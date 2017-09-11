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«Забивака забивает!»: как в Красноярске встречали Кубок чемпионата мира по футболу

«Забивака забивает!»: как в Красноярске встречали Кубок чемпионата мира по футболу

Интернет-газета Newslab.ru
11.09.2017
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Забивака и U-Лайка у легендарного кубка
Фото: Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Встречаем красноярцев у шатра с кубком
Фото: Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Ставшие уже давно привычными талисманы Зимней универсиады-2019 охотно фотографировались со всеми желающими
Фото: Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Официальный Кубок существует с 1974 года.

Красноярск стал первой остановкой в маршруте Тура Кубка чемпионата мира после старта в Москве. Во время пребывания в Красноярске Кубок посетит «Футбол-Арену Енисей», Сибирский федеральный университет, а также Красноярский детский дом № 1.

В общей сложности Кубок пробудет в Красноярске 4 дня.

#туркубка#золотойкубок#футбол#семья❤️

Публикация от Анюта Чистовская (@anyuta_artdoll_chistovskay) Сен 10 2017 в 10:35 PDT

Десять волонтеров Зимней универсиады-2019 приняли участие в торжественной презентации Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в Красноярске, они будут оказывать помощь в зонах навигации и на развлекательной площадке.

Не забывайте — сделать памятные фото с футбольным трофеем и талисманами Зимней универсиады-2019 Забивакой и U-Лайкой можно будет на Театральной площади сегодня, 11 сентября с 10.00 до 22.00!

#cocacola#zero#krsk#fifa#russia#туркубка#чемпионатмира2018

Публикация от Alena (@alena_rusina2016) Сен 10 2017 в 9:28 PDT

Не упустите эту уникальную возможность!

Совсем скоро этот кубок будут держать в руках лучшие футболисты планеты!

Вот так #ЮЛайка встретила в Красноярске Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, вместе с которым к нам в город приехал забавный #Забивака!🤗 Сегодня на Театральной площади очень шумно и весело — приходите обязательно!✌// Look how #ULaika welcomed trophy of the FIFA World Cup in Krasnoyarsk🏆 Also funny #Zabivaka moved into our town — today we have a lot of fun on the Krasnoyarsk theater square!🤗 #ВКоманде #ТурКубка #ЧМ2018 #FIFA #Универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #WU2019

Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Сен 10 2017 в 1:12 PDT

Интернет-газета Newslab.ru

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