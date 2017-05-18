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Лисы, утки и печеньки: «сезон охоты» на Татышеве

Лисы, утки и печеньки: «сезон охоты» на Татышеве

Интернет-газета Newslab.ru
18.05.2017
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Для начала проверили, на месте ли хозяева острова? На месте! Всё так же исправно поглощают дары гостей!

Царь зверей выбирает печенье Юбилейное ☺

Публикация от Евгения Бондарева (@evgeniia_bondareva) Май 13 2017 в 4:34 PDT

У моста можно сфотаться с енотом и сказать всем, что «поймал!»

Них

Публикация от Krasnoyarsk -Abakan -Minusinsk (@sam_vaxye) Май 13 2017 в 12:04 PDT

Неподалёку гуляют северные олени — их Дирекции спортивно-массовых мероприятий подарили власти Эвенкийского района. Они живут в специальном загоне, «в люди» их выпускают каждый день после обеда в центральной части острова.

А это кто у нас выполз на воскресный променад?

Утренняя прогулка. Великая путешественника.

Публикация от Petr Chegodaev (@petr_chegodaev) Май 13 2017 в 5:08 PDT

Листайте дальше, это просто еще один суслик...

Если повезёт (или наоборот), на Татышеве можно встретить и таких созданий

Шикарненькая😍💜 #сфинск #хочухочухочу 😻😻😻

Публикация от Irisha Martynuk (@irisha_martynuk) Май 13 2017 в 6:13 PDT

И даже таких (не советуем повторять этот трюк, если вы — не хозяин этого питбуля!)

Но чаще там бегают такие добряки

Собакен мой!🐶

Публикация от Уля Чернова (@ulianachernova3528) Май 13 2017 в 8:05 PDT

Кря-кря!

Покормили уточек 😊

Публикация от Zhenya & Marusya 👼2.5❤ (@evgeniya02111984) Май 13 2017 в 1:18 PDT

И напоследок — грустная правда жизни.

Интернет-газета Newslab.ru

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