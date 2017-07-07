Фоторепортаж: «ЧудоЧудоЧеловек» в Красноярске

В рамках масштабного проекта РУСАЛ ФестивAl в Красноярске выступили студенты третьего курса Школы-студии МХАТ. В преддверии Дня металлурга на сцене драматического театра им. А.С.Пушкина ребята показали постановку по произведениям Корнея Чуковского «ЧудоЧудоЧеловек». На спектакле побывали и журналисты Newslab.ru.

В спектакле переплелись как произведения Чуковского, так и жизнь поэта. Все началось еще на первом курсе, когда для упражнений по сценической речи был выбран материал Чуковского. Вскоре работа стала выходить за рамки тренинга, и студенты загорелись идеей создания спектакля. Ребята ездили по местам жизни поэта, исследовали его биографию, перечитали огромное количество литературы и даже встречались с Константином Райкиным, который был знаком с Чуковским.

«Спектакль для гастролей мы выбирали коллегиальным решением, и он стал визитной карточкой курса. Нам показалось, что именно этой постановкой мы хотели бы поделиться. Нам стало очень важно показать эту историю про Чуковского и рассказать о его произведениях . Наверное, это была какая-то творческая интуиция», — рассказал режиссер-педагог Школы-студии МХАТ Илья Бочарниковс.

«Для компании важно не только развивать технологии и модернизировать свои производства, но и чтобы города присутствия были притягательны для жителей, становились центрами развития активных людей. Спектакль школы-студии МХАТ в рамках проекта „РУСАЛ ФестивAL“ в Красноярске — это в том числе и подарок красноярцам ко Дню металлурга. Это большое красивое событие, которое эстетически образовывает всех нас, позволяет прикоснуться к прекрасному», — сказал Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

«Для нас очень важно сотрудничество между государством и бизнесом, — отметила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. — Я рада, что РУСАЛ берет на себя такую огромную социальную ответственность — воспитывать вкус жителей нашего края и приобщает их к прекрасному. То, что в эти два дня будет происходить на сцене театра, для нас большой подарок. Но я предупреждаю молодых актеров: публика у нас очень искушенная».

Школа-студия МХАТ выступает Красноярске уже в третий раз благодаря поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное дело». В этот раз к акции присоединился и РУСАЛ. Благодаря поддержке компании в этом году студенты школы уже посетили 14 спектаклей в 8 городах присутствия РУСАЛа. Ожидается, что спектакли молодых артистов посетят около 7 000 зрителей.

«Гастрольному туру со студентами Школы-студии предшествует очень большая работа в Москве. Поддержка гастрольной деятельности со стороны РУСАЛА — не единственная часть программы нашего партнерства с Школой-студией: мы помогаем ей в материально-технической части, устраиваем хорошие условия для проживания ребят в общежитии, поддерживаем стипендиальную программу для студентов и грантовую программу для преподавателей», — прокомментировала заместитель гендиректора Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» Екатерина Светличная.

Школа-студия МХАТ, как хранитель наследия Московского Художественного обладает колоссальным багажом знаний об истории русского театра. Она заслуженно считается лучшей театральной школой страны и одной из лучших в мире. Немногие знают, что здесь ежегодно обучаются студенты Гарвардской театральной школы, а наследие Московского Художественного театра и система актерского искусства Станиславского являются не меньшей статьей экспорта, чем балет Большого театра и другие виды искусства.

Актеры называют постановку «спектаклем для всех». Они уверены, что каждый и в любом возрасте сможет найти и увидеть в нем что-то свое. Да и сам Корней Чуковский говорил, что в душе он всегда оставался ребенком. А «ЧудоЧудоЧеловек» — это история о побеге взрослого человека в детство.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru