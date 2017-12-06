«Кто молодец? Я молодец!»: топ-5 инстаграм-мамочек Красноярска

Оксана Хикматулина — исполняя мечты
Открывает топ мама двух мальчиков, а по совместительству продюсер, сценарист и соучредитель благотворительного проекта — Оксана Хикматулина. Оксана воплощает собой образ современной мамы в большом городе. Вместе с младшим сыном ведет утреннюю кулинарную программу и на собственном примере показывает, что (а главное — как) можно готовить с маленьким ребенком на руках.
Вместе с единомышленниками Оксана исполняет мечты детей с ДЦП. Например, последняя история на странице Оксаны посвящена Саше Бойко. Мальчишка больше всего на свете мечтал о хоккейной форме. И вот теперь она у него есть! Да еще и игроки красноярского клуба «Сокол» назвали Сашу своим талисманом, а нападающий Алексей Кожевников даже подарил клюшку и шайбу.
В свободное время рассуждает о тонкостях воспитания. Например, почему дети не читают, как отметить первый день рождения ребенка и в чем прелесть раннего развития.
👑 вот и прошёл наш первый день рождения! Я очень переживала, что Лев устанет от людей и будет плакать. Поэтому в гостях были только крестные и родные. Но он справился и даже не капризничал! 2 года встретим уже многочисленной братией ❤️ очень редкое для нас семейное фото : я -лягушка, Папа -бегемот, Киря — тигр, а слева — Лев 🦁 и он прав! Программа праздника была скромной) дети играли, взрослые ели и тосты говорили. Льву написали послания в будущее, а так же была викторина ☺️ а вы знаете как в переводе с греческого Лев 🦁? Шарики в нашем стиле рыжего дня рождения заказывали в @flyberry.krsk 👌🏻💪🏻🦁 #днюшка #годик #детскийпраздник #деньрождения #семья #родителиидети
Публикация от Оксана Хикматулина (@oksanakhikmatulina) Ноя 18 2017 в 3:31 PST
Алена Землянская — будни двух девочек
Эта мама из тех, кто полностью посвятил себя детям. Алена Землянская — мама близняшек Евы и Виктории, в своем аккаунте она показывает будни своих девочек. Домашние игры, первые болезни, тренировки по фигурному катанию, занятия у логопеда и многое-многое другое.
Плотному расписанию девочек позавидует любой крупный бизнесмен. Особенно подписчицы Алены любят посты, посвященные теме детских книг. Рассказывается в них всё очень подробно, вплоть до того, что именно и сколько раз в день нужно читать детям.
Ураааа! Адвент календарь сегодня привезли😊 по-моему, получилось очень даже по-новогоднему🎅 как думаете? А я написала все задания на каждый день и даже почти все купила😆 кто молодец? Я молодец!😅 Вчера, например, было задание нарядить елочку🎄 девочки нашли записку с заданием знаете где? В морозилке😂 это у нас почтовое отделение😂 сначала в адвент календарь приходит задание от Деда Мороза, а все, что нужно для его выполнения он высылает на «ледяную почту», проще сказать в морозилку😅😂 пришлось под это дело целый ящик освободить🙄 но чем бы дети не тешились😂 Вы наверное думаете, что я сошла с ума😁😅😆 Задания писать было самым долгим процессом... хотела, чтобы они были интересны, перерыла весь интернет🤔🙃 потом формулировки придумывала, ведь письмо от Деда Мороза должно быть особенным😊 короче, в этом году я заморочилась🙈 главное, девочкам нравится😊😉 #земляника_евавика #адвенткалендарь
Публикация от МАМА БЛИЗНЯШЕК 💞 КРАСНОЯРСК (@alena_zemlyanskaya) Дек 3 2017 в 4:19 PST
Олеся Боброва — хроники будущей мамы в прямом эфире
Олеся стала мамой совсем недавно — этой осенью. До этого будущая мама-блогер трогательно фиксировала в своем Instagram каждую неделю беременности и рассказывала своим подписчицам о буднях беременных в Красноярске.
Девушка делится буквально всеми подробностями. Например, какая паранойя одолевает перед родами (в стиле «боюсь родить в торговом центре или кафе!») и как с ней бороться, какие интимные штучки купить перед роддомом и вообще какие расценки на палаты для беременных.
После родов Олеся интерес к блогерству не потеряла. Весьма оперативно для молодой мамы в ее аккаунте появилась история родов (в двух частях), впечатления о роддоме и разные полезные лайфхаки для молодых мам. Истории девушки пользуются большой популярностью. Например, пост о 39-й неделе беременности посмотрели более 50 тысяч человек!
Первые выходные за городом — done ✔🎉 . Помимо того, что я была счастлива просто оказаться наконец на воле 💃 Особую радость мне принес мой ребенок, который СПАЛ ДНЕМ 😍 Не как обычно (читай «в лучшем случае 2-3 часа один раз в день»), а как идеальные новорожденные дети из умных книжек (по 3 часа с пробуждением на поесть) 👏 Даже адская ночка с коликами и паника от отключенного вечером электричества не омрачила мое счастье, серьезно 😅 . Вот что значит свежий воздух! ❄🌲 И посмотрите какая природа у нас красивая!! 😍💚🔝 Очень надеюсь, что рано или поздно таки навизуализирую нам дом с таким видом 🏡✨ Ну или Костина работа и хештег #работадлямамвдекрете нам в помощь ✊😆 . . . #сибирьматушка #babyitscoldoutside
Публикация от Olesia Bobrova 🌿 (@olesia__bo) Дек 3 2017 в 5:21 PST
Анастасия Андронова — хозяйка семейной ярмарки
Многие красноярские мамы хоть раз слышали про Mom’s Bazaar. Так вот, Анастасия — его создательница и идейная вдохновительница! Помимо того, что она заведует самой крупной ярмаркой полезных штук для родителей в Красноярске, она еще и путешественница. Периодически Анастасия пишет о том, что путешествовать с детьми — это не страшно, а очень даже приятно.
Еще одна важная тема, которую часто вспоминает Анастасия — как все успевать молодым папам и мамам. Весьма актуально!
В одной рекламе было написано: счастье нельзя купить, но есть места, где его можно встретить. Я знаю много таких мест 💫 одно из них у меня дома)
Публикация от nastura (@nastura) Ноя 30 2017 в 1:41 PST
Алена Карвась — мода и стиль
И последняя участница нашего топа — хозяйка любимого шоу-рума красноярских модниц Алена Карвась. Молодая мама давно вдохновляет своими образами на фото. В этом аккаунте вы не найдете рецептов, советов по воспитанию и рассказов о беременности, как у других участниц нашей подборки, зато насладитесь эстетически.
Алена подмечает красивые и запоминающиеся моменты из жизни дочери, а затем искренне и с юмором их описывает. А еще её фото пригодятся мамочкам, которые хотят стильно одеть себя и своего малыша.
А может ты побудешь моей мамой🤗
Публикация от Alena Karvas (@alenushekk) Сен 30 2017 в 2:50 PDT
А у вас есть любимые аккаунты в Инстаграме? Делитесь ими в комментариях, пусть все узнают о чем-то новом и интересном!
Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru