«Полюс»: золото спорта

В Красноярске состоялось главное спортивное событие года Группы «Полюс» — V корпоративная Спартакиада. С 8 по 10 июня на острове Отдыха 10 сборных команд бизнес-единиц и 4 студенческие команды боролись за лучшие результаты в мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, шахматах и сдаче норм ГТО.

«Идея Спартакиады — объединение. Мы не отдельно Красноярск, отдельно Алдан или отдельно Магадан. Все вместе мы — компания „Полюс“, — отметила вице-президент по персоналу и организационному развитию Тамара Солнцева. — Соревнования — они и для того, чтобы люди знакомились и общались. Чувство корпоративного единения очень развито в каждой отдельной бизнес-единице, но ведь у нас у всех очень много общего. Мы, действительно, одна из лучших компаний в стране. И мы хотим, чтобы люди гордились той компанией, в которой они работают. Наши работники выступают за здоровый образ жизни, и мы культивируем такое отношение. Это пример для молодежи, и компания вкладывается в это не на словах, а на деле. По ходу соревнований мы делаем рассылки о результатах, и коллеги болеют за спортсменов. Мне нравится взаимоуважение между ребятами. Здесь нет проигравших. Все признают усилия, которые спортсмены потратили в борьбе за победу».

Подготовка к Спартакиаде начинается за полгода. Спортсмены формируют команды, сыгрываются и разрабатывают тактику с учетом прошлого опыта. Оргкомитет Спартакиады, в свою очередь, тоже включается в эту работу и обещает: в следующем году командам предстоит побороться в новых видах спорта. Участники сами выбирают, какие дисциплины можно ввести в соревнования в следующем году. Многие уже проголосовали за настольный теннис.

«У нас на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате проходит ежегодная спартакиада, где сотрудники соревнуются в аналогичных видах спорта. По результатам этих внутренних соревнований мы осуществляем отбор в нашу сборную. Это лучшие из лучших, это те работники, которые регулярно занимаются спортом. Мы поддерживаем их и привлекаем в спорт новых сотрудников. Состав команды иногда обновляется, но в ней есть участники, которые прошли все спартакиады «Полюса», — рассказал директор по персоналу АО «Полюс Красноярск» Сергей Ефимов.

«В нашей волейбольной команде на спартакиаде „Полюса“ я играю уже пятый год. Четыре года подряд мы боролись за третье и четвертое места и постоянно были четвертыми. Сейчас заняли третье место, — поделилась инженер сметно-договорного отдела ООО „Полюс Строй“ Надежда Рогалева. — Как всегда, впечатлений масса! Спартакиада — это такое событие, где много эмоций и борьбы. Это очень интересно! В работе, безусловно, это помогает и сильно сплачивает коллектив. А когда мы встречаемся в коридорах, у нас всегда есть о чем поговорить».

В этом году команды показали серьезную подготовку, поэтому до самого конца результаты были непредсказуемы. Особо выделились команды «Первенец», «Полюс Строй», «Полюс Красноярск» и команда «Алданзолото». Команда «Управляющей компании Полюс», которая выступает второй год, также нарастила свои возможности.

«Я пятый год выступаю капитаном футбольной команды. В этот раз наши ребята показали себя отлично! Мы на том же высоком уровне: в футболе заняли второе место. Эмоции только замечательные. Загорели здесь — у нас-то в Северо-Енисейске в это время еще снег шел! Хорошо выступили, и, если честно, устали — в хорошем смысле. На следующий год планы одни — только выиграть!», — прокомментировал капитан футбольной команды АО «Полюс Красноярск» Тимур Гимутденов.

По результатам состязаний в общекомандном зачете победу одержала сборная АО «Полюс Красноярск», сделавшая ставку на ГТО, футбол и волейбол. Второй, как и в прошлом году, стала команда АО «Алданзолото» ГРК«. Бронзу завоевали спортсмены из команды АО «Первенец».

Среди студенческих команд сильнейшей стала команда Инженерно-строительного института, второе место досталось команде Института горного дела, геологии и геотехнологии СФУ, участникам которой не было равных в перетягивании каната. Почетное третье место заняли спортсмены Института цветных металлов и материаловедения СФУ.

Фото: Артем Батура

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru

