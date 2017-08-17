Слоновая кость и золото: лучшая плитка Испании для вашей ванной

Керамическая плитка, без которой не обходится отделка практически любой ванной комнаты, появилась еще в Древней Персии. Искусство ее изготовления и укладки расцвело на Востоке, как считается, благодаря влиянию ислама: отказавшись от изображения ликов святых, мусульмане украшали храмы невероятными по сложности мозаиками. В Средние века традиция передалась Испании, где сейчас делают, пожалуй, лучшую керамическую плитку в мире. Чтобы узнать о новых тенденциях в мире испанского кафеля журналисты Newslab.ru отправились в «Водолей».

У керамической плитки есть два больших преимущества перед остальными покрытиями: долговечность и дизайн. Что касается испанской плитки, она отличается от аналогов высочайшим качеством. Никаких неровностей, искривлений и несовпадения размеров.

При ее производстве испанцы обрезают большую плиту до необходимого размера, и этим объясняется их любовь к большим форматам: ценятся огромные панно и укладка кафеля без швов. Ведь чем больше размер плитки, тем эффектнее она смотрится. Да и укладка проходит намного быстрее. Ну а о дизайне испанский плитке можно говорить очень долго, но лучше увидеть все своими глазами.

Любовь испанцев к керамической плитке настолько велика, что имена талантливых дизайнеров кафеля они знают не хуже актеров или музыкантов. Производители берегут и защищают их работы как произведения искусства (а по-другому и не скажешь). Поэтому аналогов коллекциям в мире либо попросту нет, либо это низкокачественные «пародии». Уникальные текстуры создаются так: камни, доски, металл и другие приглянувшиеся дизайнеру поверхности фотографируются, после чего изготавливаются образцы для печати плитки.

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Помимо ванных комнат, испанцы отделывают плиткой прихожие и даже спальни. В России такой подход к обустройству квартир только зарождается. Всему виной холодный климат и советский кафель, некрасивый и однообразный — именно он всплывает в воображении у многих при разговоре о керамике. Этот стереотип необходимо развеивать: ведь достаточно прийти в «Водолей» и навсегда влюбиться в керамическую плитку.

Вдобавок сейчас в тренде мягкие пастельные тона и имитация необработанной поверхности, которые никого не оставят равнодушными: дерево, металл, бетон. Никакие обои не дадут такого эффекта.

«Мы предоставляем услуги подбора керамики, — рассказывает дизайнер Виктория Криницына. — Например, клиенту нравится определенная плитка, но он хочет знать, как она будет выглядеть в его ванной комнате. Тогда мы строим 3D-модель и заполняем ее. Существует множество вариантов раскладки кафеля, и всегда можно подобрать тот, который понравится клиенту».

Интернет-газета Newslab.ru