Красноярцы на Марсе

В Красноярске начала свою работу интерактивная выставка «Миссия Марс» — совместный проект музея науки «Ньютон Парк» и детского технопарка «Кванториум». Она рассказывает об истории освоения космоса, особенностях жизни и работы космонавтов на МКС и исследованиях Красной планеты.

«„Миссия Марс“ — это нестандартный музей космонавтики. Уникальность этой выставки в том, что мы рассказываем об астрономии через интерактивные экспонаты, которые мотивируют посетителей исследовать тему космоса самостоятельно, — рассказывает директор интерактивного музея науки „Ньютон Парк“ Антон Шарыпов. — Это особенно актуально, учитывая возвращение астрономии в школьную программу. Благодаря погружению в астрономию дети начинают лучше понимать и физику, и химию, что становится дополнительной мотивацией для исследовательской деятельности».

Космическая еда, шампунь, полотенца, и другие детали быта космонавтов. Экспонат, воссоздающий обзорный купол МКС и моделирующий виды, которые открываются там космонавтам. Экспонат, который при помощи виртуальной реальности позволяет совершить «прогулку» по МКС. А специально созданное помещение сымитирует некоторые ощущения, которые испытывают космонавты в невесомости; это станет интересным опытом и экзаменом для вестибулярного аппарата.

Здесь можно увидеть высокотехнологичные материалы, которые используются при строительстве космических кораблей. А также — «космическую» еду, полотенце, шампунь и другие детали быта МКС. Всё это поможет получить представление, о том, какие ощущения испытывают космонавты, из каких деталей складывается их жизнь, быт и работа.

Экспонаты выставки интерактивные, так что посетители смогут почувствовать себя в роли исследователей Марса. Например, управляя моделью ровера «Кьюриосити». Или «произвести посадку» марсоход (ещё один интерактивный экспонат позволяет получить представление об этом процессе).

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Часть экспонатов рассказывает о самом Марсе — о том, как сильно отличается эта планета от Земли, и о том, в чем она похожа на наш мир. Например, экспонат «Марсианская буря» передает впечатление о сильнейших песчаных бурях, которые царят на Красной планете. А «марсианский грунт» (на самом деле, воссозданный организаторами выставки из вполне земных элементов) демонстрирует: на этих двух планетах присутствуют сходные породы.

Выставкой «Миссия Марс» в Красноярске стартовал Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В 2017 году Красноярский край в третий раз подряд стал центральной региональной площадкой фестиваля. Научный марафон стартовал в Красноярске с 4 октября и продлится до 3 декабря этого года. Программа фестиваля включает в себя около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тысяч человек.

«Миссия Марс» работает ежедневно с 11:00 до 19:00, экскурсии проходят каждый час. Стоимость билета — 350 руб. Адрес: технопарк «Кванториум», ул. Дубровинского, 1и. Подробности на сайте миссия-марс.рф.