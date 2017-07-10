«Хочу погладить робота-тюленя!»: как красноярцы в будущее заглянули

Есть ли на свете мальчишка, который не мечтал бы подружиться с роботом? Уверены, что нет. Сегодня у красноярцев есть шанс исполнить детские мечты, ведь в город приехала выставка «Робополис». Мы не упустили шанс познакомиться с чудесами инженерной мысли и провели на выставке целый день — смотрите, как это было!

На уникальную выставку привезли более 50 роботов из разных стран. Только на то, чтобы пройти и познакомиться со всеми, нужно не менее двух часов. А при желании по выставке можно гулять хоть целый день, тем более что работает она с десяти утра до десяти вечера.

В чем огромный плюс выставки — здесь можно и нужно трогать все экспонаты! Можно через весь зал запускать робота-дрона, погладить робота-тюленя или сразиться в поединке роботов-боксеров (кстати, я эту схватку продула десятилетнему мальчишке). А ещё здесь можно приручить дракона: операторы с удовольствием расскажут вам, как это сделать.

Звезда выставки R.Bot Валера самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с гостями. «Мне понравился Валера, потому что он умный и смешной. Мы с ним ходили посмотреть на динозавра. Он спросил, кто такой динозавр и что он делает. Я ему рассказал. Он отреагировал словом „вау“, совсем как человек», — рассказал 11-летний Кирилл.

А ещё здесь есть робот, рисующий портреты, робот-шулер, играющий в наперстки, знаменитые ВАЛЛ-И и Ева, робот-змея и другие детские герои . Но «Робополис» — это не только выставка роботов, это и ещё и интересные мастер-классы: на одном самых маленьких знакомят с основами робототехники, на другом — создают костюмы роботов. Мастер-класс по рисованию 3D-ручкой понравится и взрослым, если, конечно, они смогут на него попасть — все места постоянно заняты ребятишками, увлеченно творящими под присмотром инструкторов.

Ажиотаж был и в зоне виртуальной реальности, где не иссякала очередь желающих примерить шлем и отправиться, например, в космическое путешествие. Или поиграть в теннис без ракетки, используя только свое тело — такую возможность дает приставка «Кинект», представленная на выставке. Для себя я выбрала космос и ни чуточки не пожалела: картинка была совсем как в голливудских фильмах. Казалось, что стоишь у иллюминатора в каюте межгалактического лайнера, который мчится покорять новые просторы.

Все ещё сомневаетесь, стоит ли идти? Что ж, попробую убедить последним аргументом. Где вы еще увидите, как роботы танцуют, а молния — поет? То-то же. Тесла-шоу и танец роботов по праву называют изюминкой выставки, ведь равнодушными они не оставляют никого.

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Но если вы вдруг подумали, что «Робополис» — это только для мальчишек, то вот лишь некоторые отзывы девочек, которых на выставке было не так уж и мало. Алена, 10 лет: «Очень нравится на выставке. Роботы разные нравятся. Больше всех понравился робот Валера, он отвечает на разные вопросы, действует. Понравилось, как танцевали роботы в роботеатре. Я погладила робота-тюленя, он мягкий. Я бы хотела себе такого». Оксана: «Сыну очень нравится, да и мне тоже. Я даже не знала, что такое на самом деле существует. Очень здорово, молодцы, что приехали!». Елена Михайловна: «Уже в третий раз с внуком приходим на выставку. Все роботы нравятся, особенно те, которые танцуют».

На выходе из «Робополиса» наклеены яркие стикеры, на которых гости могут оставить свои отзывы. В глаза бросается в основном одно и то же слово, написанное с разным количеством восклицательных знаков детской рукой: «Круто!», «Круто!!!», «Робополис — это круто!». Взрослые же писали, что было интересно и познавательно.

Выставка роботов — это не только раздолье для детей, но и то место, куда стоит идти всей семьей. И, кстати, стоит поторопиться, ведь выставка работает всего до 6 августа.

Записывайте адрес: цокольный этаж ТРЦ «Июнь» (Партизана Железняка 23). Рекомендуем надеть удобную обувь и захватить воды, ведь там действительно можно провести весь день — «Робополис» открыт с 10.00 до 22.00. Если же у вас остались вопросы, то можно позвонить по телефону 297-30-66 — вам все-все расскажут.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru