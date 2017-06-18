Репортаж из соцсетей: Лето на «Зелёном»

В эти выходные на Татышеве прошел фестиваль «Зелёный» — главный городской пикник под открытым небом. На ежегодном празднике гости делали классные фото возле арт-объектов и милых козочек, утоляли голод яствами на любой вкус, играли на лужайках, слушали музыку, радовались ярким краскам и освежались под душем от МЧС. Самые яркие кадры с «Зелёного-2017» — в нашем фоторепортаже!

На фестивале как всегда было многолюдно. Благо, на острове много места.

Гостей «Зелёного» встречали вот такие персонажи — почти как Чук и Гек.

Отличный выходной #зеленый2017 #крск #krsk #татышев #сибирь #солнце☀️ Публикация от Натали Карайкина (@natali_karaikina) Июн 18 2017 в 6:13 PDT

И Зеленый человек! Главное не встретить его в сумерках.

Фестиваль #зеленый2017 Публикация от Манюся (@rasprekrasnyi) Июн 18 2017 в 12:33 PDT

Где еще в Красноярске можно покачаться на дольке арбуза!

#зеленый2017 Публикация от Степан Ковтун (@stepan_kovtun) Июн 18 2017 в 5:56 PDT

И сделать крутое селфи с козликом...

Козел Марсель и @olgasolodilova , любовь с первого взгляда :) . Козы Иванка и Меркель ушли в депрессию . Они только на один день отлучились , чтобы поучаствовать в #зеленый2017 Публикация от Коза Дереза (@nasha_koza) Июн 18 2017 в 5:57 PDT

Очередь из желающих проверить ловкость и растяжку на поле для твистера.

#зеленый2017 #красноярск Публикация от Алена Амочаева (@alenaamochaeva) Июн 18 2017 в 5:31 PDT

Самые голодные тихонько уминали стейк в лаваше...

Все на фестиваль Зелёный 💚 #люблюповеселитьсяособеннопожрать #фестивальзеленый2017 #фестивальзеленый #татышев #дымов Публикация от Фитнес | Тренер | Красноярск (@mjonaus) Июн 17 2017 в 12:40 PDT

Свежие фрукты — бесценно!

Как и ледяные напитки.

Немного «Осени» этим летом.

Кусочек ДДТ «Осень». Атмосферный ЗЕЛЁНЫЙ! Было здорово! #красноярскийдуховойоркестр #зеленый2017 #ддтосень Публикация от Красноярский духовой оркестр (@kras_wind_orchestra) Июн 18 2017 в 3:50 PDT

Постоянные гости фестиваля.

На этих выходных меню у сусликов было разнообразным...

Фотограф @mahrik и объект съёмки:) #зеленый2017 #ниднябезсуслика Публикация от Светлана Степанищенко (@yasunari_24) Июн 18 2017 в 5:34 PDT

А вот и долгожданный залп красок!

И его яркие последствия.

С посвящением меня❤💙💛💜 #Зеленый2017 фестиваль красок😸 Публикация от Иван Тарадаев (@kollektioner7vanya) Июн 18 2017 в 4:33 PDT

Душ от МЧС заказывали?!

#krasnoyarsk #мчсосвежает #жара #зеленый2017 #krasnoyarsk_go #krasnoyarskcity Публикация от Дмитрий Митянин (@mityay73) Июн 18 2017 в 1:57 PDT

Ну очень романтичная история..

До встречи на «Зелёном-2018»!