Красноярский фотограф прославил на весь мир 86-летнюю спортсменку из Дивногорска: бабушка регулярно занимается спортом на набережной Енисея.

Илья Наймушин рассказал, что заметил пожилую женщину на набережной Енисея в Дивногорске во время ее тренировки на бесплатных тренажерах. 86-летняя Антонина Ермохина регулярно занимается здесь физкультурой.

«Набережная в длину у нас около двух километров и на всем протяжении стоят тренажеры. У нее есть какие-то любимые, она идет и занимается. Какие-то не нравятся, их она пропускает, а потом отдыхает на скамеечке в конце набережной», — рассказал Илья Наймушин.

Автор фотографий выяснил, что Антонина Ермохина приехала в Сибирь из Смоленска. Снимки со спортивной бабушкой появились во многих изданиях в России и за рубежом.