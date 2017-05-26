Фоторепортаж: Как красноярцев защищают от террора

Ежегодно больше 10 лет в Красноярске проходит форум «Антитеррор-Современные системы безопасности», где демонстрируют новейшие образцы оборудования и показывают свои возможности. Мы побывали на открытии форума и оценили, насколько готовы силовые структуры края к защите от разного рода угроз.

Самый большой павильон красноярского МВДЦ «Сибирь» в этом году отдали Росгвардии.

В Красноярском крае терроризму противостоят подразделения:



— МВД России

— МЧС России

— Управления Росгвардии

— ФСБ России

— УФМС России

— ГУФСИН России

— Министерства обороны

Подразделение это новое — его формирование началось в октябре 2016 года. В Росгвардию передали технику и сотрудников вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБРа и ОМОНа, а также авиационные отряды особого назначения.

Всего в Сибири безопасность жителей обеспечивают около 3 тыс. сотрудников Росгвардии. Они участвуют в охране государственных объектов, борются с экстремизмом и оказывают содействие своим коллегам из других ведомств.

Но самая популярная площадка была всё же у ФСБ — только здесь показали одновременно более ста образцов разного вооружения. Красноярцы воочию увидели, как в разрезе выглядит мина, и в какую смертоносную вещь террористы могут превратить обычный фонарик или коробку для конфет.

Умение работать сообща специалисты подразделений продемонстрировали в показательном выступлении. Росгвардия — СОБР и ОМОН — вместе с ГИБДД провели антитеррористическую операцию.

Для зрителей разыграли настоящие сцены из остросюжетного боевика с обезвреживанием «террористов», захватом и освобождением «заложников», погонями и стрельбой. В считанные минуты злодеи были обезврежены и задержаны.

В дорожной полиции и МЧС, судя по выставке, главную ставку делают на обучение молодежи — знания для населения важны не меньше, чем современное оружие и быстрые машины. Школьникам рассказывают, как себя правильно вести при теракте или пожаре, учат делать искусственное дыхание и повторяют правила дорожного движения.

Однако, как отмечают специалисты, одним оружием террористов победить уже не получится — угроза перемещается в интернет.

«Под ударом молодые люди до 20 лет — сейчас в них активно заинтересованы международные террористические организации. И все это делается в интернете. Распознавать там террористов по признакам поведения очень трудно. Поэтому аналитики спецслужб и правоохранительной системы интенсивно изучают и систематизируют информацию. На сегодня - это главная задача дня», — рассказал советник председателя Национального антитеррористического комитета Алексей Пржездомский.

За прошлый год, по данным Национального антитеррористического комитета, спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в России 40 преступлений террористической направленности. Среди потенциальных мишеней для террористов был и Красноярск, но благодаря незаметной работе спецслужб, работу которых мы можем увидеть только на подобных выставках, все сообщения о терактах оказываются либо чье-то неумной шуткой, либо далекими отзвуками чужой боли.

Единый телефонный номер для вызова экстренных служб: 112

Телефон дежурного Управление ФСБ России по Красноярскому краю : (391) 230-93-20

Дежурная часть ГУ МВД России по Красноярскому краю : (391) 245-93-33



Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru