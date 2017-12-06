«Кто молодец? Я молодец!»: топ-5 инстаграм-мамочек Красноярска

Раньше воспитывать детей неопытным мамам помогали бабушки и близкие друзья, сегодня же их главные советчицы живут в соцсетях. Instagram облюбовали мамочки — все больше женщин делятся там своим опытом материнства. Мы выбрали 5 полезных красноярских инста-мам с самыми разными интересами — смотрите, какие они бывают!

Открывает топ мама двух мальчиков, а по совместительству продюсер, сценарист и соучредитель благотворительного проекта — Оксана Хикматулина. Оксана воплощает собой образ современной мамы в большом городе. Вместе с младшим сыном ведет утреннюю кулинарную программу и на собственном примере показывает, что (а главное — как) можно готовить с маленьким ребенком на руках.

Вместе с единомышленниками Оксана исполняет мечты детей с ДЦП. Например, последняя история на странице Оксаны посвящена Саше Бойко. Мальчишка больше всего на свете мечтал о хоккейной форме. И вот теперь она у него есть! Да еще и игроки красноярского клуба «Сокол» назвали Сашу своим талисманом, а нападающий Алексей Кожевников даже подарил клюшку и шайбу.

В свободное время рассуждает о тонкостях воспитания. Например, почему дети не читают, как отметить первый день рождения ребенка и в чем прелесть раннего развития.

Алена Землянская — будни двух девочек



Эта мама из тех, кто полностью посвятил себя детям. Алена Землянская — мама близняшек Евы и Виктории, в своем аккаунте она показывает будни своих девочек. Домашние игры, первые болезни, тренировки по фигурному катанию, занятия у логопеда и многое-многое другое.

Плотному расписанию девочек позавидует любой крупный бизнесмен. Особенно подписчицы Алены любят посты, посвященные теме детских книг. Рассказывается в них всё очень подробно, вплоть до того, что именно и сколько раз в день нужно читать детям.

Олеся Боброва — хроники будущей мамы в прямом эфире

Олеся стала мамой совсем недавно — этой осенью. До этого будущая мама-блогер трогательно фиксировала в своем Instagram каждую неделю беременности и рассказывала своим подписчицам о буднях беременных в Красноярске.

Девушка делится буквально всеми подробностями. Например, какая паранойя одолевает перед родами (в стиле «боюсь родить в торговом центре или кафе!») и как с ней бороться, какие интимные штучки купить перед роддомом и вообще какие расценки на палаты для беременных.

После родов Олеся интерес к блогерству не потеряла. Весьма оперативно для молодой мамы в ее аккаунте появилась история родов (в двух частях), впечатления о роддоме и разные полезные лайфхаки для молодых мам. Истории девушки пользуются большой популярностью. Например, пост о 39-й неделе беременности посмотрели более 50 тысяч человек!

Анастасия Андронова — хозяйка семейной ярмарки



Многие красноярские мамы хоть раз слышали про Mom’s Bazaar. Так вот, Анастасия — его создательница и идейная вдохновительница! Помимо того, что она заведует самой крупной ярмаркой полезных штук для родителей в Красноярске, она еще и путешественница. Периодически Анастасия пишет о том, что путешествовать с детьми — это не страшно, а очень даже приятно.

Еще одна важная тема, которую часто вспоминает Анастасия — как все успевать молодым папам и мамам. Весьма актуально!

В одной рекламе было написано: счастье нельзя купить, но есть места, где его можно встретить. Я знаю много таких мест 💫 одно из них у меня дома) Публикация от nastura (@nastura) Ноя 30 2017 в 1:41 PST

Алена Карвась — мода и стиль

И последняя участница нашего топа — хозяйка любимого шоу-рума красноярских модниц Алена Карвась. Молодая мама давно вдохновляет своими образами на фото. В этом аккаунте вы не найдете рецептов, советов по воспитанию и рассказов о беременности, как у других участниц нашей подборки, зато насладитесь эстетически.

Алена подмечает красивые и запоминающиеся моменты из жизни дочери, а затем искренне и с юмором их описывает. А еще её фото пригодятся мамочкам, которые хотят стильно одеть себя и своего малыша.

А может ты побудешь моей мамой🤗 Публикация от Alena Karvas (@alenushekk) Сен 30 2017 в 2:50 PDT

А у вас есть любимые аккаунты в Инстаграме? Делитесь ими в комментариях, пусть все узнают о чем-то новом и интересном!

Настя Прудникова специально для интернет-газеты Newslab.ru