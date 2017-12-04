Фоторепортаж: Культурная олимпиада

Этой осенью в краевой столице прошли необычные концерты, где артисты разных жанров выходили на сцену под девизом «О спорт, ты мир!». Так в Красноярске прошла олимпиада народного творчества, закрытием которой стал большой «олимпийский» арт-парад, посвященный Зимней Универсиаде-2019 и 80-летию Государственного центра народного творчества (ГЦНТ). Концерт в Красноярском музыкальном театре собрал более 800 гостей и более 300 артистов разных жанров.

«Олимпийский» гала-концерт стал грандиозным событием в культуре Красноярского края. Помимо выступлений артистов, на сцене чествовали Государственный центр народного творчества, который в этом году празднует свое 80-летие. За время своей работы он стал организационно-методическим центром для почти 1 500 учреждений клубного типа. Сегодня это одна из крупнейших в стране сетей клубных учреждений, которая включает в себя 10,5 тысяч творческих художественных коллективов, 500 из которых имеют почетное звание «народный» или «образцовый».

Отпраздновать это событие пришли более 800 гостей, которых радовали самыми яркими номерами лауреаты и победители всех региональных этапов олимпиады народного творчества.

«Сегодняшнее мероприятие, посвященное юбилею центра, включает в себя еще и финал краевой олимпиады народного творчества — именно поэтому сегодня у нас такая оживленная обстановка. Юбилей ГЦНТ — это не только наш праздник, это праздник всех домой и дворцов культуры Красноярского края, всех сотрудников и самодеятельных коллективов, наших мастеров. Не случайно, что сегодня на сцене будут лучшие коллективы со всего края», — рассказала директор Государственного центра народного творчества Красноярского края Любовь Романова.

Слова поздравления и благодарности высказали в адрес Государственного центра народного творчества представители министерства культуры края.

«Сегодня очень масштабное для нас событие, потому что Государственный центр народного творчества — это, действительно, уникальное учреждение. Это прежде всего, конечно, те замечательные люди, которые в нем работали, которые стояли у истоков, в самом начале его формирования. Это 1937 год, вы только вдумайтесь! Когда наша страна находилась в таком достаточно сложном периоде истории. Но тем не менее, именно здесь, в великом Красноярском крае, где живет огромное количество самых разных национальностей, разных традиций, культур. Именно в это время в крае начинал свое становление Государственный центр народного творчества, и конечно, то что сегодня сделано этим учреждением, и, я уверена, еще предстоит сделать с целью развития народной художественной культуры, русской культуры прежде всего — это очень дорогого стоит», — подчеркнула первый заместитель министра культуры Красноярского края Наталия Гельруд.

Отдельно на праздничном концерте поздравили тех, кто стоял у истоков создания центра — ветеранов и сотрудников, которые в разные годы внесли свой вклад в развитие учреждения.

«Поздравляю вас с 80-летием уникального учреждения, которое стояло у истоков клубного дела в нашем крае. Сегодня Государственный центр народного творчества вносит большой вклад в дело сохранения и популяризации традиционной народной художественной культуры. Его проекты способствуют развитию современных видов и жанров самобытного творчества нашего народа, укрепляют единое культурное пространство региона. Желаю всему коллективу новых идей и проектов, неиссякаемого источника вдохновения, любви и признания красноярцев, дальнейших успехов в благородном деле сохранения живой культурно-исторической памяти» — говорится в личном поздравлении врио губернатора Красноярского края Александра Усса.

Поздравления в этот вечер прозвучали и от депутатов Законодательного Собрания края. После официальной части гости «олимпийского» концерта увидели красочные и яркие номера, которые представили более 300 артистов Красноярского края.

Интернет-газета Newslab.ru