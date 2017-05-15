«Жарим мясо под дождём»: хроники Рестодэя на Каменке

На выходных в парке на правобережной Каменке прошел большой фестиваль еды и напитков «Рестодэй». Несмотря на дождливую погоду, десятки команд кормили красноярцев стейками, бургерами, суши, тортами, капкейками и другими вкусными штуками. Мы насобирали самые аппетитные фото из ваших инстаграмов!

Эти девчонки явно настроены серьезно!

Люблю нас #рестодей на #Летняякухня2017 и #зеленый2017 все равно будет лучше😍😍😍 Публикация от Катерина Набокова (@katerinaaqua) Май 14 2017 в 5:46 PDT

Красивой девушке красивую вату!

Сахарная вата ,которая таяла мгновенно🤔😅😱я не понимаю почему🤷‍♀️но она прям капала на мою руку ,через несколько секунд после Ее покупки 😅 #рестодень #каменка#вата#толстеем#скоролето#мама Публикация от Anastasiya Arhip & Nika Arhip (@chernysharhip) Май 14 2017 в 5:35 PDT

Каждая команда старалась привлечь внимание посетителей Рестодэя своей фирменной фишкой!

Кто-то даже устроил мангал в «Запорожце» (неужели он и правда приехал своим ходом?)

Мангал в багажнике...удобно! Говорят, приехал своим ходом. Публикация от Прасолов Павел (@pavel_prasolov) Май 14 2017 в 8:03 PDT

Процесс приготовления очередной «вкусняшки»

@ricas.24 Публикация от Олег Пугачёв (@senshi_07) Май 14 2017 в 4:06 PDT

Мясо в этот раз вновь пользовалось большой популярностью

Праздник живота! #рестодэй Погода аппетит не портит! Да что уж говорить, мой аппетит ничто не портит😂 #едаялюблютебя😍 Публикация от Tatyana Lyubshina (@lubtv) Май 14 2017 в 4:15 PDT

А еще вот такие ШТУКИ, начиненные примерно миллиардом калорий!

Второй год подряд не пропускаем #рестодэй Не смотря на хмурую погоду, все здесь😜 #каменка #krasnoyarsk Публикация от Alexandra Artemovna (@artemovna_92) Май 14 2017 в 4:35 PDT

Для фитоняшек и им сочувствующих готовили «тортики в стаканах» — полезно и вкусно!

Сегодня на #рестодей презентовали наши новинки! Обалденные тортики в стаканах 😍 С завтрашнего дня их можно заказать😉 Все подробности расскажем позже🤗 Публикация от Фитнес-десерты II Красноярск (@fiteat24) Май 14 2017 в 4:29 PDT

Налопавшись всякого девчонки пускались в пляс

Люблю любить Публикация от Анна Электронова (@annaelektronova) Май 14 2017 в 6:36 PDT

Или кутались в пледы — Рестодэй то и дело накрывало дождём

#рестодейнакаменке2017 # Публикация от Елена Шадрина (@elena_liss1) Май 14 2017 в 4:34 PDT

Подождите..Это черное мороженое?

🧀 & ◼️ #рестодэй #накаменке Публикация от ИРЕНА◾️фитнес-бикини◾️тренер (@irena_yis) Май 14 2017 в 3:38 PDT

Примерно каждая вторая фотка из нескольких тысяч с тэгом «рестодэй» выглядит именно так:

А вот и команда фестиваля еды на Каменке — спасибо, ребятки!

Интернет-газета Newslab.ru