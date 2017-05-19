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«Здесь была Николаевка»: как сносят старинный квартал Красноярска

«Здесь была Николаевка»: как сносят старинный квартал Красноярска

Интернет-газета Newslab.ru
19.05.2017
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С вводом развязки и дороги через Николаевку четвертый мост станет в разы полезнее
Снос Николаевки идет уже давно. Квартал за кварталом строительные компании возводят на месте частного сектора многоэтажные дома.
Но сейчас это приобрело действительно серьезный масштаб.
Еще несколько лет назад этот район выглядел вот так.
Сейчас остались считанные единицы домов.

Одной из главных магистралей города скоро станет улица Волочаевская. Кстати, мост тоже предлагали назвать Волочаевским, но пока народ не ассоциирует его с этой улицей ввиду отсутствия проезда.

Скоро по Волочаевской будут нестись потоки машин
На самом мосту за полтора года успели залить 12 опор под будущую эстакаду. Также в этом году должны начать строить правобережный съезд в строящийся микрорайон Тихие зори. Съезд в Пашенный обещают начать строить в 2019 году.
Работы предстоит еще очень много. Обещают закончить строительство к концу 2018 года
Строительство развязки с Киренского и Копылова еще даже не начинали.
Пока даже не начали строить саму дорогу. Лишь снесли частные дома и начали перекладывать коммуникации.
В перспективе еще один съезд с моста должен быть построен для выезда на дорогу, которая будет идти вдоль железнодорожных путей до улицы Калинина.

Уже сейчас понятно, что строительство новой магистрали очень сильно изменит облик Красноярска и статус сразу нескольких районов. Например, Студгородок, всегда считавшийся тихим и уютным районом на окраине, скоро наверняка лишится этого статуса.

Жилые комплексы Студгородка — Орбита (оранжевые дома вверху), Альбатрос (внизу слева) и Эдельвейс (справа)

Фото Сергея Филинина

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