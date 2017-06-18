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Репортаж из соцсетей: Лето на «Зелёном»

Репортаж из соцсетей: Лето на «Зелёном»

Интернет-газета Newslab.ru
18.06.2017
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На фестивале как всегда было многолюдно. Благо, на острове много места.

Гостей «Зелёного» встречали вот такие персонажи — почти как Чук и Гек.

Отличный выходной #зеленый2017 #крск #krsk #татышев #сибирь #солнце☀️

Публикация от Натали Карайкина (@natali_karaikina) Июн 18 2017 в 6:13 PDT

И Зеленый человек! Главное не встретить его в сумерках.

Фестиваль #зеленый2017

Публикация от Манюся (@rasprekrasnyi) Июн 18 2017 в 12:33 PDT

Где еще в Красноярске можно покачаться на дольке арбуза!

#зеленый2017

Публикация от Степан Ковтун (@stepan_kovtun) Июн 18 2017 в 5:56 PDT

И сделать крутое селфи с козликом...

Очередь из желающих проверить ловкость и растяжку на поле для твистера.

#зеленый2017 #красноярск

Публикация от Алена Амочаева (@alenaamochaeva) Июн 18 2017 в 5:31 PDT

Самые голодные тихонько уминали стейк в лаваше...

Свежие фрукты — бесценно!

Как и ледяные напитки.

Немного «Осени» этим летом.

Кусочек ДДТ «Осень». Атмосферный ЗЕЛЁНЫЙ! Было здорово! #красноярскийдуховойоркестр #зеленый2017 #ддтосень

Публикация от Красноярский духовой оркестр (@kras_wind_orchestra) Июн 18 2017 в 3:50 PDT

Постоянные гости фестиваля.

На этих выходных меню у сусликов было разнообразным...

Фотограф @mahrik и объект съёмки:) #зеленый2017 #ниднябезсуслика

Публикация от Светлана Степанищенко (@yasunari_24) Июн 18 2017 в 5:34 PDT

А вот и долгожданный залп красок!

И его яркие последствия.

С посвящением меня❤💙💛💜 #Зеленый2017 фестиваль красок😸

Публикация от Иван Тарадаев (@kollektioner7vanya) Июн 18 2017 в 4:33 PDT

Душ от МЧС заказывали?!

#krasnoyarsk #мчсосвежает #жара #зеленый2017 #krasnoyarsk_go #krasnoyarskcity

Публикация от Дмитрий Митянин (@mityay73) Июн 18 2017 в 1:57 PDT

Ну очень романтичная история..

До встречи на «Зелёном-2018»!

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