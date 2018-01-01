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«Салаты, салюты и повелитель ледянок»: как красноярцы 2018-й встречали

«Салаты, салюты и повелитель ледянок»: как красноярцы 2018-й встречали

01.01.2018
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Главное — красивое фото у ёлки

Президент за спиной — еще один обязательный атрибут Нового года

Салюты над лесом Академа и не только

Ура! У нас уже 2018 😀

Публикация от Сонечкина (@sonyabesson) Дек 31, 2017 at 9:39 PST

#Красноярск#Новый2018Год#ВсемСчастья#🎄☃️🎉

Публикация от Валерия Игоревна (@valeriya_tsaregorodtseva) Дек 31, 2017 at 2:14 PST

А эти мужчины, кажется, так и не дождались фейерверков на Театральной...

Зато у этого господина всё удалось

Ну тут вообще всё прекрасно!

А вот так встречали Новый год на Такмаке!

Красноярцы шлют новогодний привет из Индии!

С Новым годом, котаны! #india #uttarpradesh #agra #happynewyear

Публикация от aldegtyarev (@aldegtyarev) Дек 31, 2017 at 5:18 PST

И не только

Будьте счастливы в новом году!

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