«Салаты, салюты и повелитель ледянок»: как красноярцы 2018-й встречали

Главное — красивое фото у ёлки
В 2018-м #я #россия #красноярск #инстаграмнедели #новыйгод #красота
Публикация от НаташаНаташа (@pechenush.ka) Дек 31, 2017 at 3:36 PST
Президент за спиной — еще один обязательный атрибут Нового года
Салюты над лесом Академа и не только
Публикация от Сонечкина (@sonyabesson) Дек 31, 2017 at 9:39 PST
#Красноярск#Новый2018Год#ВсемСчастья#🎄☃️🎉
Публикация от Валерия Игоревна (@valeriya_tsaregorodtseva) Дек 31, 2017 at 2:14 PST
А эти мужчины, кажется, так и не дождались фейерверков на Театральной...
#krasnoyarsk #2018 #newyear #winter #красноярск #новогодняяночь #салют #фиаско вот так мы ждали салют на площади и как-то не до ждались...
Публикация от Алексей Хороший (@alex.good) Дек 31, 2017 at 1:23 PST
Зато у этого господина всё удалось
Ну тут вообще всё прекрасно!
И последнее слово уходящего Года! : «Семья — это главное!!!» 🎄👪✨ и Семья должна стоять на Боге!!!)🤗👆🏻 #сНовымГодом #дорогие !!!) 😘😘😘 #Бог #Красноярск #семья #праздник
Публикация от Marina A. (@sailo16) Дек 31, 2017 at 1:01 PST
А вот так встречали Новый год на Такмаке!
Не обычный Новый Год! Красноярские столбы Такмак полночь, вниз на ледянке по горнолыжной трассе #2018 #сновымгодом #красноярск
Публикация от Павел Захаров (@woodandarms) Дек 31, 2017 at 12:36 PST
Красноярцы шлют новогодний привет из Индии!
С Новым годом, котаны! #india #uttarpradesh #agra #happynewyear
Публикация от aldegtyarev (@aldegtyarev) Дек 31, 2017 at 5:18 PST
И не только
На улице мороз , а нам лишь бы с горки скатиться ))) Первый раз так встретились с друзьями , пожалуй первый раз лет так за 10 )) Спасибо что вы есть !!! Друзья любите и будьте любимыми !!! Всех с Новым 2018 годом!! #красноярск #друзья #новыйгод
Публикация от Игорь Коваленко (@kovalenko_89) Дек 31, 2017 at 6:19 PST
Будьте счастливы в новом году!