«Все кругом качают попы!»: спортивные выходные в Красноярске

Начать можно с легкой разминки — прогулки на велосипеде.
Публикация от @kristina_korzh1993 Май 28 2017 в 9:14 PDT
Кто-то выходит на старт всей семьёй!
Летний вело-роликовый сезон открыт 🤗 Мои ролики уже в машине @elenapchelintseva 😉😉😉😉.
Публикация от Екатерина Вагнер (@ekaterinavagner81) Май 28 2017 в 10:23 PDT
Девчонки бегут на брусья качать свои самые популярные мышцы
Как это было? А было круто!!!!👍 #зеленыймарафон на о. Татышев. 👉 Кстати, в ближайшее время вас ждут дополнительные тренировки! Следите за новостями! ☝ . . #студиябатерфляй #студиябаттерфляй #exotic #стриппластика #exoticpoledance #танцыкрасноярск#Красноярск #крск #krasnoyarsk #krsk #яжвк #polesport #poleacro #акробатика #polefitnes #фитнескрасноярск #спорткрасноярск #растяжка #шпагат #split #Stretching #растяжкавкрасноярске #татышев #poledance #офп #фитнес #спортивныедевушки #butterfly_CENTRAL
Публикация от butterfly_poledance (@butterfly_poledance) Май 28 2017 в 11:42 PDT
Усердно делала вакуум живота😝😂🤘🏽 . . . #aerialhoop #красноярск #красноярск24
Публикация от @lalalolya Май 28 2017 в 7:06 PDT
Парни готовятся к Гонке героев — всероссийский забег с препятствиями пройдет в Красноярске уже 10 июня!
Публикация от сергей (@zaiconok96) Май 28 2017 в 6:38 PDT
Сезон турников открыт друзья ☀️ #гонкагероев #гонкагероев2017
Публикация от Магомед • NRGym • Красноярск (@magomed_trener) Май 28 2017 в 4:44 PDT
Во время игры самое главное — вовремя сделать удачное фото
Публикация от Anna Dubova (@anyutadubova) Май 28 2017 в 8:59 PDT
Даме нужен совет!
Все качают кругом попы.Я решила не отставать.Висю,раскачиваюсь на канате....Кто в теме,скажите,я все правильно делаю?!😂😂😂#армянскийцирк👮💂👳👲 #всётеженаманеже🎡🎠🤸🏻‍♀️
Публикация от Анна Давыдова (@gercidav) Май 28 2017 в 8:36 PDT
Кто-то качается вот так! Отлично выходит!
Публикация от Ольга Денеко (@olga_deneko) Май 28 2017 в 10:36 PDT
Каждый день — новые победы!
Ну наконец-то начало получаться. Не высоко, конечно, но я довольна как чёрт🙃 в слоумо и у ламмеров хорошо😆
Публикация от Настя (@n.cookiejar) Май 28 2017 в 8:35 PDT
Публикация от Vano🏋🏼‍♀️ (@_ivan_demin_) Май 28 2017 в 7:31 PDT