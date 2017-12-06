>
>
«На вес золота»: как правильно выбирать подарки в ювелирном магазине

«На вес золота»: как правильно выбирать подарки в ювелирном магазине

Интернет-газета Newslab.ru
06.12.2017
0
Сеть UnZo — лауреат и финалист международного конкурса «Лучший ювелирный магазин». Здесь для покупателей — богатый выбор изделий, возможность заказа и профессиональные консультации менеджеров

Серебро

Серебряные украшения точно не стоит упускать из виду при выборе подарка. Производители ювелирных изделий научились делать из этого металла настоящие шедевры с использованием керамики, эмали и полудрагоценных камней. Само серебро в большинстве случаев обрабатывается слоем родия, что придает ему белизну, эстетичность и защищает от окисления. Носить украшения из серебра можно и с повседневными, и вечерними нарядами. Но главное преимущество этих изделий — доступность.

Серебро прекрасно сочетается с модной в ювелирном мире эмалью. Кстати, серебряные коллекции обновляются производителями чаще остальных, поэтому выбор украшений всегда велик
Серебряные украшения выглядят скромно и вместе с тем эффектно. Их можно сочетать с повседневными и выходными нарядами. Выбрав такой комплект, вы не ошибётесь с подарком
Такой комплект оценит молодая современная девушка
Белый цвет и яркий блеск изделий из серебра достигаются за счет покрытия родием
Длинные висячие серьги станут яркой деталью любого образа
Серебро могут дополнять крупные полудрагоценные камни
Чернёное серебро также используется при изготовлении украшений. В ювелирных салонах UnZo вы можете найти броши, массивные или с объемным рисунком
Ещё один пример интересной броши
А это изделия из серебра в стиле минимализм. Такие пользуются большой популярностью за счет простоты линий и универсальности
Такие украшения — идеальный вариант для подарка. На браслете или цепочке легко можно выгравировать надпись с пожеланием или признанием.

Классическое золото

Выбор золотых украшений в UnZo также разнообразен. Это и массивные изделия, приковывающие к себе взгляды, и лёгкие, почти незаметные, но не менее интересные. Золото ценилось во все времена, и никогда не потеряет своей актуальности. А тот, кто по-настоящему его ценит, никогда не выберет для себя чего-то другого. Золото в Красноярске, в том числе в подарок, тоже можно найти на любой вкус.

Подарок в виде столь шикарного кольца оценит по достоинству стильная и современная девушка, поскольку оно воплощает в себе последние тенденции ювелирной моды
Чуть более скромный, но не менее привлекательный дизайн для выхода в свет или повседневной носки
Комплект из золота с бриллиантами подойдет для торжественного случая
Для любительниц цветов
Необычное кольцо и аккуратные серьги на каждый день
Скромный, но изящный комплект оценит дама с хорошим вкусом

Белое золото

Белое золото очень популярно в Европе. Изделия из него стильные и элегантные. Они подойдут утонченным натурам с хорошим вкусом. Если собираетесь вручить подарок именно такому человеку, то обязательно разузнайте побольше про эти изделия. Дополняет белое золото, как правило, бриллиант. Такие ювелирные украшения представлены в Красноярске в различных вариациях.

Этот комплект из белого золота подойдет для самых романтичных дам
Изделия из белого золота — это всегда изысканные работы
Бриллиант в этом украшении закреплен таким образом, что свет проникает сквозь него со всех сторон. Это позволяет камню играть всеми гранями
А такой вариант оценят любители крупных бриллиантов
Фотография не может передать изысканный и благородный блеск, который обретает бриллиант, когда луч света преломляется в камне
Самый «объемный» и «воздушный» вариант изделия из белого золота. Кстати, несмотря на всю свою утонченность, европейцы, заходящие в UnZo, покупают именно такие варианты украшения из белого золота. Столь смелый дизайн характерен именно для российских производителей — в Европе подобного не найти.

Многообразие камней

При выборе украшения главным критерием может стать вовсе не металл, а камень, тем более если именно ему в композиции отведена основная роль. Сапфир, аметист, жеод, опал, — любой из них по-своему прекрасен и может сделать ювелирное изделие удивительным и неповторимым. Если хотите поразить свою избранницу, присмотритесь к украшениям с камнями.

В дизайне этого украшения использованы жеоды — редчайшие минералы, которые состоят не из одного, а из многих кристаллов. В этом их главное отличие от других драгоценных пород
По сути жеоды — это соединения кристаллов, которыми покрываются стенки пустот в горных породах. Звучит солидно, а выглядит прекрасно!
Этот комплект с опалами и сапфирами впечатлит самую избалованную особу. Опал обладает потрясающим свойством: при попадании света в камне проявляется перламутровое или радужное сияние. А в сочетании с темно-синими сапфирами опал становится просто волшебным
В легком и игривом украшении сочетаются разные камни: глубокие синие сапфиры, оригинальные розовые сапфиры, прозрачные аметисты и небесно-голубые топазы.
Этот чудесный комплект словно прибыл к нам из сказки. Лавандовый кварц, витражная эмаль, хризолиты и бриллианты — ювелиры воплотили в жизнь танец бабочек. Подарите серьги и кольцо романтичной девушке — ее благодарность будет безгранична!

Сеть ювелирных салонов Красноярска UnZo
Адреса:
— пр. Мира, 85
— ТРЦ Планета (ул. 9 Мая, 77)
— Дом Быта (пр. Мира, 60)
— ЦУМ (ул. Карла Маркса, 102)
— ТЦ Красноярье (пр. им. газ. Красноярский рабочий, 120)
— ТЦ Квант (ул. Красной Армии, 10)
Соцсети:
instagram.com/unzo_almaz
vk.com/unzo_almaz
 
 ok.ru/unzoalmaz

Помимо богатого выбора, покупателей в сети ювелирных салонов Красноярска UnZo ждёт новогодняя акция*. Покупатель сам выбирает, что для него выгоднее — скидка 25% на весь ассортимент украшений или кэшбэк — возврат 100% стоимости изделия в виде бонусов, которыми можно оплатить до 50% от следующей покупки.

Подробности акции можно узнать у продавцов-консультантов или на сайте unzo.ru.

Ещё одно преимущество сети UnZo — самый богатый в Красноярске выбор обручальных колец. Зал для молодожёнов расположен в магазине по адресу пр. Мира, 85. Здесь представлены разнообразные варианты обручальных колец от ведущих производителей.

*Акция действует с 01.12.2017 по 31.01.2018 г. включительно.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

На правах рекламы

Тема закрыта для добавления комментариев.

Рекомендуем почитать