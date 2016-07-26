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Красноярский фотограф прославил на весь мир 86-летнюю спортсменку из Дивногорска
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Красноярский фотограф прославил на весь мир 86-летнюю спортсменку из Дивногорска

14 ноября 18:13
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Красноярский фотограф прославил на весь мир 86-летнюю спортсменку из Дивногорска: бабушка регулярно занимается спортом на набережной Енисея.

Илья Наймушин рассказал, что заметил пожилую женщину на набережной Енисея в Дивногорске во время ее тренировки на бесплатных тренажерах. 86-летняя Антонина Ермохина регулярно занимается здесь физкультурой.

«Набережная в длину у нас около двух километров и на всем протяжении стоят тренажеры. У нее есть какие-то любимые, она идет и занимается. Какие-то не нравятся, их она пропускает, а потом отдыхает на скамеечке в конце набережной», — рассказал Илья Наймушин.

86-летняя жительница Дивногорска Антонина Ермохина регулярно занимается на бесплатных тренажерах
Фото: facebook.com/ilya.naymushin.5
Женщина не боится морозов и каждый день выходит на набережную Енисея
Фото: facebook.com/ilya.naymushin.5
Среди спортивных снарядов у нее есть любимые. После тренировки женщина отдыхает на набережной и идет по делам
Фото: facebook.com/ilya.naymushin.5

Автор фотографий выяснил, что Антонина Ермохина приехала в Сибирь из Смоленска. Снимки со спортивной бабушкой появились во многих изданиях в России и за рубежом.

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