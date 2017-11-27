«Зима со вкусом кофе»: новое меню Traveler’s Coffee

Красноярская зима — время для уютных вечеров в стенах кофейни. В Traveler’s Coffee как раз к сезону обновили меню. Согревающие кофейные напитки, сытные завтраки, аппетитные бизнес-ланчи и изящные десерты — мы заглянули в меню, сфотографировали для вас самое-самое и готовы подробнее рассказать о новинках.

С кофейней Traveler’s Coffee на ул. Карла Маркса, 95, удобно начинать свой день — голодных здесь кормят сытными завтраками. Кстати, если вы предпочитаете поужинать яичницей, вам не откажут — заказать блинчики, каши, домашние сырники или сытные завтраки («Баварский», «Английский», «Деревенский» и другие) можно на протяжении всего дня.

Меню бизнес-ланчей также обновили — теперь порции стали больше, а при заказе трех блюд свежезаваренный кофе, чай или ягодный морс гость получит в подарок. Главное успеть навестить кофейню в промежуток с 12:00 до 16:00.

Обновленное основное меню не похоже на то, что привыкли видеть посетители большинства кофейных заведений Красноярска. В нем не только выпечка, десерты и блюда для перекуса, но и ароматные супы, сытное горячее, необычные салаты и традиционные блюда разных уголков планеты. Каждое сочетает гастрономические традиции и авторский взгляд бренд-шефа сети Traveler’s Coffee.

Переходим к самому интересному — к бургерам. Кстати, в других кофейнях сети Traveler’s Coffee вы их не встретите. Бургеры не похожи на типичный фастфуд популярных сетей — рецептура тщательно проработана, а в приготовлении не используются полуфабрикаты или ингредиенты сомнительной свежести.

Десерты кофейни иначе как произведением искусства не назовешь. Даже если вы не любитель сладкого, устоять перед соблазном не сумеете — стоит только окинуть взглядом кондитерскую витрину или пробежаться по меню.

Визитной карточкой Traveler’s был и остается кофе. Кроме разнообразия зерен свежайшей об жарки со всего света и классических напитков, в меню есть и авторские напитки — для сладкоежек, настоящих гурманов, эстетов и любителей экспериментов.

Если кофе пить вы не хотите, возьмите витаминизированный согревающий чай или смузи — самое то для зимы с ее трескучими морозами и вечными простудами.

Гости кофейни живут активной культурной жизнью — по вечерам в кофейне можно застать саксофониста, в выходные — забежать на детский мастер-класс или урок по приготовлению авторских напитков, вечером буднего дня — попасть на тематическую игру или конкурс.

Пережить зиму будет значительно проще, если найти в Красноярске островок тепла, где вас накормят сытно, обогреют, обслужат не хуже, чем в топовом ресторане, и не огорчат высокими ценами. Traveler’s Coffee — именно об этом.

Интернет-газета Newslab.ru