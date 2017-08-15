Августовская ярмарка: Надежда Бабкина, уха и старый город

12 августа в Енисейске в рамках празднования Дня города прошла традиционная Августовская ярмарка. Уже в 12-й раз в бывшую столицу Енисейской губернии съехались гости со всего края, чтобы принять участие в гуляниях, посмотреть на работы ремесленников, выступления народных коллективов и еще многое другое. О том, как прошла ярмарка, читайте в репортаже Newslab.ru.

Ярмарка, называвшаяся когда-то Успенской, проходит в Енисейске еще с середины XVIII века. Именно тогда город превратился в крупный ремесленно-торговый центр, на 15 дней, пока шла торговля, собиравший купцов со всей Сибири. С запада везли сюда вино и галантерею, с востока — пушнину. Торговля шла настолько бойко, что в скором времени в Енисейске жили уже полторы сотни купцов первой гильдии и более 1 200 — второй.

Но с развитием прогресса ярмарка стала сдавать позиции: центр торговли мехом сместился в Туруханск, а окончательную точку поставила постройка Сибирского тракта в начале XIX века. Товары стали возить по суше, и доля речных грузоперевозок начала сокращаться.

Возрождение ярмарки состоялось в 2006 году. И главной ее целью стала не сколько сама торговля мехами — все-таки, те времена давным-давно прошли. Сейчас ярмарка — исключительно культурное событие, манящее в Енисейск туристов со всего края. Ведь в городе с почти 400-летней историей есть что посмотреть.

Прежде чем вернуться к ярмарке, нужно немного рассказать о впечатлениях от города. Во-первых, Енисей. Эпитет «Енисей-батюшка» знают все сибиряки. Но осознать всю суть этого выражения можно, наверное, только в Енисейске и его окрестностях. Здесь сын Саяна — уже не тот молодой и горячий богатырь, что бежит в Красноярске. После встречи со своей невестой-Ангарой (вспомним бурятскую легенду) Енисей возмужал и приобрел спокойный нрав. Впрочем, мощь его никуда не исчезла. Просто теперь он не кичится ей.

Здесь, на берегу великой реки, раскинулась Августовская ярмарка. Многочисленные палатки торговцев, запах ухи, музыка и шум толпы. Если встать лицом к воде, легко представить, какой ярмарка была раньше. Несмотря на то, что с тех пор прошла не одна сотня лет, дух ее, кажется, остался прежним. Енисейцы говорят, что все дело в месте: оно особенное.

Лоскутное шитье, кованые изделия, изделия из бересты, вологодское кружево — все это площадка «Ремесленная слобода». Выше, вдоль набережной, расположились польские, татарские, немецкие и цыганские подворья. Хочешь — учи язык, знакомься с культурой или слушай народные предания из первых уст.

У самой воды, на галечном пляже, разместились повара и кулинары. Здесь прошли конкурсы «Енисейский пирог», «Енисейская похлебка» и «Енисейский рецепт». Любой желающий мог попробовать традиционный блюда, выпечку и напитки.

«Эта похлебка называется „Праздничная“. Этому рецепту более 120 лет, мне его передала бабушка. В похлебке — только мясо лося и грибы. Чтобы получилось вкусно, мясо вымачивается по-старинному рецепту, который наша семья держит в секрете», — рассказывает участник конкурса, шеф-повар пищеблока ЦРБ Енисейска Наталья Макаревская.

«А вот это блюдо называется тюря. Это то, что ели наши предки в Енисейском районе на протяжении многих и многих лет каждый день. Тюря — это редька, картофель, ну и еще мы добавили зелень. Сейчас все натерто на терке, а раньше картофель разминали, редьку рубили специальным ножом-секачом. Все это заливалось квасом. Если хорошо жили, добавляли сметану. Если жили плохо — заливали водой. Кстати, окрошка произошла от тюри, когда добавили туда и мясо, и яйцо. Но раньше не все так хорошо жили. Сохатина и грибы были только по особым праздникам».

До торжественного открытия ярмарки остается еще немного времени, мы покидаем торговые ряды и идем в город, чтобы посмотреть достопримечательности. Обойти самые важные места помогает мобильное приложение «Енисейск».

«Мы безумно рады, что именно десятилетний, юбилейный фестиваль-марафон „Песни России“ стартует у нас, — подвела итоги первый заместитель министра культуры Красноярского края Наталья Гельруд. — Это грандиозный проект, и так сложилось, что Надежда Бабкина согласилась провести его с „Енисейским экспрессом“. Также в этом году благодаря поддержке губернатора края мы впервые смогли привезти в Енисейск коллективы „Осиктакан“ и „Хэйро“ — нашу Эвенкию и Таймыр».

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«Августовская ярмарка стала поистине историческим событием, потому что она во многом сыграла ключевую роль в развитии как Енисейска, так и всей Восточной Сибири, — обратилась к енисейцам заместитель председателя Правительства Красноярского края, министр социальной политики Галина Пашинова. — Вы большие молодцы, что возродили ее в современных условиях и сделали ее центральным событием Дня города, — сказала министр. — Признаюсь, что для многих членов правительства Енисейск стал родным городом. В последнее время мы здесь очень часто бываем, и успели его по-настоящему полюбить. И это неслучайно: Енисейск — один из самых красивых северных городов, сохранивших свою уникальную архитектуру. Я абсолютно уверена, что все вместе мы сможем сделать его жемчужиной Красноярского края».

После поздравлений от членов правительства на главную сцену ярмарки вышли народные коллективы, приехавшие в Енисейск со всей Сибири. Хэдлайнером мероприятия стала народная артистка России Надежда Бабкина, гастролирующая по Красноярскому краю со своим фестивалем-марафоном «Песни России».

Народная артистка поддержала и присоединилась к социально-культурному маршруту «Енисейский экспресс», стартовавший 11 августа в Красноярске. В каждом городе, где «экспресс» делает остановку, к творческому десанту во главе с Надеждой Бабкиной присоединятся и местные творческие коллективы. Напомним, маршрут «Енисейский экспресс» вырос из проекта «Кочующая культурная столица» 2005-го года, посвященного объединению Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Сегодня социально-культурный проект объединил почти все муниципальные образования Красноярского края от Крайнего Севера до юга.

«Мы же по всей России ездим. В каждом регионе есть свои прелести. Страна огромная, колористика разная и по ландшафту, и по населению. Но, знаете, гармония с природой всегда впечатляет! Енисей... Какая притягательная мощь в этой реке! Купались ходили, течение очень сильное, — поделилась впечатлениями артистка. — Люди стосковались по русской песне. Видите, на берегу сколько народу? Мы проводим фестиваль уже в десятый раз, и ни в одном регионе не было так, чтобы не было интереса. Мы объединили наши усилия и приехали сюда, в Сибирь. Красноярский край — он серьезный край. Здесь очень много всяких запасов. И самый главный запас — народ. Вот сейчас я стою пошатываюсь, будто пьяная. Вы знаете, когда людей видишь, усталость проходит! И сцена сегодня многонациональная, что очень важно: и местные коллективы, и профессионалы, и любители, и самодеятельность. И все приехали сюда! Ну это же круто!».

Августовская ярмарка в короткий срок стала значимым событием для Красноярского края. Ведь она проходит в День одного из старейших городов края — Енисейска, с которого начиналось становление всей Енисейской губернии. А в этом году ей добавил красок «Енисейский экспресс», который прошел в новом масштабном формате.

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной