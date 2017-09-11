«Забивака забивает!»: как в Красноярске встречали Кубок чемпионата мира по футболу

10 сентября на Театральной площади Красноярска состоялась торжественная церемония приветствия Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Горожане в специальном шатре сделали фото с легендарным трофеем и талисманами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Зимней универсиады-2019 — Забивакой и U-Лайкой. Мы собрали лучшее фото с этого праздника.

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Официальный Кубок существует с 1974 года.

Красноярск стал первой остановкой в маршруте Тура Кубка чемпионата мира после старта в Москве. Во время пребывания в Красноярске Кубок посетит «Футбол-Арену Енисей», Сибирский федеральный университет, а также Красноярский детский дом № 1.

В общей сложности Кубок пробудет в Красноярске 4 дня.

#туркубка#золотойкубок#футбол#семья❤️ Публикация от Анюта Чистовская (@anyuta_artdoll_chistovskay) Сен 10 2017 в 10:35 PDT

Десять волонтеров Зимней универсиады-2019 приняли участие в торжественной презентации Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в Красноярске, они будут оказывать помощь в зонах навигации и на развлекательной площадке.

Не забывайте — сделать памятные фото с футбольным трофеем и талисманами Зимней универсиады-2019 Забивакой и U-Лайкой можно будет на Театральной площади сегодня, 11 сентября с 10.00 до 22.00!

#cocacola#zero#krsk#fifa#russia#туркубка#чемпионатмира2018 Публикация от Alena (@alena_rusina2016) Сен 10 2017 в 9:28 PDT

Не упустите эту уникальную возможность!

Это моя тысячная фотография с U-Лайкой,но первая с Забивакой🤗 Ну а фото с любимыми коллегами много не бывает 😉 #туркубка #ЧМ2018 #FIFA #универсиада2019 Публикация от Polina Gerasimova (@gps1105) Сен 10 2017 в 9:34 PDT

Совсем скоро этот кубок будут держать в руках лучшие футболисты планеты!

Интернет-газета Newslab.ru