Фоторепортаж: Как красноярцев защищают от террора

Самый большой павильон красноярского МВДЦ «Сибирь» в этом году отдали Росгвардии.
— МВД России
— МЧС России
— Управления Росгвардии
— ФСБ России
— УФМС России
— ГУФСИН России
— Министерства обороны
Подразделение это новое — его формирование началось в октябре 2016 года. В Росгвардию передали технику и сотрудников вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБРа и ОМОНа, а также авиационные отряды особого назначения.
Всего в Сибири безопасность жителей обеспечивают около 3 тыс. сотрудников Росгвардии. Они участвуют в охране государственных объектов, борются с экстремизмом и оказывают содействие своим коллегам из других ведомств.
Но самая популярная площадка была всё же у ФСБ — только здесь показали одновременно более ста образцов разного вооружения. Красноярцы воочию увидели, как в разрезе выглядит мина, и в какую смертоносную вещь террористы могут превратить обычный фонарик или коробку для конфет.
Умение работать сообща специалисты подразделений продемонстрировали в показательном выступлении. Росгвардия — СОБР и ОМОН — вместе с ГИБДД провели антитеррористическую операцию.
Для зрителей разыграли настоящие сцены из остросюжетного боевика с обезвреживанием «террористов», захватом и освобождением «заложников», погонями и стрельбой. В считанные минуты злодеи были обезврежены и задержаны.
В дорожной полиции и МЧС, судя по выставке, главную ставку делают на обучение молодежи — знания для населения важны не меньше, чем современное оружие и быстрые машины. Школьникам рассказывают, как себя правильно вести при теракте или пожаре, учат делать искусственное дыхание и повторяют правила дорожного движения.
Однако, как отмечают специалисты, одним оружием террористов победить уже не получится — угроза перемещается в интернет.
«Под ударом молодые люди до 20 лет — сейчас в них активно заинтересованы международные террористические организации. И все это делается в интернете. Распознавать там террористов по признакам поведения очень трудно. Поэтому аналитики спецслужб и правоохранительной системы интенсивно изучают и систематизируют информацию. На сегодня - это главная задача дня», — рассказал советник председателя Национального антитеррористического комитета Алексей Пржездомский.
За прошлый год, по данным Национального антитеррористического комитета, спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в России 40 преступлений террористической направленности. Среди потенциальных мишеней для террористов был и Красноярск, но благодаря незаметной работе спецслужб, работу которых мы можем увидеть только на подобных выставках, все сообщения о терактах оказываются либо чье-то неумной шуткой, либо далекими отзвуками чужой боли.
Единый телефонный номер для вызова экстренных служб: 112
Телефон дежурного Управление ФСБ России по Красноярскому краю : (391) 230-93-20
Дежурная часть ГУ МВД России по Красноярскому краю : (391) 245-93-33
Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru