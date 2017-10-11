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Красноярцы на Марсе

Красноярцы на Марсе

Интернет-газета Newslab.ru
11.10.2017
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Интерактивная выставка «Миссия Марс»

«„Миссия Марс“ — это нестандартный музей космонавтики. Уникальность этой выставки в том, что мы рассказываем об астрономии через интерактивные экспонаты, которые мотивируют посетителей исследовать тему космоса самостоятельно, — рассказывает директор интерактивного музея науки „Ньютон Парк“ Антон Шарыпов. — Это особенно актуально, учитывая возвращение астрономии в школьную программу. Благодаря погружению в астрономию дети начинают лучше понимать и физику, и химию, что становится дополнительной мотивацией для исследовательской деятельности».

Модель марсохода «Кьюриосити» первой пересекла порог выставки «Миссия Марс» на церемонии открытия вместо обычного разрезания красной ленточки.
Обычное новоселье начинается с того, что в дом первой запускают кошку. «Космическое» новоселье — с запуска модели марсохода «Кьюриосити»!
Эта площадка имитирует поверхность Марса. Управляя марсоходом, посетители смогут почувствовать себя исследователями Красной планеты. На специальный дисплей передается изображение того, что «видит» модель ровера.

Космическая еда, шампунь, полотенца, и другие детали быта космонавтов. Экспонат, воссоздающий обзорный купол МКС и моделирующий виды, которые открываются там космонавтам. Экспонат, который при помощи виртуальной реальности позволяет совершить «прогулку» по МКС. А специально созданное помещение сымитирует некоторые ощущения, которые испытывают космонавты в невесомости; это станет интересным опытом и экзаменом для вестибулярного аппарата.

Здесь можно увидеть высокотехнологичные материалы, которые используются при строительстве космических кораблей. А также — «космическую» еду, полотенце, шампунь и другие детали быта МКС. Всё это поможет получить представление, о том, какие ощущения испытывают космонавты, из каких деталей складывается их жизнь, быт и работа.

Ещё один впечатляющий экспонат «Миссии Марс» — «Куполо». Система проекторов моделирует изображение обзорного купола МКС. Так посетители смогут увидеть картинку, похожую на ту, что наблюдают космонавты на Международной космической станции.
Надев шлем виртуальной реальности, можно совершить «прогулку» по МКС.
Если контроллеры надеты правильно, посетитель МКС увидит перед собой голубые полупрозрачные руки и сможет «трогать» ими предметы на борту станции.
Экспонат демонстрирует принцип реактивного движения. Нажатие кнопки запускает насос, и он закачивает в ракету дополнительный воздух. Ракета отрывается от стартовой площадки, воздух устремляется вниз через отверстие в нижней части ракеты, а сама ракета летит вверх.

Экспонаты выставки интерактивные, так что посетители смогут почувствовать себя в роли исследователей Марса. Например, управляя моделью ровера «Кьюриосити». Или «произвести посадку» марсоход (ещё один интерактивный экспонат позволяет получить представление об этом процессе).

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Часть экспонатов рассказывает о самом Марсе — о том, как сильно отличается эта планета от Земли, и о том, в чем она похожа на наш мир. Например, экспонат «Марсианская буря» передает впечатление о сильнейших песчаных бурях, которые царят на Красной планете. А «марсианский грунт» (на самом деле, воссозданный организаторами выставки из вполне земных элементов) демонстрирует: на этих двух планетах присутствуют сходные породы.

Доставка еды на Марс — это дорого и долго. Условия на Марсе суровы. Взять и посадить картошку (как в популярном фильме) не получится, не говоря уже о разведении животных. Но можно создать островок живой природы — искусственную экосистему.
Гидропоника по-марсиански: в этих цилиндрах — растения, высаженные не в почву, а в питательный субстрат (сгодится гравий, герамзит, кокосовое волокно).
Организаторы выставки воссоздали «марсианский» песок из вполне земных элементов. Здесь можно рассмотреть его под микроскопом.
Директор интерактивного музея науки «Ньютон Парк» Антон Шарыпов — один из известных в Красноярске популяризаторов науки.

Выставкой «Миссия Марс» в Красноярске стартовал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В 2017 году Красноярский край в третий раз подряд стал центральной региональной площадкой фестиваля. Научный марафон стартовал в Красноярске с 4 октября и продлится до 3 декабря этого года. Программа фестиваля включает в себя около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тысяч человек.

Один из самых необычных экспонатов выставки. Помещение устроено таким образом, что посетители, очутившись там, могут устроить своему вестибулярному аппарату серьезный экзамен на прочность. Это позволит понять — хотя бы приблизительно — с какими ощущениями приходится сталкиваться космонавтам в невесомости.
Атмосфера космической выставки «Миссия Марс» — просто космос!
Помните марсиан из «Войны миров» писателя-фантаста Герберта Уэллса? Вот этот инопланетянин — возвышается над посетителями выставки.

«Миссия Марс» работает ежедневно с 11:00 до 19:00, экскурсии проходят каждый час. Стоимость билета — 350 руб. Адрес: технопарк «Кванториум», ул. Дубровинского, 1и. Подробности на сайте миссия-марс.рф.

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