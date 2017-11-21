Четвёртая промышленная революция в действии

В Красноярске прошла первая конференция «Автоматизация. Интеллектуальные системы будущего». Её организатором выступила красноярская производственно-инжиниринговая компания Pro-Tok, которая решила собрать на одной площадке узких специалистов в сфере автоматизации, энергетики и «умных» технологий.

Сегодня во всем мире идёт переход на «умные» технологии в рамках Индустрии 4.0 (Четвёртой промышленной революции), а автоматизированные системы управления — тема, которую обсуждают первые лица государств и лидеры промышленной индустрии. Этим же актуальным вопросам была посвящена конференция «Автоматизация. Интеллектуальные системы будущего». На конференции выступили представители мировых брендов в электротехнической сфере — ABB и Weildmuller. В качестве участников приехали более 40 специалистов и экспертов из Красноярска, Норильска, Новосибирска, Иркутска, Санкт-Петербурга и других городов.

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Организатор мероприятия — компания Pro-Tok — занимается внедрением автоматизированных процессов на предприятия уже более 7 семи лет. Последний громкий проект Pro-Tok — система освещения по федеральной трассе в сторону аэропорта Емельяново. Компания также готова для экспорта своих продуктов.

На правах хозяина конференции Pro-Tok презентовал гостям, клиентам и поставщикам свой новый продукт Pro-Tok Control Panel — систему решений по автоматизации технологических процессов в любых отраслях промышленности. На её основе возможно создать шкафы управления различного назначения. Это новый европейский уровень, способный объединить в себе управление несколькими автоматизированными системами: от контроля над двигателями до полной автоматизации систем жизнеобеспечения зданий и технологических процессов.

«Я очень рада, что возникла горячая дискуссия, и люди делились вопросами и впечатлениями. Когда заказчики говорят о своих болевых точках, то завязывается диалог, и возникает эффект синергии. Через диалог мы понимаем, что нужно конечному потребителю, и как мы можем предложить именно комплекс решений», — поделилась директор Pro-Tok Анна Жираткова после конференции.

Также она подчеркнула, что Pro-Tok — это только индивидуальный подход к каждому проекту. Серийного производства шкафов Control Panel не планируется. Стоимость варьируется и будет зависеть только от интеллектуальных затрат инженеров компании и потребностей заказчика. На данный момент один такой шкаф уже успешно установлен в одном из подразделений ПАО «Полюс». При создании Control Panel используются импортные комплектующие компаний ABB, Siemens, Weildmuller, Phoenix Contact др. Представители двух из них приняли участие в конференции.

Руководитель регионального центра Сибирь-Дальний Восток компании ABB Владимир Ярин прокомментировал новинку компании — Pro-Tok Control Panel:

«Новый продукт отражает движение компании в системную интеграцию. Pro-Tok от простых продуктов перешел на шкафы „нового уровня“. Вместе с ними можно „идти“ в 4-ю революцию. Концерну ABB интересно работать с компанией Pro-Tok, потому что вместе мы можем создавать сложные и востребованные проекты».

Своими впечатлениями о конференции и новом продукте Pro-Tok поделился также представитель компании Weidmuller Михаил Шаповалов.

«С компанией Pro-Tok мы работаем около двух лет. Она стремительно развивается и набирает обороты. Именно поэтому мы начали сотрудничать. Я думаю, что новый продукт соответствует потребностям клиентов на рынке. Поэтому он будет пользоваться популярностью», — сказал он.

Новые технологии сегодня развиваются и могут быть использованы во многих отраслях. Одну из них — умное здание — Pro-Tok готов реализовать уже сейчас. О новинках компании узнавайте на сайте и на Youtube-канале компании.