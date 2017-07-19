«Робинзоны из Сибири»: как школьников учили природу беречь

На четыре дня подростки из Красноярского края, Иркутской области и Тувы превратились в настоящих робинзонов: они жили на «Столбах», изучали природу, ездили на КраМЗ и Красноярскую ГЭС, выясняли, как промышленные предприятия влияют на экологию. О том, как прошла «Заповедная смена», смотрите и читайте в нашем специальном фоторепортаже прямо с места события.

«Заповедная смена» собрала на Столбах школьников из Кызыла, Тулуна, Байкальска, Дивногорска и Красноярска. Все они приехали в заповедник, чтобы изнутри изучить его работу.

«Мы уже посвятили их в друзья Столбов, а теперь ребят ждут экологические квесты — они увидят, как самый посещаемый заповедник справляется с наплывом туристов, познакомятся с его флорой и фауной. Всё это поможет им научиться бережному отношению к природе», — уверен директор заповедника Вячеслав Щербаков.

Школьники из других городов не впервые приезжают изнутри посмотреть на работу красноярского заповедника: эта смена стала уже пятой в масштабном проекте. Организаторы не зря называют «Заповедную смену» уникальным проектом, ведь только здесь у участников есть возможность побывать и в заповеднике, и на крупном предприятии, чтобы лично увидеть, как промышленные объекты могут ответственно подходить к вопросам экологии.

Со «Столбов» ребята отправились на Красноярскую ГЭС, а по пути завернули на смотровую площадку около Дивногорска — как сказали гости из других городов, природа Красноярского края совсем не похожа на иркутскую или тувинскую.

На Красноярской ГЭС школьников познакомили с принципами работы гидроэлектростанции и рассказали о ее влиянии на экологию. Одна из основных задач эколого-просветительского проекта — чтобы школьники поняли, как именно взаимодействуют с природой такие грандиозные промышленные предприятия. Ребятам предложили подумать, как устроить работу ГЭС так, чтобы она могла помогать природе.

«Дети постоянно изучают связь природы и ответственности человека. Подросткам важно понять, что может сделать человек, чтобы уменьшить экологический вред предприятий. Это уникальный проект компании En+ Group, взращивание экологического сознания — его глобальная задача. Мы хотим, чтобы дети выросли немного другими, более ответственными в плане экологии», — рассказал представитель программы «Школа нового поколения» Евгений Клычев.

«Заповедная смена» — проект с обширной географией, он является частью комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий.

«Школа нового поколения» дает возможность детям со всей России оказаться в новых местах, немного побыть одновременно экологом, исследователем и организатором. В проекте «Заповедная смена» принимают участие самые разные подростки: и те, кто увлекается экологией, и те, кто раньше даже не задумывался о защите природы.

После экскурсии на ГЭС ребята вернулись в заповедник, где их ждал экологический квест из 30 вопросов. Разбившись на команды, юные исследователи вступили на экотропу «Книга природы», где в поисках ответов на задания внимательно изучали информационные стенды. Так дети узнали о полезности клеща, о тутовых грибах и парнокопытных, обитающих в заповеднике, о том, что такое «ведьмина метла» и почему по «Столбам» нельзя ездить на велосипеде.

Но самое интересное их ждало впереди. На финальной точке квеста школьников научили читать следы — показали отпечатки лап животных и птиц, объяснили, почему у волка передние лапы мощнее задних, а у зайца — наоборот, и как определить направление, по которому бежала белка. Теперь прогулки по лесу станут гораздо интереснее и безопаснее: ведь им рассказали, как легко отличить след от лапы волка и собаки.

На второй площадке ребятам рассказали о том, как работают фотоловушки, которых на территории заповедника установлено около сорока. Прибор реагирует на движение, может делать фото и видео. Ребятам показали, как маскируют фотоловушки, научили их устанавливать.

«Такие проекты нужны и детям, и взрослым. Ребята начинают лучше понимать экологические проблемы. Именно им мы передадим все, что сохранило наше поколение, им предстоит продолжать эту работу. Очень важно, чтобы они именно в школьном возрасте впитывали бережное отношение к природе, ведь природа — наш дом, несмотря на то, что мы живем в городах», — считает государственный инспектор в области охраны окружающей среды заповедника «Столбы» Сергей Мурашов.

Среди участников не было ни одного, кто не захотел бы снова поучаствовать в «Заповедной смене». Ребята рассказали, что задумали совместный экологический проект, но пока будут держать его в секрете. Вот доработают — тогда и увидим! А пока пожелаем им удачи.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной