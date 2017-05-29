«Все кругом качают попы!»: спортивные выходные в Красноярске

Если хочешь быть здоров — отрывайся!

Если хочешь быть здоров — отрывайся!

В Красноярске наконец выдались тёплые выходные — и сотни горожан с радостью отправились на о. Татышев заниматься спортом. Велосипеды, ролики, брёвна, лонгборды, турники и даже дети — всё шло в дело! Мы собрали лучшие фото из инстаграма — смотрите, как они умеют!