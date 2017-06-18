Репортаж из соцсетей: Лето на «Зелёном»

На фестивале как всегда было многолюдно. Благо, на острове много места.
Традиционно, поснимал фестиваль Зелёный с самой высокой точки ) Фоторепортаж смотрите вечером в группе фестиваля Vk #зеленый2017 #зеленый #фестивальзеленый #авторитетнаяприма #красноярск #татышев #островтатышев #залптысячикрасок
Публикация от Sergey Filinin (@sergeyfilinin) Июн 18 2017 в 3:47 PDT
Гостей «Зелёного» встречали вот такие персонажи — почти как Чук и Гек.
Отличный выходной #зеленый2017 #крск #krsk #татышев #сибирь #солнце☀️
Публикация от Натали Карайкина (@natali_karaikina) Июн 18 2017 в 6:13 PDT
И Зеленый человек! Главное не встретить его в сумерках.
Публикация от Манюся (@rasprekrasnyi) Июн 18 2017 в 12:33 PDT
Где еще в Красноярске можно покачаться на дольке арбуза!
Публикация от Степан Ковтун (@stepan_kovtun) Июн 18 2017 в 5:56 PDT
И сделать крутое селфи с козликом...
Козел Марсель и @olgasolodilova , любовь с первого взгляда :) . Козы Иванка и Меркель ушли в депрессию . Они только на один день отлучились , чтобы поучаствовать в #зеленый2017
Публикация от Коза Дереза (@nasha_koza) Июн 18 2017 в 5:57 PDT
Очередь из желающих проверить ловкость и растяжку на поле для твистера.
Публикация от Алена Амочаева (@alenaamochaeva) Июн 18 2017 в 5:31 PDT
Самые голодные тихонько уминали стейк в лаваше...
Все на фестиваль Зелёный 💚 #люблюповеселитьсяособеннопожрать #фестивальзеленый2017 #фестивальзеленый #татышев #дымов
Публикация от Фитнес | Тренер | Красноярск (@mjonaus) Июн 17 2017 в 12:40 PDT
Свежие фрукты — бесценно!
☀️☀️☀️Ребята, хочу купаться, поехали а?:) . . #summer #itstime #vsco #krasnoyarsk #крск #красноярск #фестивальзеленый #лето #жара #ягода #instagood
Публикация от Натали 🌟8933-200-32-03 (@nataleasy) Июн 18 2017 в 5:27 PDT
Как и ледяные напитки.
Круто провели субботу) #зеленый2017 #markscoffee #вкусно #жарко #оченьжарко #выходные
Публикация от @surprise.itisme Июн 18 2017 в 4:55 PDT
Немного «Осени» этим летом.
Кусочек ДДТ «Осень». Атмосферный ЗЕЛЁНЫЙ! Было здорово! #красноярскийдуховойоркестр #зеленый2017 #ддтосень
Публикация от Красноярский духовой оркестр (@kras_wind_orchestra) Июн 18 2017 в 3:50 PDT
Постоянные гости фестиваля.
Repost from @primierro @TopRankRepost #TopRankRepost «Что ли вы ещё спите?» — молчаливо-укоряюще как бы спрашивает хозяин Татышева (нет, не @ivan_bramman, хотя и он тоже). А тут уже практически все готово к #Зеленый2017. И погода шепчет — в 7.30 не бывает жары. Ждём! #красноярск #лето #авторитетнаяприма #солнечныйудар
Публикация от Екатерина🍀 (@katherineil27) Июн 18 2017 в 3:17 PDT
На этих выходных меню у сусликов было разнообразным...
Фотограф @mahrik и объект съёмки:) #зеленый2017 #ниднябезсуслика
Публикация от Светлана Степанищенко (@yasunari_24) Июн 18 2017 в 5:34 PDT
А вот и долгожданный залп красок!
Последний «Залп Красок» на фестивале в этом году 👾🎊🎉 . #зеленый2017 #фестивальзеленый #залпкрасок #залп1000красок #красноярск #insta_krsk
Публикация от Вероника👸🏽Сергеева (@veron1ka_sergeeva) Июн 18 2017 в 4:51 PDT
И его яркие последствия.
С посвящением меня❤💙💛💜 #Зеленый2017 фестиваль красок😸
Публикация от Иван Тарадаев (@kollektioner7vanya) Июн 18 2017 в 4:33 PDT
Душ от МЧС заказывали?!
#krasnoyarsk #мчсосвежает #жара #зеленый2017 #krasnoyarsk_go #krasnoyarskcity
Публикация от Дмитрий Митянин (@mityay73) Июн 18 2017 в 1:57 PDT
Ну очень романтичная история..
После годового отсутствия мы вернулись 😍😍😍😍 #зеленый2017 #Красноярск #зеленыйкрасноярск #фестивальзеленый #залпкрасок #былоздорово
Публикация от @alekse.e.vna Июн 17 2017 в 2:37 PDT
До встречи на «Зелёном-2018»!
«Зеленый» на Татышеве!!! — великолепный проект!!!👍🏻✌🏻️🔥 #зеленый #татышев #фестивальзеленый #приматв #островтатышев #инстакрасмама #instakrasmama #захарошатанцор #зеленый2017
Публикация от Tatiana (@tatianazatvornitskaya) Июн 18 2017 в 6:23 PDT