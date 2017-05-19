«Здесь была Николаевка»: как сносят старинный квартал Красноярска
«Здесь была Николаевка»: как сносят старинный квартал Красноярска
Уникальные кадры с квадрокоптера
Уникальные кадры с квадрокоптера
Недавно в Красноярске наконец-то взялись за постройку дорог к четвертому мосту через Енисей, который был сдан полтора года назад. Универсиада-2019 совсем скоро и темпы работ возрастают с каждым днем. В планах — снести значительную часть частного сектора в Николаевке и соединить выезд с моста с улицей Копылова. Фотограф Сергей Филинин запустил в небо квадрокоптер и выяснил, как стройка выглядит с высоты.
Недавно в Красноярске наконец-то взялись за постройку дорог к четвертому мосту через Енисей, который был сдан полтора года назад. Универсиада-2019 совсем скоро и темпы работ возрастают с каждым днем. В планах — снести значительную часть частного сектора в Николаевке и соединить выезд с моста с улицей Копылова. Фотограф Сергей Филинин запустил в небо квадрокоптер и выяснил, как стройка выглядит с высоты.
Уже сейчас понятно, что строительство новой магистрали очень сильно изменит облик Красноярска и статус сразу нескольких районов. Например, Студгородок, всегда считавшийся тихим и уютным районом на окраине, скоро наверняка лишится этого статуса.
Жилые комплексы Студгородка — Орбита (оранжевые дома вверху), Альбатрос (внизу слева) и Эдельвейс (справа)