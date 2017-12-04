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Фоторепортаж: Культурная олимпиада

Фоторепортаж: Культурная олимпиада

Интернет-газета Newslab.ru
04.12.2017
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«Олимпийский» гала-концерт стал грандиозным событием в культуре Красноярского края. Помимо выступлений артистов, на сцене чествовали Государственный центр народного творчества, который в этом году празднует свое 80-летие. За время своей работы он стал организационно-методическим центром для почти 1 500 учреждений клубного типа. Сегодня это одна из крупнейших в стране сетей клубных учреждений, которая включает в себя 10,5 тысяч творческих художественных коллективов, 500 из которых имеют почетное звание «народный» или «образцовый».

Отпраздновать это событие пришли более 800 гостей, которых радовали самыми яркими номерами лауреаты и победители всех региональных этапов олимпиады народного творчества.

В холле Музыкального театра каждый гость вечера мог оставить теплое поздравление или пожелание Государственному центру народного творчества
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
За полчаса до начала гала-концерта всех пришедших развлекали артисты с приветственными забавами
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Праздничное настроение веселыми песнями подогревал ансамбль народной песни ГЦНТ «Сибирская вечора»
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Народные песни в холле Музыкального театра лились рекой
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Выступление артистов вызвало большой интерес у красноярцев
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Погрузиться в атмосферу русских традиций гостям вечера помогла импровизированная деревенская изба
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Зрители приветственных забав
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)

«Сегодняшнее мероприятие, посвященное юбилею центра, включает в себя еще и финал краевой олимпиады народного творчества — именно поэтому сегодня у нас такая оживленная обстановка. Юбилей ГЦНТ — это не только наш праздник, это праздник всех домой и дворцов культуры Красноярского края, всех сотрудников и самодеятельных коллективов, наших мастеров. Не случайно, что сегодня на сцене будут лучшие коллективы со всего края», — рассказала директор Государственного центра народного творчества Красноярского края Любовь Романова.

Слова поздравления и благодарности высказали в адрес Государственного центра народного творчества представители министерства культуры края.

«Сегодня очень масштабное для нас событие, потому что Государственный центр народного творчества — это, действительно, уникальное учреждение. Это прежде всего, конечно, те замечательные люди, которые в нем работали, которые стояли у истоков, в самом начале его формирования. Это 1937 год, вы только вдумайтесь! Когда наша страна находилась в таком достаточно сложном периоде истории. Но тем не менее, именно здесь, в великом Красноярском крае, где живет огромное количество самых разных национальностей, разных традиций, культур. Именно в это время в крае начинал свое становление Государственный центр народного творчества, и конечно, то что сегодня сделано этим учреждением, и, я уверена, еще предстоит сделать с целью развития народной художественной культуры, русской культуры прежде всего — это очень дорогого стоит», — подчеркнула первый заместитель министра культуры Красноярского края Наталия Гельруд.

Для гостей вечера развернулась большая ярмарка
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Послушав приветственные песни, красноярцы устроили фотосессию. Специально для этого в холле Музыкального театра организовали различные тематические фотозоны
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Свои изделия ручной работы представили самобытные мастера
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
...здесь и художественная обработка бересты, и керамика, а также авторская и народная кукла.
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Юная красноярка подбирает подходящую куклу в свою коллекцию
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Были на ярмарке и необычные экспонаты из подручных материалов
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Не забывали красноярцы и о поздравлениях. Словами благодарности был усыпан весь стенд
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)

Отдельно на праздничном концерте поздравили тех, кто стоял у истоков создания центра — ветеранов и сотрудников, которые в разные годы внесли свой вклад в развитие учреждения.

«Поздравляю вас с 80-летием уникального учреждения, которое стояло у истоков клубного дела в нашем крае. Сегодня Государственный центр народного творчества вносит большой вклад в дело сохранения и популяризации традиционной народной художественной культуры. Его проекты способствуют развитию современных видов и жанров самобытного творчества нашего народа, укрепляют единое культурное пространство региона. Желаю всему коллективу новых идей и проектов, неиссякаемого источника вдохновения, любви и признания красноярцев, дальнейших успехов в благородном деле сохранения живой культурно-исторической памяти» — говорится в личном поздравлении врио губернатора Красноярского края Александра Усса.

Поздравительная речь первого заместителя министра культуры Красноярского края Наталии Гельруд
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Руководитель государственного центра народного творчества Любовь Романова получила благодарственное письмо от министерства культуры края
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Русские народные красавицы открыли «олимпийский» арт-парад в Музыкальном театре
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Танец и костюмы артистов не оставили равнодушных
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Всего в этот вечер на сцену вышли более 300 артистов разных жанров
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Их выступления посвятили юбилею Государственного центра народного творчества и Зимней универсиаде-2019
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Артистки-барабанщицы покорили зрителей своей игрой
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Не обошлось на концерте и без лирических песен
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Зрители «олимпийского» арт-парада
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
Праздничный концерт продолжился яркими номерами
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)
...и акробатическими выступлениями
Фото: Руслан Максимов (Культура 24)

Поздравления в этот вечер прозвучали и от депутатов Законодательного Собрания края. После официальной части гости «олимпийского» концерта увидели красочные и яркие номера, которые представили более 300 артистов Красноярского края.

Интернет-газета Newslab.ru

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