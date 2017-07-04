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Фоторепортаж: Все на гаражную распродажу!

Фоторепортаж: Все на гаражную распродажу!

04.07.2017
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Гаражные распродажи — изобретение американское. На сэйлах распродают ненужные вещи, пылящиеся на гаражных полках — отсюда и название. Место же проведения самой распродажи зависит от количества участников и времени года. Июньский garage sales в Красноярске прошел в фотостудии Pion&Pudra. Там же было представлено новое направление блюд на вынос — пельмени и лапша в стильных коробочках, а также окрошка от «Типичной пельменной».

До старта распродажи считанные минуты. И их нужно провести с пользой — вздремнуть в обнимку с тазиком льда, чтобы набраться сил перед гаражным сэйлом.
Финальная перекличка. Все на месте? Тогда, как говорится, ready, steady, go!
«Это мое!», — кричат первые покупатели и бегут к вещам, пока их не опередили другие шопоголики.
«Мммм...». А кто-то подходит к покупкам более вдумчиво, взвешивая все «за» и «против». Хотя какие тут «против»?! Шляпа классная, надо брать!
Вот именно, что классная! Опытные шопоголики снова обходят своих конкурентов.
Классная шляпа, конечно, не единственная «героиня» гаражной распродажи. Еще на сэйле было много одежды...
...и аксессуаров, например, солнцезащитных очков. Как там говорится: «Нннада?». Конечно, надо — лето ведь, без очков никуда.
Очки, конечно, главный аксессуар лета, но и без украшений самых что ни на есть летних цветов, тоже не обойтись.

Но гаражные распродажи — это не только шопинг. На сэйле в Красноярске играл DJ Tiger Blood, прошли мастер-классы стилистов-имиджмейкеров Елены Фирсовой, Аллы Поповой и Кристины Шпаковской, тряпичный флешмоб от Шишек Event, дегустация еды в коробочках от «Типичной пельменной», полезных супер-фудов от «Британских ученых» и свежих напитков от «Рюмочной № 1». Среди гостей мероприятия разыграли призы и подарки от партнеров.

Та самая шляпа, на которую было так много претендентов?! Теперь ее счастливая обладательница присматривается к новой находке.
Есть сомнения, брать вещь или нет? Надо спросить у друзей в Инста: «Hot or not?».
Кстати, об Инста и других соцсетях. Гаражный сэйл — отличное место для удачных кадров.
Настолько отличное, что некоторые умудряются делать сэлфи двумя телефонами одновременно.
Гаражные распродажи — это, конечно, вотчина прекрасного пола. Но и сильной половине было чем разжиться на сэйле.
Ну а если брюки мечты так и не нашлись, есть же солнечные очки! Нннада — нннада.
Самым маленьким шопоголикам одежда и аксессуары не так интересны, а вот телефон — самое оно! «Тетенька, а что это у вас такое в голубом чехольчике...».
Пока все не раскупили, надо найти на сэйле что-нибудь этакое.
И обязательно успеть в примерочную — посмотреть на себя в зер... Ой нет, в телефон. Кажется, этот гаджет скоро заменит собой вообще все на свете.

Покупки, общение, танцы — не единственное, чем можно было заняться на гаражной распродаже. Любой желающий мог помочь тем, кто в этом действительно нуждается, и внести вклад в детский благотворительный фонд «Счастливые дети».

Тех, кто устал шопиться или выполнил план максимум по покупкам, ждал холодный лимонад...
...и вкусная еда...
...и небольшая зарядка для уставших от покупок рук...
...и танцы. Вау! Гаражная распродажа плавно переросла в гаражную дискотеку.
Вот и диджей подоспел. Отличная футболка, тоже с распродажи?
После перерыва можно вновь отправиться на поиск чего-нибудь этакого.
И если обе руки уже заняты покупками, надо подойти к ситуации нестандартно. Ну кто сказал, что рот — он только для того, чтобы есть и говорить?!
Фото на память. Спасибо, всем, кто был, а кто не был — приходите в следующий раз!
Осталось еще так много классных вещей и расходиться не хочется. А как насчет ночной распродажи?

Интернет-газета Newslab.ru, фото Елены Барковой

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