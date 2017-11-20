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В ожидании чуда: выбираем подарки к Новому году

В ожидании чуда: выбираем подарки к Новому году

20.11.2017
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Чтобы найти лучшие подарки на любой кошелек, мы заглянули в магазины «Эльсити» — там уже началась подготовка к новогодним праздникам. Итак, что подарить?

Коллегам

Коллег много, а ваш кошелек не настолько толст, чтобы делать каждому дорогостоящий подарок. В этом случае главное — ваше внимание, поэтому обращайте внимание на практичные сувениры или приятные глазу новогодние безделушки.

Небольшой сувенир в виде символа года — идеальный способ напомнить о себе и сохранить дружеские отношения с коллегой. В этом году вручать такой подарок еще приятнее, ведь символом года станет Собака.
Если вы работаете в женском коллективе, то «Эльсити» — райский островок для покупок. Декоративная косметика, свечи с новогодним декором, тушь или лак для ногтей — стоят недорого и всегда пригодятся.
Столы соседей по кабинету можно украсить, например, вот такими деревянными фигурками — в отличие от цветов, они не завянут через неделю, а простоят до весны.
Идеальным решением станут компактные подарочные наборы косметики для мужчин и женщин. Заранее определитесь, сколько подарков и кому будете дарить, а затем отправляйтесь в магазин.
В этом году в «Эльсити» очень много зимних сувениров из натуральных материалов. Фигурки животных из соломы и сухоцветов, милые подсвечники из дерева, игрушки на елку — десятки вариантов идей для подарков ждут своего часа.
Покупать подарки лучше уже сейчас, в ноябре, пока в магазины не ринулись толпы по-новогоднему настроенных красноярцев. Уделите презентам для коллег пару часов в ближайший выходной, а в декабре докупите подарки для друзей и родственников.

Родственникам

Подарки для родственников выбирайте в соответствии с их предпочтениями и интересами. Вряд ли ваш сват, брат или муж обрадуются, например, принадлежностям для бани, если на дух не переносят этот вид досуга, а практичные сестры и мамы оценят какие-нибудь безделушки.

Вашей подруге, у которой уже есть ребенок, подарите вот такого симпатичного белого медведя, яркий шарик на елку и косметический набор. Верный способ угодить всем.
Можно объединить в одном подарке сувенир и мужскую косметику, если вы не уверены, что из перечисленного понравится одариваемому больше.
Конечно, удобнее всего класть под елку или торжественно вручать подарочные наборы — и хлопот меньше, и над упаковкой не ломаешь голову.
И мужчины, и женщины ценят функциональные подарки. Например, по пути на работу или во время зимней прогулки всегда пригодится термокружка, а новогодняя игрушка с подсветкой заменит надоевшую гирлянду.
Детям можно дарить набор посуды с любимыми героями мультфильмов. В такой тарелке даже нелюбимая манная каша или ненавистный суп будет вкуснее.

Друзьям

Дарить новогоднее настроение друзьям — одно удовольствие. Скорее всего, ваши интересы и предпочтения совпадают, потому выбирайте подарок как для себя. Подумайте, что вы бы хотели найти под елкой (в пределах разумной суммы, разумеется)?

И снова советуем обратить внимание на подарочные наборы, каких в «Эльсити» великое множество. Это может быть как набор подарочных шаров, так и лепестки для ванной или косметика.
Настоящий сибирский сувенир — кедровые орехи в сахарном сиропе. Волшебная баночка будет работать на своего нового хозяина — радовать сладостью и укреплять иммунитет на протяжении зимы.
Подруга обрадуется косметике — крему доля рук, маске для лица, сыворотке или маске для волос. Суровый климат не идет на пользу красоте, поэтому ваш подарок должен помочь сохранить ее.
Если идей для подарка у вас нет, возьмите на вооружение подарочные сертификаты. Ваш друг сможет самостоятельно выбрать лучшее для себя.

Себе любимому

Кружась в праздничной суете, мы часто забываем о подарках для самого главного человека вашей жизни — для себя любимого. Подумайте, о чем вы мечтали очень давно и создайте атмосферу праздника дома — тогда и новогоднее настроение будет с вами не только 31 декабря.

На рабочий стол поставьте небольшую елочку, а в набор домашней косметики докупите самое необходимое для предстоящих вечеринок. Кстати, на подарочные наборы производители делают неплохие скидки — пользуйтесь случаем.
Дом можно украсить гирляндами и прочей елочной атрибутикой. В этом году в «Эльсити» можно найти водостойкие гирлянды — положите их в заполненную водой вазу, бутылки или бокалы, погасите свет и ждите чуда.
Пузатая подушка займет достойное место в вашей гостиной или спальне.
Не забывайте о красоте — перед корпоративом или после бессонной новогодней ночи вам пригодится увлажняющий крем, устраняющая следы усталости маска и т.д.

«Эльсити»
Адреса: г. Красноярск, ул. Взлетная, 18; пр. Мира, 120; ул. Копылова, 66 и другие.
Сайт: эльсити.рф

Новый год уже стоит на пороге — не успеете перелистнуть календарь, как зима дойдет до середины, а увешанную игрушками елку придется убирать в кладовку. Так что растягивайте удовольствие и куйте новогоднее настроение до прихода зимы календарной — пока горячо, как говорится.

Интернет-газета Newslab.ru, фото Алины Ковригиной

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