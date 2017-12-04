«Дроны, марсоходы и будущее»: как прошел фестиваль NAUKA 0+ в Красноярске

1 и 2 декабря школьники, студенты и взрослые красноярцы окунались в мир научных открытий и экспериментов, примеряли на себя роли ученых, изобретателей и выбирали будущую профессию. Причина тому — Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, для которого Красноярск выбран центральной площадкой. О том, как это было — в нашем фоторепортаже.

Фестиваль проходил на нескольких площадках и во многих городах страны в течение нескольких месяцев, в течение двух первых дней зимы фестиваль завершился мероприятиями в Красноярске. Главной стала научно-популярная выставка «Город открытий» в МВДЦ «Сибирь». В рамках экспозиции были организованы лектории, уникальные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, интеллектуальные соревнования, кинопоказы (в том числе — полнокупольное кино). Свои площадки представили вузы и предприятия региона.

Организаторами центральной региональной площадки фестиваля выступают Минобнауки, краевое правительство, МГУ им. М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет и технопарк «Кванториум». Партнером фестиваля не первый год выступает компания «Норникель».

«Нам важно, чтобы в мир науки и инженерии приходила молодежь, которая развивала бы технологии будущего. В этом смысле фестиваль является очень хорошим инструментом, воронкой, которой позволяет привлечь в мир науки тех ребят, которые будут готовы связать свою дальнейшую карьеру с наукой», — уточнил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.

В день открытия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ гостей ждали не только в МВДЦ «Сибирь», но и в детском технопарке «Кванториум». Мероприятие в футуристическом стиле — Техноparty — стало специальным пунктом программы.

На один вечер гостей технопарка перенесли в будущее. По коридорам образовательного пространства гуляли фантастические персонажи, дети и взрослые участвовали в мастер-классах и слушали лекции современных ученых, дегустировали молекулярные коктейли, управляли беспилотниками и создавали роботов из подручных материалов.

За два дня мероприятия Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Красноярске посетили десятки тысяч детей и взрослых. Некоторые из них уже готовы связать свою жизнь с наукой, другим только предстоит сделать непростой выбор. Задача таких мероприятий — воспитать целое поколение молодых и целеустремленных людей, способных двигать вперед технический прогресс и стать опорой России уже через несколько лет.