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«Все кругом качают попы!»: спортивные выходные в Красноярске

«Все кругом качают попы!»: спортивные выходные в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
29.05.2017
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Начать можно с легкой разминки — прогулки на велосипеде.

Замечательный день🌞😄

Публикация от @kristina_korzh1993 Май 28 2017 в 9:14 PDT

Кто-то выходит на старт всей семьёй!

Летний вело-роликовый сезон открыт 🤗 Мои ролики уже в машине @elenapchelintseva 😉😉😉😉.

Публикация от Екатерина Вагнер (@ekaterinavagner81) Май 28 2017 в 10:23 PDT

Девчонки бегут на брусья качать свои самые популярные мышцы

Как это было? А было круто!!!!👍 #зеленыймарафон на о. Татышев. 👉 Кстати, в ближайшее время вас ждут дополнительные тренировки! Следите за новостями! ☝ . . #студиябатерфляй #студиябаттерфляй #exotic #стриппластика #exoticpoledance #танцыкрасноярск#Красноярск #крск #krasnoyarsk #krsk #яжвк #polesport #poleacro #акробатика #polefitnes #фитнескрасноярск #спорткрасноярск #растяжка #шпагат #split #Stretching #растяжкавкрасноярске #татышев #poledance #офп #фитнес #спортивныедевушки #butterfly_CENTRAL

Публикация от butterfly_poledance (@butterfly_poledance) Май 28 2017 в 11:42 PDT

Парни готовятся к Гонке героев — всероссийский забег с препятствиями пройдет в Красноярске уже 10 июня! 

#гонка героев ☝🏻️🙌🏻💪🏻

Публикация от сергей (@zaiconok96) Май 28 2017 в 6:38 PDT

Сезон турников открыт друзья ☀️ #гонкагероев #гонкагероев2017

Публикация от Магомед • NRGym • Красноярск (@magomed_trener) Май 28 2017 в 4:44 PDT

Во время игры самое главное — вовремя сделать удачное фото

Сезон открыт 🤗

Публикация от Anna Dubova (@anyutadubova) Май 28 2017 в 8:59 PDT

Даме нужен совет!

Кто-то качается вот так! Отлично выходит!

Мои родные 😍❤️

Публикация от Ольга Денеко (@olga_deneko) Май 28 2017 в 10:36 PDT

Каждый день — новые победы!

🌿🌿🌿

Публикация от Vano🏋🏼&zwj;♀️ (@_ivan_demin_) Май 28 2017 в 7:31 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

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