«На вес золота»: как правильно выбирать подарки в ювелирном магазине

Красивое украшение — идеальный подарок, но выбрать подходящее — та ещё задача. Определиться помогут в сети ювелирных салонов UnZo в Красноярске. Здесь можно найти вариант на любой вкус и на любой кошелёк. Серебро, золото, ультрасовременные и классические дизайны, — мы побывали в магазине, выбрали и сфотографировали для вас изделия, которые станут идеальным подарком к Новому году.

Серебро

Серебряные украшения точно не стоит упускать из виду при выборе подарка. Производители ювелирных изделий научились делать из этого металла настоящие шедевры с использованием керамики, эмали и полудрагоценных камней. Само серебро в большинстве случаев обрабатывается слоем родия, что придает ему белизну, эстетичность и защищает от окисления. Носить украшения из серебра можно и с повседневными, и вечерними нарядами. Но главное преимущество этих изделий — доступность.

Классическое золото

Выбор золотых украшений в UnZo также разнообразен. Это и массивные изделия, приковывающие к себе взгляды, и лёгкие, почти незаметные, но не менее интересные. Золото ценилось во все времена, и никогда не потеряет своей актуальности. А тот, кто по-настоящему его ценит, никогда не выберет для себя чего-то другого. Золото в Красноярске, в том числе в подарок, тоже можно найти на любой вкус.

Белое золото

Белое золото очень популярно в Европе. Изделия из него стильные и элегантные. Они подойдут утонченным натурам с хорошим вкусом. Если собираетесь вручить подарок именно такому человеку, то обязательно разузнайте побольше про эти изделия. Дополняет белое золото, как правило, бриллиант. Такие ювелирные украшения представлены в Красноярске в различных вариациях.

Многообразие камней

При выборе украшения главным критерием может стать вовсе не металл, а камень, тем более если именно ему в композиции отведена основная роль. Сапфир, аметист, жеод, опал, — любой из них по-своему прекрасен и может сделать ювелирное изделие удивительным и неповторимым. Если хотите поразить свою избранницу, присмотритесь к украшениям с камнями.

Сеть ювелирных салонов Красноярска UnZo Адреса: — пр. Мира, 85

— ТРЦ Планета (ул. 9 Мая, 77)

— Дом Быта (пр. Мира, 60)

— ЦУМ (ул. Карла Маркса, 102)

— ТЦ Красноярье (пр. им. газ. Красноярский рабочий, 120)

— ТЦ Квант (ул. Красной Армии, 10)

Соцсети: instagram.com/unzo_almaz vk.com/unzo_almaz ok.ru/unzoalmaz

Помимо богатого выбора, покупателей в сети ювелирных салонов Красноярска UnZo ждёт новогодняя акция*. Покупатель сам выбирает, что для него выгоднее — скидка 25% на весь ассортимент украшений или кэшбэк — возврат 100% стоимости изделия в виде бонусов, которыми можно оплатить до 50% от следующей покупки.

Подробности акции можно узнать у продавцов-консультантов или на сайте unzo.ru.

Ещё одно преимущество сети UnZo — самый богатый в Красноярске выбор обручальных колец. Зал для молодожёнов расположен в магазине по адресу пр. Мира, 85. Здесь представлены разнообразные варианты обручальных колец от ведущих производителей.

*Акция действует с 01.12.2017 по 31.01.2018 г. включительно.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной