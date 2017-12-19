«Быстрее! Лучше! Смелее!»: как красноярцы с олимпийской чемпионкой встречались

В минувшее воскресенье в Фанпарке «Бобровый лог» собрались спортсмены всех возрастов и их родители. Лыжники, сноубордисты, фигуристы — все они пришли покататься и побывать на уроке «Олимпийского патруля». О том, чем понравился этот день юным спортсменам, смотрите и читайте в нашем специальном фоторепортаже.

«Реет в вышине и зовет олимпийский огонь золотой. Будет Земля счастливой и молодой!» — из динамиков фанпарка несется бодрая музыка, ведущий зовет всех на церемонию награждения. Только что закончились соревнования среди сноубордистов «Снежные бобронавты». Награждает победителей прославленная фигуристка, победительница Олимпиады в Сочи 2014 Елена Ильиных.

Титулованная спортсмена приехала в Красноярск с программой «Олимпийский патруль». Это спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России, который помогает школьникам и студентам больше узнать о главных спортивных соревнованиях всего мира. Благодаря ему юные спортсмены могут пообщаться со своими героями и поучиться у них. Елена Ильиных сразу согласилась принять участие в этом проекте.

«Многие спортсмены поддерживают его и очень любят, и я тоже хотела в нем поучаствовать. Для меня большая честь, что меня пригласили. Если я могу чем-то помочь, увлечь детей, дать им стимул заниматься спортом, я должна это сделать, — делится девушка. — То, что Олимпийский патруль проводит такое прекрасное мероприятие, приобщает детей к спорту, — это очень большое событие. И для меня важен этот день. Я хочу максимально выложиться сегодня», — улыбается чемпионка.

После награждения «бобронавтов» красноярцы спешат на каток Фанпарка — нельзя упустить шанс поучиться у олимпийской чемпионки. Там уже вовсю нарезают круги около 20 юных фигуристок, и когда появляется Елена Ильиных, дети бросаются к ней. Взявшись за руки, первый круг проезжают все вместе — так юных спортсменов приняли в большую олимпийскую семью. Чемпионка отрабатывает с детьми около 10 упражнений: как ехать спиной вперед, как катиться боком. Елена Ильиных показывает и собственные элементы, которые они разрабатывали вместе с тренерами.

8-летняя Соня Шилова уже несколько лет занимается фигурным катанием, девочка даже выступала на соревнованиях. Она похвасталась, что после мастер-класса у нее стал гораздо лучше получаться один из элементов фигурного катания — вращение: «Если набрать хорошую скорость, то могу раз десять прокрутиться!». Девочка рассказывает, что занятие с чемпионкой ей очень понравилось: «Она даже самые простые элементы показывает красиво. И еще она очень милая», — добавляет Соня.

После мастер-класса, который продлился около 40 минут, в сервис-центре «Оазис» проводят олимпийский урок. Детям и взрослым напоминают историю игр и рассказают об основных правилах настоящего болельщика: уважении, дружбе и честном соперничестве. Многие с удивлением узнали, что в программу самых первых олимпийских игр, которые проходили в Древней Греции, входило перетягивание каната.

«В спорте нет врагов, здесь только соперники. Мы дружим и переписываемся не только со спортсменами из России, но и из других стран», — говорит Елена Ильиных. Она рассказала, как ее в четыре года привела в секцию фигурного катания бабушка: «Без помощи родителей успеха не достигнуть. Но нельзя замыкаться на одном виде спорта, у ребенка должны быть и танцы, и чтение, и шахматы. А результата можно добиться только упорной работой», — продолжает делиться секретами чемпионка.

После того, как олимпийский урок закончился, красноярцы не хотели отпускать известную гостью: с ней фотографировались и просили автограф. Некоторые родители спрашивали, как определить, походит ли ребенку выбранный вид спорта, или его лучше отдать в другую секцию. Елена Ильиных ответила на все вопросы красноярцев: «Если у профессионального спортсмена есть возможность поделиться своим опытом или знаниями, это обязательно надо сделать», — считает чемпионка. Она так же рассказала, что хотела бы снова поучаствовать в «Олимпийском патруле».

«Дети встретили меня с невероятной энергетикой и любовью. Они очень старались выполнять все упражнения, и у них здорово получалось. Мне удалось уделить время каждому ребенку, я чувствовала от них потрясающую отдачу. Если меня снова пригласят в Красноярск, обязательно приеду», — пообещала Елена Ильиных.

И подрастающие звезды, и их родители надеются, что «Олимпийский патруль» еще приедет в Красноярск.

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru