Фоторепортаж: И в шахты, и в шахматы

В День России в Красноярске состоялся Второй межрегиональный детский фестиваль «Шахматные надежды СУЭК». Его участниками стали школьники из семи регионов присутствия Компании: Красноярского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей и республики Хакасия. Также в шахматном фестивале приняли участие и юные шахматисты СГК. В качестве почетного гостя выступил международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Во время церемонии открытия победы участникам пожелали руководители СУЭК и первые лица региона.

«Шахматы — это особый вид спорта. Общеизвестно, что шахматы развивают память, математические способности, пространственное мышление и логику. Это те качества, которые необходимы любому человеку. Компания СУЭК — это современное производство, которое требует соответствующего технического и интеллектуального уровня сотрудников. Поэтому люди, у которых развиты перечисленные выше способности, всегда будут востребованы на производствах», — отметил заместитель директора АО «СУЭК» по связям и коммуникациям и куратор проекта «Шахматы — шахтерским регионам» Вадим Зарудный.

Заместитель министра спорта Красноярского края Аркадий Кривошеев подчеркнул важность государственно-частного партнерства в сфере развития спорта.

«В 2019 году Красноярск принимает Универсиаду. Такие масштабные соревнования проводятся, в том числе, и благодаря поддержке со стороны крупного бизнеса. Сегодня я хочу поблагодарить Сибирскую угольную энергетическую компанию за вклад в развитие шахматного спорта в нашем регионе. Благодаря совместным усилиям мы способны добиться очень многого», — сказал Аркадий Кривошеев.

Присутствовавший на открытии заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко подчеркнул важность развития шахматного спорта для страны.

«Как говорил великий хоккеист Уэйн Гретцки: «Все бегут за шайбой, а я бегу туда, где она будет». И именно шахматы помогают научиться думать на шаг вперед, — сказал Алексей Клешко. — Символично, что турнир проходит в День России, ведь стране нужны талантливые и умные граждане. Шахматы — это удивительная школа для ума, которая дает возможность обдумывать ходы и комбинации.

На нынешнем фестивале заметно больше участников — за шахматными досками собрались более 50 ребят. Также на соревнованиях дебютировала новая команда абаканского филиала СГК. Старт мероприятию дал турнир сборной СУЭК против Анатолия Карпова. После начался сеанс одновременной игры гроссмейстера с детьми.

«Это прекрасно, что СУЭК заботится о подрастающем поколении. Шахматный спорт помогает получить ребятам достойные знания. Мне приятно, что круг участников турнира расширяется — ребята приехали даже их Мурманска. Особенно впечатляет, что СУЭК несет шахматы в каждый шахтерский город и поселок, — подчеркнул Анатолий Карпов. — Я всегда с удовольствием принимаю приглашение участвовать в этом турнире, и уже сейчас, спустя всего один год, заметил серьезно возросший уровень его участников».

В этот раз двум участникам удалось сыграть с гроссмейстером вничью. Ими оказались красноярец Иван Жуков и Вардан Меликян из Приморья.

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«Я играю в шахматы четыре года. Мне даже в садике нравилась эта игра. Там мы с мальчиками играли, и я всех выигрывал. Вот оттуда все и пошло, — рассказал Вардан Меликян. — На фестиваль я приехал в первый раз, и впервые играл с таким сильным и знаменитым соперником, как Анатолий Карпов. Я выиграл у него качество за пешку, предложил ничью, и он согласился. Гроссмейстер научил меня, что даже если ты двадцать партий ходишь кругом, то все равно не надо расслабляться. А если уже выигрываешь, тоже нужно быть начеку».

Итоги фестиваля подвел финансовый директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Великосельский, который сам играет в шахматы уже 40 лет и в начале этого года вошел в десятку сильнейших шахматистов Красноярского края по блицу.

«Турнир значительно вырос за год. Я очень рад, что добавилась команда энергетиков, которая играла очень упорно. Также я хочу отметить большой прогресс команды из Бородино, где реализуется пилотный социальный проект Фонда „СУЭК-РЕГИОНАМ“ по развитию и популяризации шахмат в общеобразовательных школах. Все ребята показали себя очень хорошо! В следующем году встретимся здесь же и так же дружно сыграем!».

По итогам шахматных баталий первое место заняла команда из Бородино со счетом 42,5 балла из 45 возможных. Вторыми стали красноярцы, набравшие 34 балла. Почетное третье место досталось команде из Приморского края с результатом 32 балла.