева (@evgeniia_bondareva) Май 13 2017 в 4:34 PDT
У моста можно сфотаться с енотом и сказать всем, что «поймал!»
Публикация от Krasnoyarsk -Abakan -Minusinsk (@sam_vaxye) Май 13 2017 в 12:04 PDT
Неподалёку гуляют северные олени — их Дирекции спортивно-массовых мероприятий подарили власти Эвенкийского района. Они живут в специальном загоне, «в люди» их выпускают каждый день после обеда в центральной части острова.
На острове скоро будет маленький заповедник, вчера лиса, сегодня олени🦌🦊
Публикация от Nastya Fateeva (@nasty_fateeva) Май 12 2017 в 10:00 PDT
А это кто у нас выполз на воскресный променад?
Утренняя прогулка. Великая путешественника.
Публикация от Petr Chegodaev (@petr_chegodaev) Май 13 2017 в 5:08 PDT
Листайте дальше, это просто еще один суслик...
Доброе утро Вам Друзья от этого Дружочка! Чудесные выходные😍❤💕 #татка #островтатышева #прогулки
Публикация от @helga_orlova_krsk Май 13 2017 в 6:39 PDT
Если повезёт (или наоборот), на Татышеве можно встретить и таких созданий
Шикарненькая😍💜 #сфинск #хочухочухочу 😻😻😻
Публикация от Irisha Martynuk (@irisha_martynuk) Май 13 2017 в 6:13 PDT
И даже таких (не советуем повторять этот трюк, если вы — не хозяин этого питбуля!)
#питбультерьер #pitbullterrier #питбуль #собаканеубийца #собака_НЕ_убийца #Бося #pitbull #pitbulllove #dog #dogs #собакадругчеловека #americanpitbull #pitbullrussia
Публикация от Алина (@cheshir_91) Май 12 2017 в 8:54 PDT
Но чаще там бегают такие добряки
Публикация от Уля Чернова (@ulianachernova3528) Май 13 2017 в 8:05 PDT
Кря-кря!
Публикация от Zhenya & Marusya 👼2.5❤ (@evgeniya02111984) Май 13 2017 в 1:18 PDT
И напоследок — грустная правда жизни.
Этот невероятный кадр сделан на острове Татышев. Откуда лисы 🦊 на острове? Фото Анатолий Семенов
Публикация от Nina Semyonova (@justlynice) Май 12 2017 в 2:52 PDT