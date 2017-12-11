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«Кузница новогоднего настроения»: гид по крафтовым подаркам Красноярска

«Кузница новогоднего настроения»: гид по крафтовым подаркам Красноярска

Интернет-газета Newslab.ru
11.12.2017
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Головная боль для многих — предновогодние подарки для партнеров. Дарить банальное не хочется, на дорогое нет денег, но есть желание укрепить отношения и подарить главное — внимание. В компании «Дон Коробочкин» готовы воплощать ваши идеи — озвучивайте их вслух, приносите черновики или фотографии, выбирайте из каталога. Любой сувенир из изготовят по вашим размерам и нанесут логотип компании.

В компании «Дон Коробочкин» работают быстро, но с новогодними заказами все-таки лучше поторопиться. Хорошо, если вы закажете пару-тройку бизнес-календарей, как на картинке. А если вам нужно 50 подарков?
Деревянные игрушки с вашим логотипом — пожалуй, самый новогодний вариант для подарка. Ими можно украсить корпоративную елку.
Деревянная флешка в коробочке — практичный подарок. Вы можете выбрать породу дерева, размеры, да и над упаковкой думать не придется.
Идеальный сувенир для руководителя — брендированная коробочка с достойным напитком, сибирским вареньем и какой-нибудь мелочью. Таким подарком одариваемый обязательно будет хвастаться — лишняя реклама для вас.
Органайзер — незаменимая вещь для кабинета руководителя.
Элегантная коробка для часов. Такую не стадно подарить даже высокопоставленным лицам.

«Дон Коробочкин» славится не только изготовлением бизнес-подарков, но и интерьерными решениями. Из ценных пород дерева, пластика и прочих материалов можно изготовить как украшения для пространства квартиры или офиса, так и дизайнерскую мебель. Если к Новому году своей семье или самому себе вы мечтали подарить немного уюта — добро пожаловать.

Объемные буквы с подсветкой — элемент не только торжественных событий, но и предмет мебели со вкусом обставленной квартиры. Зимним вечером такой светильник заменит праздничную гирлянду или небольшую лампу.
Давно хотели украсить рабочий кабинет или гостиную головой оленя? Для этого не обязательно идти на жертвы — достаточно заказать вот такой конструктор.
Деревянное кресло — достойная альтернатива вашим табуреткам. Положите на него подушку, а кошка не заставит себя ждать.
Хэштег — еще один элемент, перекочевавший в интерьер из списка атрибутики для фотосессий. Любое слово можно разместить на книжной полке или рабочем столе.
О новогоднем настроении в собственной квартире забывать тоже не следует. В компании «Дон Коробочкин» вам могут предложить вот такие деревянные игрушки — не бьются, не ломаются и безопасны.

Когда подарок выбран, важно презентовать его красиво — упаковка порой значит не меньше, чем то, что внутри нее. «Дон Коробочкин» знает толк в упаковке и простыми коробочками из дерева не ограничивается. Мастера берутся за самые трудные задачи, воплотить которые отказываются многие красноярские компании.

Снимки в симпатичной коробке тоже могут стать отличным подарком. Ну а если вы занимаетесь фотографией профессионально, то имеет смысл закупить партию — отдавать готовые снимки клиентам в таких шкатулках.
Лень думать над подарком и решили подарить деньги? Хотя бы упакуйте их не в цветастый конверт, а в презентабельного вида коробочку.
Близкому человеку можно подарить коллекцию фотоснимков, открыток, видео на флешке из совместного путешествия — вышеперечисленное также требует коробочки. На нее, кстати, можно нанести любую надпись или рисунок.
Если вы оформляете подарок для винолюба, то красивая коробка вам нужна однозначно. Если знаете, что подарков в виде бутылок будет несколько — дарите коробку с отсеками.
А вот и еще одна идея упаковки для напитков от компании «Дон Коробочкин».
Или, быть может, такая подарочная упаковка для вашего презента?

Адрес: Красноярск, ул. Дубровинского, 62
Тел.: (391) 208-48-98
Сайт: donkorobochkin.ru
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«Дон Коробочкин» поможет создать подарок с нуля — вместе с мастерами вы пройдете путь от идеи в вашей голове до оригинальной упаковки. Главное не тянуть до последнего, чтобы в предновогоднюю неделю не носиться сломя голову по красноярским магазинам. К счастью, пока вы всё успеваете.

Интернет-газета Newslab.ru

Фотографии предоставлены компанией «Дон Коробочкин»

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