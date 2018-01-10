«Возрождение духа»: лучшие кадры храма Покрова Божьей Матери

Фотографы Красноярского края приняли участие в фототуре в рамках конкурса «Возрождение духа», организованного Горно-химическим комбинатом (входит в госкорпорацию «Росатом»). Фотохудожники побывали в селе Большой Балчуг Сухобузимского района и смогли своими глазами увидеть и запечатлеть храм Покрова Божьей Матери, построенный в начале XX века.

ГХК провел необычный фототур впервые. Объектом съемки стала Покровская церковь на берегу Енисея. Ее построили в 1912 году, а несколькими годами позже — в 1986 году — признали объектом культурного наследия регионального значения и взяли на госохрану. И только в 2011 году памятник деревянного зодчества реконструировали и отреставрировали. Его восстановлением занимались жители села Большой Балчуг при поддержке Горно-химического комбината и «Росатома».

Фотографы со всего края смогли увидеть уникальный памятник архитектуры и сфотографировать его с любого ракурса. Участниками тура стали почти три десятка фотографов — профессионалы и любители. Многие из них ни разу не были в месте, где более 100 лет назад был построен храм Покрова Божьей Матери.

«Архитектура сибирского храма прекрасна, и я очень рад, что у многих красноярцев и железногорцев появилась уникальная возможность приложить свои усилия по фотофиксации одного из интереснейших храмов Красноярской епархии. Деревянный храм Покрова Божьей Матери был восстановлен силами Горно-химического комбината, и на сегодняшний день является единственным реализованным проектом реставрации на территории Красноярского края», — отметил священник Алексей Язев, епархиальный древлехранитель.

В течение всего дня фотографы делали живописные и яркие снимки храма и села Большой Балчуг. По итогам фототура работы любителей и профессионалов участвовали в конкурсе «Возрождение духа», итоги которого подвели в канун Рождества. Организаторы определили трех лауреатов конкурса, а также составили шорт-лист лучших работ.

Победителем стал фотограф-любитель, водитель-экспедитор Сергей Герасимов с фотографией «И в глубинке России с верой в будущее...». Второе место занял главный архитектор проекта ГХК Юрий Епифанцев. Своей работе он дал название «Возрождение». Еще одним призером конкурса стал инженер АО «ИСС» Александр Розманов. Третье место ему принес снимок «Свет в окне».

Рассказывая о своих впечатлениях, участники конкурса сошлись во мнении, что снимая старейший храм в селе Большой Балчуг, каждый чувствовал силу исторического места.

«Фотография для меня — это хобби. Когда я узнал, что есть такой фототур, я сразу решил принять в нем участие. Когда мы приехали в Большой Балчуг, храм сразу привлек внимание. В церкви совсем другая аура, местность. Наверное, благодаря такой атмосфере я и увидел этот выигрышный кадр. Честно говоря, не ожидал, что выиграю. Конечно, хотел бы поблагодарить ГХК за то, что такой фототур организовали», — рассказал победитель фотоконкурса Сергей Герасимов.

По словам организаторов конкурса, несмотря на отдаленное расположение храма, фототур собрал большое количество участников. В ГХК уверены, что конкурс реализовал свою главную цель, которая заключалась в привлечении внимания к истории и уникальности объектов культурного наследия Красноярского края.

«Проект конкурса фотографий „Возрождение духа“ возник под Рождество. Хотелось в эти прекрасные и снежные дни запечатлеть храм Большого Балчуга, который на протяжении нескольких лет возрождали, реставрировали жители села при поддержке Горно-химического комбината. Поскольку добраться в это село не так просто, возникла мысль, что с помощью искусства фотографии можно дать возможность увидеть памятник деревянного зодчества начало 20 века большему числу людей. Мне кажется, что задача нами выполнена», — подчеркнула координатор фотоконкурса, ведущий специалист управления по связям с общественностью ГХК Татьяна Борисенкова.

Интернет-газета Newslab.ru