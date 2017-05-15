«Жарим мясо под дождём»: хроники Рестодэя на Каменке

Эти девчонки явно настроены серьезно!
Люблю нас #рестодей на #Летняякухня2017 и #зеленый2017 все равно будет лучше😍😍😍
Публикация от Катерина Набокова (@katerinaaqua) Май 14 2017 в 5:46 PDT
Красивой девушке красивую вату!
Сахарная вата ,которая таяла мгновенно🤔😅😱я не понимаю почему🤷‍♀️но она прям капала на мою руку ,через несколько секунд после Ее покупки 😅 #рестодень #каменка#вата#толстеем#скоролето#мама
Публикация от Anastasiya Arhip & Nika Arhip (@chernysharhip) Май 14 2017 в 5:35 PDT
Каждая команда старалась привлечь внимание посетителей Рестодэя своей фирменной фишкой!
#ешь_еду #пей_питье в лице Красной панды, Скунса и Жирафа передают всем привет с #рестодэй на #каменка Спасибо всем друзьям за то, что были с нами в этот день! #рестодень #дримтим #упрлс #зиганисерёгазигани #зоопарк #крск #яжвк #красноярск #май2017 #почтилето #позитив #crazy #restoday #krsk #siberiangirls #siberian #may2017
Публикация от Daria Andreeva (@d2eni) Май 14 2017 в 8:02 PDT
Кто-то даже устроил мангал в «Запорожце» (неужели он и правда приехал своим ходом?)
Мангал в багажнике...удобно! Говорят, приехал своим ходом.
Публикация от Прасолов Павел (@pavel_prasolov) Май 14 2017 в 8:03 PDT
Процесс приготовления очередной «вкусняшки»
Публикация от Олег Пугачёв (@senshi_07) Май 14 2017 в 4:06 PDT
Мясо в этот раз вновь пользовалось большой популярностью
Праздник живота! #рестодэй Погода аппетит не портит! Да что уж говорить, мой аппетит ничто не портит😂 #едаялюблютебя😍
Публикация от Tatyana Lyubshina (@lubtv) Май 14 2017 в 4:15 PDT
А еще вот такие ШТУКИ, начиненные примерно миллиардом калорий!
Второй год подряд не пропускаем #рестодэй Не смотря на хмурую погоду, все здесь😜 #каменка #krasnoyarsk
Публикация от Alexandra Artemovna (@artemovna_92) Май 14 2017 в 4:35 PDT
Для фитоняшек и им сочувствующих готовили «тортики в стаканах» — полезно и вкусно!
Сегодня на #рестодей презентовали наши новинки! Обалденные тортики в стаканах 😍 С завтрашнего дня их можно заказать😉 Все подробности расскажем позже🤗
Публикация от Фитнес-десерты II Красноярск (@fiteat24) Май 14 2017 в 4:29 PDT
Налопавшись всякого девчонки пускались в пляс
Публикация от Анна Электронова (@annaelektronova) Май 14 2017 в 6:36 PDT
Или кутались в пледы — Рестодэй то и дело накрывало дождём
Публикация от Елена Шадрина (@elena_liss1) Май 14 2017 в 4:34 PDT
Подождите..Это черное мороженое?
Публикация от ИРЕНА◾️фитнес-бикини◾️тренер (@irena_yis) Май 14 2017 в 3:38 PDT
Примерно каждая вторая фотка из нескольких тысяч с тэгом «рестодэй» выглядит именно так:
Я знаю, что попасть под дождь к счастью😄 при этом в руках у меня вкуснейший веганский бургер от @veggy.cafe 🌿🌿 а нахожусь я на невероятно крутом фестивале еды #рестодэй #накаменке . Вопрос: как меня ещё не разорвало от счастья🙈
Публикация от ➖Катерина➖ (@__katerina) Май 14 2017 в 5:00 PDT
А вот и команда фестиваля еды на Каменке — спасибо, ребятки!
Огромная (!) команда #рестодэй. Вот-вот закончим монтаж и отправимся смотреть фото по тэгу. Кстати, их стало больше 6000. Приедем домой и будем смотреть. #накаменке #красноярск
Публикация от Фестиваль Рестодэй (@festrestoday) Май 14 2017 в 8:36 PDT