Фоторепортаж: Все на гаражную распродажу!

Диджей, конкурсы, призы, презентация новых напитков и позиций меню , а также новая жизнь старых вещей — в конце июня в Красноярске прошла гаражная распродажа. Как это было и кому достались самые классные вещи — об этом в фоторепортаже Newslab.ru.

Гаражные распродажи — изобретение американское. На сэйлах распродают ненужные вещи, пылящиеся на гаражных полках — отсюда и название. Место же проведения самой распродажи зависит от количества участников и времени года. Июньский garage sales в Красноярске прошел в фотостудии Pion&Pudra. Там же было представлено новое направление блюд на вынос — пельмени и лапша в стильных коробочках, а также окрошка от «Типичной пельменной».

Но гаражные распродажи — это не только шопинг. На сэйле в Красноярске играл DJ Tiger Blood, прошли мастер-классы стилистов-имиджмейкеров Елены Фирсовой, Аллы Поповой и Кристины Шпаковской, тряпичный флешмоб от Шишек Event, дегустация еды в коробочках от «Типичной пельменной», полезных супер-фудов от «Британских ученых» и свежих напитков от «Рюмочной № 1». Среди гостей мероприятия разыграли призы и подарки от партнеров.

Покупки, общение, танцы — не единственное, чем можно было заняться на гаражной распродаже. Любой желающий мог помочь тем, кто в этом действительно нуждается, и внести вклад в детский благотворительный фонд «Счастливые дети».

Интернет-газета Newslab.ru, фото Елены Барковой