«Забивака забивает!»: как в Красноярске встречали Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA — это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде Официальный Кубок существует с 1974 года.
Тур кубка Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 стартовал в Красноярске 🏆⚽️ #fifa #туркубка #cocacola #weekend #fifa2018 #красноярск #краснодар #мск #новосибирск
Публикация от ⬛️◻️◾️▫️🔳▪️◽️◼️⬜️ (@vladlenov_88) Сен 10 2017 в 10:49 PDT
Красноярск стал первой остановкой в маршруте Тура Кубка чемпионата мира после старта в Москве. Во время пребывания в Красноярске Кубок посетит «Футбол-Арену Енисей», Сибирский федеральный университет, а также Красноярский детский дом № 1.
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Публикация от Анастасия Евгеньева☀️ (@evgenyeva_2019) Сен 10 2017 в 5:55 PDT
В общей сложности Кубок пробудет в Красноярске 4 дня.
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Публикация от Анюта Чистовская (@anyuta_artdoll_chistovskay) Сен 10 2017 в 10:35 PDT
Десять волонтеров Зимней универсиады-2019 приняли участие в торжественной презентации Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA в Красноярске, они будут оказывать помощь в зонах навигации и на развлекательной площадке.
Сегодня у многих студентов первый учебный день!🎓А вот как прошли праздничные линейки в студенческих штабах Зимней универсиады-2019📷// Today is the first day of classes for many Russian students!🎓 And this is how the Day of Knowledge was celebrated in students headquarters of the Winter Universiade 2019📷 #волонтер2019 #volunteers2019 #Универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #WU2019
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Сен 4 2017 в 4:01 PDT
Не забывайте — сделать памятные фото с футбольным трофеем и талисманами Зимней универсиады-2019 Забивакой и U-Лайкой можно будет на Театральной площади сегодня, 11 сентября с 10.00 до 22.00!
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Публикация от Alena (@alena_rusina2016) Сен 10 2017 в 9:28 PDT
Не упустите эту уникальную возможность!
Это моя тысячная фотография с U-Лайкой,но первая с Забивакой🤗 Ну а фото с любимыми коллегами много не бывает 😉 #туркубка #ЧМ2018 #FIFA #универсиада2019
Публикация от Polina Gerasimova (@gps1105) Сен 10 2017 в 9:34 PDT
Совсем скоро этот кубок будут держать в руках лучшие футболисты планеты!
Вот так #ЮЛайка встретила в Красноярске Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA, вместе с которым к нам в город приехал забавный #Забивака!🤗 Сегодня на Театральной площади очень шумно и весело — приходите обязательно!✌// Look how #ULaika welcomed trophy of the FIFA World Cup in Krasnoyarsk🏆 Also funny #Zabivaka moved into our town — today we have a lot of fun on the Krasnoyarsk theater square!🤗 #ВКоманде #ТурКубка #ЧМ2018 #FIFA #Универсиада2019 #красноярск2019 #universiade2019 #Krsk2019 #Красноярск #WU2019
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) Сен 10 2017 в 1:12 PDT