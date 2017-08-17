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Слоновая кость и золото: лучшая плитка Испании для вашей ванной

Слоновая кость и золото: лучшая плитка Испании для вашей ванной

Интернет-газета Newslab.ru
17.08.2017
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Мягкие пастельные тона и «ситцевый» рисунок создают ощущение теплоты и легкости.
Плитка под солидное дерево. Это богатый интерьер, и сантехника должна быть соответствующей.
Еще один «воздушный» интерьер. Все дело в грамотном сочетании оттенков бежевого.
Слоновая кость? Изюминкой здесь стала позолота.
Эта текстура — металл, с которого то ли содрали краску, то ли неравномерно нанесли новую. В любом случае, смотрится такая плитка изумительно!
Кружево в васильках. Хромированные элементы эффективно играют отражением. Обратите внимание на правую стену, мозаику и рельефную плитку.
Медитация на морском берегу. Огромное панно, и даже стыки здесь к месту.
Интересное сочетание плитки «под мозаику» разных цветов, изменяющее пространство.
Тот же шоурум вблизи
Выпускать плитку такого формата могут позволить себе не все фабрики. Но главное здесь — текстура старого деревянного здания и бетона, на которые дизайнер обратил внимание. На полу — полноценный керамический «паркет».
Это были обычные доски. Но когда рисунок перенесли на кафель...

У керамической плитки есть два больших преимущества перед остальными покрытиями: долговечность и дизайн. Что касается испанской плитки, она отличается от аналогов высочайшим качеством. Никаких неровностей, искривлений и несовпадения размеров.

При ее производстве испанцы обрезают большую плиту до необходимого размера, и этим объясняется их любовь к большим форматам: ценятся огромные панно и укладка кафеля без швов. Ведь чем больше размер плитки, тем эффектнее она смотрится. Да и укладка проходит намного быстрее. Ну а о дизайне испанский плитке можно говорить очень долго, но лучше увидеть все своими глазами.

Мрамор в сочетании с мозаичным рисунком. Рельефность плитки заставляет ее по-разному играть при смене угла обзора.
Тот же интерьер вблизи
Дорогой и солидный интерьер. Подойдет далеко не для каждой квартиры.
Классическое сочетание красного и белого цветов, которые разделены фактурным бордюром.
Интерьер в каком-то смысле можно назвать «упорядоченным хаосом»: плитка здесь укладывается хаотично. Такова задумка дизайнера.
Интерьер собран из разных коллекций. Золото плавно переходит в белый цвет, а рельефность кафеля создает единство образа.
Решение для соединения с помощью молдинга.
Японский мотив: цветущая сакура, традиционные цвета и «бревенчатая» фактура.
Интерьер для высоких потолков. Эффектно смотрится «пиксельная» мозаика и прямые линии, переводящие в волнистый рисунок.
Еще одни «соты». На этот раз это хаотично уложенная мозаика.
Паркет на полу и сайдинг на стене? Почему бы и нет!
Кафель здесь напоминает борт яхты. А фигурная тумба-полочка выполнена из гипсокартона, на который была уложена мозаика.
Обратите внимание на пол: в этом старом кафельном «паркете» даже гвозди и выбоины! Разумеется, на самом деле он идеально ровный.

Любовь испанцев к керамической плитке настолько велика, что имена талантливых дизайнеров кафеля они знают не хуже актеров или музыкантов. Производители берегут и защищают их работы как произведения искусства (а по-другому и не скажешь). Поэтому аналогов коллекциям в мире либо попросту нет, либо это низкокачественные «пародии». Уникальные текстуры создаются так: камни, доски, металл и другие приглянувшиеся дизайнеру поверхности фотографируются, после чего изготавливаются образцы для печати плитки.

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Помимо ванных комнат, испанцы отделывают плиткой прихожие и даже спальни. В России такой подход к обустройству квартир только зарождается. Всему виной холодный климат и советский кафель, некрасивый и однообразный — именно он всплывает в воображении у многих при разговоре о керамике. Этот стереотип необходимо развеивать: ведь достаточно прийти в «Водолей» и навсегда влюбиться в керамическую плитку.

Вдобавок сейчас в тренде мягкие пастельные тона и имитация необработанной поверхности, которые никого не оставят равнодушными: дерево, металл, бетон. Никакие обои не дадут такого эффекта.

Лоскуты, квадраты и штрихи.
Ближе.
Королевские узоры и пестрый пол.
Молочно-белый внизу плавно переходит в бежевый наверху. Хотя раньше считалось, что так делать нельзя, сейчас становится ясно, что правила иногда всё же можно нарушить.
Покрытый налетом металл и мозаика под него. Неизвестно, где дизайнер отыскал такую фактуру. Но она удивительна.
Остается добавить немного света
Невероятно, но это обычная уличная облицовка. Нестандартные решения — самые интересные.
Тот же интерьер вблизи.
Дизайнер за работой.
Керамические листья вблизи.
Многообразие мозаики на сетке.

«Мы предоставляем услуги подбора керамики, — рассказывает дизайнер Виктория Криницына. — Например, клиенту нравится определенная плитка, но он хочет знать, как она будет выглядеть в его ванной комнате. Тогда мы строим 3D-модель и заполняем ее. Существует множество вариантов раскладки кафеля, и всегда можно подобрать тот, который понравится клиенту».

Интернет-газета Newslab.ru

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