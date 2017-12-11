«Кузница новогоднего настроения»: гид по крафтовым подаркам Красноярска

Не так сложно купить новогодние подарки, как придумать, что подарить, во что завернуть и с какими словами вручить. Времени до боя курантов остается все меньше, поэтому мы готовы делиться идеями презентов с вами. Составили подборку вместе с производителем оригинальной упаковки и подарков из натуральных материалов «Дон Коробочкин».

Головная боль для многих — предновогодние подарки для партнеров. Дарить банальное не хочется, на дорогое нет денег, но есть желание укрепить отношения и подарить главное — внимание. В компании «Дон Коробочкин» готовы воплощать ваши идеи — озвучивайте их вслух, приносите черновики или фотографии, выбирайте из каталога. Любой сувенир из изготовят по вашим размерам и нанесут логотип компании.

«Дон Коробочкин» славится не только изготовлением бизнес-подарков, но и интерьерными решениями. Из ценных пород дерева, пластика и прочих материалов можно изготовить как украшения для пространства квартиры или офиса, так и дизайнерскую мебель. Если к Новому году своей семье или самому себе вы мечтали подарить немного уюта — добро пожаловать.

Когда подарок выбран, важно презентовать его красиво — упаковка порой значит не меньше, чем то, что внутри нее. «Дон Коробочкин» знает толк в упаковке и простыми коробочками из дерева не ограничивается. Мастера берутся за самые трудные задачи, воплотить которые отказываются многие красноярские компании.

«Дон Коробочкин» поможет создать подарок с нуля — вместе с мастерами вы пройдете путь от идеи в вашей голове до оригинальной упаковки. Главное не тянуть до последнего, чтобы в предновогоднюю неделю не носиться сломя голову по красноярским магазинам. К счастью, пока вы всё успеваете.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии предоставлены компанией «Дон Коробочкин»