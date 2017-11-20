В ожидании чуда: выбираем подарки к Новому году

Вместе с первым снегом в красноярские магазины завозят новогодние подарки для всех. Кстати, самое время задуматься, что подарить семье, друзьям и коллегам на самый долгожданный праздник зимы. Ваши запасы идей исчерпаны? Тогда на помощь в санях с новогодними бубенцами спешим мы — разбирайте варианты.

Чтобы найти лучшие подарки на любой кошелек, мы заглянули в магазины «Эльсити» — там уже началась подготовка к новогодним праздникам. Итак, что подарить?

Коллегам

Коллег много, а ваш кошелек не настолько толст, чтобы делать каждому дорогостоящий подарок. В этом случае главное — ваше внимание, поэтому обращайте внимание на практичные сувениры или приятные глазу новогодние безделушки.

Родственникам

Подарки для родственников выбирайте в соответствии с их предпочтениями и интересами. Вряд ли ваш сват, брат или муж обрадуются, например, принадлежностям для бани, если на дух не переносят этот вид досуга, а практичные сестры и мамы оценят какие-нибудь безделушки.

Друзьям

Дарить новогоднее настроение друзьям — одно удовольствие. Скорее всего, ваши интересы и предпочтения совпадают, потому выбирайте подарок как для себя. Подумайте, что вы бы хотели найти под елкой (в пределах разумной суммы, разумеется)?

Себе любимому

Кружась в праздничной суете, мы часто забываем о подарках для самого главного человека вашей жизни — для себя любимого. Подумайте, о чем вы мечтали очень давно и создайте атмосферу праздника дома — тогда и новогоднее настроение будет с вами не только 31 декабря.

Новый год уже стоит на пороге — не успеете перелистнуть календарь, как зима дойдет до середины, а увешанную игрушками елку придется убирать в кладовку. Так что растягивайте удовольствие и куйте новогоднее настроение до прихода зимы календарной — пока горячо, как говорится.

Интернет-газета Newslab.ru, фото Алины Ковригиной