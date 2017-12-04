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«Дроны, марсоходы и будущее»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске

«Дроны, марсоходы и будущее»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
04.12.2017
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Фестиваль проходил на нескольких площадках и во многих городах страны в течение нескольких месяцев, в течение двух первых дней зимы фестиваль завершился мероприятиями в Красноярске. Главной стала научно-популярная выставка «Город открытий» в МВДЦ «Сибирь». В рамках экспозиции были организованы лектории, уникальные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, интеллектуальные соревнования, кинопоказы (в том числе — полнокупольное кино). Свои площадки представили вузы и предприятия региона.

Впервые в истории проведения российских фестивалей науки на красноярской площадке была реализована программа «Город профессий». Старшеклассники могли пройти профориентационный тест, получить анализ интересов и, исходя из результатов, выбрать траекторию профессионального развития прямо на выставке — интерактивный гид с рекомендациями по посещению определенных площадок.
На песке — следы живущих в сибирских заповедниках и тайге животных. Гостям экспозиции предлагали отличить зайца от утки, медведя от лисицы и т. д.
Моделирование — удел не только детей, но и взрослых. Прямо в павильоне можно было запустить кораблик на радиоупралении в огромном бассейне. У пульта выстроилась целая очередь из школьников, студентов и взрослых.
Площадка МЧС с настоящей пожарной машиной, средствами защиты, огнетушителями и занимательной лекцией. Для знакомства с будущей профессией — самое то.
Узнали трон из «Игры престолов»? На фестивале науки он выглядит иначе — с колбами и пробирками с яркими растворами. Халат с меховым воротником — короли естественных наук одеваются именно так.
Роботов на фестивале можно было не только разглядывать, но и собирать — многочисленные площадки обучали основам робототехники.

Организаторами центральной региональной площадки фестиваля выступают Минобнауки, краевое правительство, МГУ им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет и технопарк «Кванториум». Партнером фестиваля не первый год выступает компания «Норникель».

«Нам важно, чтобы в мир науки и инженерии приходила молодежь, которая развивала бы технологии будущего. В этом смысле фестиваль является очень хорошим инструментом, воронкой, которой позволяет привлечь в мир науки тех ребят, которые будут готовы связать свою дальнейшую карьеру с наукой», — уточнил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

В ходе торжественной церемонии открытия Игорь Сухотин отметил, что фестивали науки помогают юным жителям страны определяться с будущей профессией с детства.
Световое шоу, танцоры, эффектный видеоряд и интерактив со зрителями ознаменовали старт фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске.
Сводный хор исполняет студенческий гимн Gaudeamus — зал встал и замер в ожидании.
На площадке «Норникеля» на выставке «Город открытий» любой мог почувствовать себя в роли инженера или металлурга, посмотреть фильм о Норильске и сделать уникальную фотографию с помощью 15 камер. Динамичный снимок тут же можно отправить себе на почту.
На выставке легко можно было провести весь день — в Красноярске собрали лучшее из того, что было представлено в других городах России.
Пока одни гости лакомились молекулярными коктейлями, другие — управляли дронами, учились рисовать или оказывать первую помощь пострадавшим на площадке КГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Представленные на выставке достижения науки и техники активно применяются и в промышленности, и в медицине, и в быту.

В день открытия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ гостей ждали не только в МВДЦ «Сибирь», но и в детском технопарке «Кванториум». Мероприятие в футуристическом стиле — Техноparty — стало специальным пунктом программы.

На один вечер гостей технопарка перенесли в будущее. По коридорам образовательного пространства гуляли фантастические персонажи, дети и взрослые участвовали в мастер-классах и слушали лекции современных ученых, дегустировали молекулярные коктейли, управляли беспилотниками и создавали роботов из подручных материалов.

Человек в блестящем шлеме в стиле группы Daft Punk встречает гостей Техноparty.
В одной аудитории рисуют 3D-ручкой, в другой — летают на беспилотниках, в коридорах — танцуют под звуки электронной музыки.
С помощью очков виртуальной реальности на вечеринке в «Кванториуме» можно было научиться обезвреживать настоящую бомбу. Современные технологии позволяют примерить практически любую профессию — от сапера до пилота истребителя.
Запчасти для будущего робота — очень скоро он появится.
Любители физики и химии могли узнать больше о свойствах веществ и их взаимодействии друг с другом.
Очереди в коридорах появились почти сразу после старта мероприятия. Любителей науки в Красноярске больше, чем можно себе представить.
Для гостей Техноparty весь вечер работала интерактивная выставка «Миссия Марс», которая рассказывает о перспективах покорения Красной планеты, ее физических, геохимических характеристиках и аппаратах, с помощью которых она изучается. Выставка является совместным проектом интерактивного музея науки «Ньютон Парк» и детского технопарка «Кванториум».
На выставке можно научиться управлять марсоходом или узнать больше о том, как помочь растениям выжить на другой планете или в космическом корабле.

За два дня мероприятия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске посетили десятки тысяч детей и взрослых. Некоторые из них уже готовы связать свою жизнь с наукой, другим только предстоит сделать непростой выбор. Задача таких мероприятий — воспитать целое поколение молодых и целеустремленных людей, способных двигать вперед технический прогресс и стать опорой России уже через несколько лет.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Александра Гребенникова

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