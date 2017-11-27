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«Зима со вкусом кофе»: новое меню Traveler’s Coffee

«Зима со вкусом кофе»: новое меню Traveler’s Coffee

Интернет-газета Newslab.ru
27.11.2017
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Необычный светильник на подоконнике для гостя мягкого кресла.
В кафе можно не только перекусить, но и купить кружку с фирменным логотипом

С кофейней Traveler’s Coffee на ул. Карла Маркса, 95, удобно начинать свой день — голодных здесь кормят сытными завтраками. Кстати, если вы предпочитаете поужинать яичницей, вам не откажут — заказать блинчики, каши, домашние сырники или сытные завтраки («Баварский», «Английский», «Деревенский» и другие) можно на протяжении всего дня.

Меню бизнес-ланчей также обновили — теперь порции стали больше, а при заказе трех блюд свежезаваренный кофе, чай или ягодный морс гость получит в подарок. Главное успеть навестить кофейню в промежуток с 12:00 до 16:00.

«Деревенский завтрак» — хит меню кофейни. Еще бы — яичницу-глазунью из трех яиц, обжаренную с картофелем, сочным беконом, шампиньонами, томатным соусом и свежей зеленью, можно съесть не только на завтрак. блюдо украшают листьями салата, сушеными маслинами и тостами из французского багета.
«Салат из курицы с пряностями и капустой» из меню ланчей оценят поклонники домашней кухни. На тарелке — сочное обжаренное куриное филе в пряном соусе на подушке из хрустящей капусты с овощами.
Традиционное среднеазиатское блюдо — лагман — предпочитают любители сытных первых блюд. Домашняя лапша, нежная говядина и ароматный бульон спасают от холода и голода.
На фото — еще один салат из списка бизнес-ланчей, а не второе блюдо, как вы могли подумать. Нежное куриное филе, маринованные огурцы, яйцо и майонезная заправка в компании американских хрустящих тостов. Стоит это удовольствие, кстати, всего 99 рублей.

Обновленное основное меню не похоже на то, что привыкли видеть посетители большинства кофейных заведений Красноярска. В нем не только выпечка, десерты и блюда для перекуса, но и ароматные супы, сытное горячее, необычные салаты и традиционные блюда разных уголков планеты. Каждое сочетает гастрономические традиции и авторский взгляд бренд-шефа сети Traveler’s Coffee.

Нежный томатный суп с обжаренным лососем, как и другие блюда основного меню, подают в крафтовой посуде. Готовят первое блюдо путем долгого томления смеси овощей — вкус получается насыщенным, сытным с кислинкой и рыбным послевкусием.
Блинчик с лососем и сливочным сыром одинаково хорош и на ужин, и на завтрак, и на перекус. На кухне для блюда не жалеют нежной рыбы, а тарелку украшают лимоном и укропом.
Пожалуй, ролл — самый удобный формат для горячих или холодных блюд. В нашем случае в теплую мексиканскую лепешку завернули сочный ростбиф, томаты, хрустящие кусочки маринованного огурца и листья салата. Заправили вышеперечисленное оригинальным соусом.
Любители паназиатской кухни найдут в основном меню кофейни блюда wok. Например, классическую пшеничную лапшу с говядиной и овощами с традиционном соусе Кумбао.
«Теплый салат с командорским кальмаром» — еще одно блюдо для поклонников азитской кухни и морепродуктов. На тарелке — обжаренные кольца кальмара с овощным соте и сочными томатами, заправка — оливковое масло, сок лайма и кинза.

Переходим к самому интересному — к бургерам. Кстати, в других кофейнях сети Traveler’s Coffee вы их не встретите. Бургеры не похожи на типичный фастфуд популярных сетей — рецептура тщательно проработана, а в приготовлении не используются полуфабрикаты или ингредиенты сомнительной свежести.

В меню бургеров восемь позиций, две из которых для тех, кто исключает мясо из рациона — например, бургер с фалафелем или салатом и сыром Фета.
Бургер с сочной куриной котлетой на гриле, маринованным огурчиком, сыром Чеддер и грибным соте. Обратите внимание на картошку — непривычной формы, но сочнее внутри и с хрустящей корочкой.
Для каждого бургера — три цвета булочки на выбор — классическая пшеничная, черная или красная с добавлением паприки.
Каждый бургер упаковывают в конверт, размещают на деревянной доске, а картофель снабжают кетчупом.

Десерты кофейни иначе как произведением искусства не назовешь. Даже если вы не любитель сладкого, устоять перед соблазном не сумеете — стоит только окинуть взглядом кондитерскую витрину или пробежаться по меню.

Кондитеры Traveler’s Coffee готовят чизкейки сами — только нежнейший сыр, уместный декор, шоколад, ягоды и фрукты.
Например, «Лесная ягода» — сырная сердцевина и верхушка из малины, вишни и смородины с летней кислинкой.
Или чизкейк «Нутелла» с добавлением одноименной пасты.
Кондитеры не жалеют мастерства, сил и времени, поэтому десерты в жизни выглядят не хуже, чем на картинке. Например, пирожное «Клубника-Маракуйя» украшают кулинарными блестками и свежими ягодами.
Пирожное «Красный бархат», приготовленное в соответствии с рецептурой одноименного торта. Знаете ли вы, например, что коржи для этого пирожного пропитывают свекольным соком для сочного красного цвета?
Traveler’s Coffee — рай и для сладкоежек, и для эстетов.

Визитной карточкой Traveler’s был и остается кофе. Кроме разнообразия зерен свежайшей об жарки со всего света и классических напитков, в меню есть и авторские напитки — для сладкоежек, настоящих гурманов, эстетов и любителей экспериментов.

«Мокко Карамель» — рай для сладкоежек. пузатый бокал украшает шапочка взбитых сливок и карамельный топинг. Внутри — кофе, молоко и карамельный соус.
В полный рост напиток еще симпатичнее.
Другой авторский напиток — «Чизи Латте» — понравится любителям сладко-соленых сочетаний. Украшают его, кстати, треугольными сырными слайсами.
«Малиновый латте» приглянется тем, кто не хочет платить за химический вкус популярных сиропов. Малиновый соус для этого кофейного напитка в Traveler’s Coffee делают самостоятельно.

Если кофе пить вы не хотите, возьмите витаминизированный согревающий чай или смузи — самое то для зимы с ее трескучими морозами и вечными простудами.

Имбирный чай с лаймом — для укрепления иммунитета, с розмарином и грейпфрутом — для пополнения витаминных запасов организма.
Чай с розмарином и грейпфрутом можно взять на двоих — одного чайника хватит на несколько кружек.
Яркие смузи из пузытых стаканов вполне могут заменить десерт.
Смузи со смородиной и грейпфрутом — еще один напиток в копилку ваших идей.

Traveler’s Coffee
Адрес: Красноярск, ул. К. Маркса, 95
Тел.: (391) 288-30-30
Часы работы: 8:00-24:00
Сайт: travelerscoffee.ru

Гости кофейни живут активной культурной жизнью — по вечерам в кофейне можно застать саксофониста, в выходные — забежать на детский мастер-класс или урок по приготовлению авторских напитков, вечером буднего дня — попасть на тематическую игру или конкурс.

Пережить зиму будет значительно проще, если найти в Красноярске островок тепла, где вас накормят сытно, обогреют, обслужат не хуже, чем в топовом ресторане, и не огорчат высокими ценами. Traveler’s Coffee — именно об этом.

Интернет-газета Newslab.ru

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