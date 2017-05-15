>
>
«Жарим мясо под дождём»: хроники Рестодэя на Каменке

«Жарим мясо под дождём»: хроники Рестодэя на Каменке

15.05.2017
0

Эти девчонки явно настроены серьезно!

Люблю нас #рестодей на #Летняякухня2017 и #зеленый2017 все равно будет лучше😍😍😍

Публикация от Катерина Набокова (@katerinaaqua) Май 14 2017 в 5:46 PDT

Красивой девушке красивую вату!

Каждая команда старалась привлечь внимание посетителей Рестодэя своей фирменной фишкой!

Кто-то даже устроил мангал в «Запорожце» (неужели он и правда приехал своим ходом?)

Мангал в багажнике...удобно! Говорят, приехал своим ходом.

Публикация от Прасолов Павел (@pavel_prasolov) Май 14 2017 в 8:03 PDT

Процесс приготовления очередной «вкусняшки»

@ricas.24

Публикация от Олег Пугачёв (@senshi_07) Май 14 2017 в 4:06 PDT

Мясо в этот раз вновь пользовалось большой популярностью

А еще вот такие ШТУКИ, начиненные примерно миллиардом калорий!

Для фитоняшек и им сочувствующих готовили «тортики в стаканах» — полезно и вкусно!

Налопавшись всякого девчонки пускались в пляс

Люблю любить

Публикация от Анна Электронова (@annaelektronova) Май 14 2017 в 6:36 PDT

Или кутались в пледы — Рестодэй то и дело накрывало дождём

#рестодейнакаменке2017 #

Публикация от Елена Шадрина (@elena_liss1) Май 14 2017 в 4:34 PDT

Подождите..Это черное мороженое?

🧀 & ◼️ #рестодэй #накаменке

Публикация от ИРЕНА◾️фитнес-бикини◾️тренер (@irena_yis) Май 14 2017 в 3:38 PDT

Примерно каждая вторая фотка из нескольких тысяч с тэгом «рестодэй» выглядит именно так:

А вот и команда фестиваля еды на Каменке — спасибо, ребятки!

Интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать