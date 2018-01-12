«Волшебный лёд Сибири»-2018: лучшие фото зимней сказки

В Красноярске выбрали победителей VI международного фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири». В номинациях «лёд» и «снег» за призовые места боролись по 10 команд: мастера из Японии, Латвии, Беларуси, Якутии и городов России — Москвы, Перми, Шелехова, Хабаровска, Красноярска и Сосновоборска. Newslab оценил самые красивые скульптуры из льда и снега.

«Волшебный лёд Сибири» проходит в Красноярске с 2013 года. Первый фестиваль был посвящен 165-ой годовщине со дня рождения В.И. Сурикова и 385-ой годовщине со дня основания г. Красноярска. В последующие годы художники творили уже на любые темы. А вот работы нынешнего конкурса — оцените разнообразие!

В номинации «лёд» победила команда «Край льда» из Екатеринбурга. Один из ее участников — Сергей Николаев, рассказал: «В нашей концептуальной скульптуре есть своя философия. Мы исполнили фигуру вороны, у которой вместо клюва — ключ. Конечно, каждый понимает это по-своему. Для меня — это история о людях, ведь к каждому человеку нужно найти свой подход. Победы в фестивале не ожидали! Работать было в удовольствие, морозы не напугали. Даже наоборот: на первом этапе заморозок стал плюсом — всё быстро застывало, а когда приступили к резьбе, то погода порадовала потеплением».

Второе место было присвоено команде из Красноярска за работу «Без лица». Третьими также стали мастера из города на Енисее со скульптурой «Переплетение судеб».

В номинации «снег» победу одержала уже известная любителям снежно-ледового искусства команда «Мuusuus» из республики Саха (Якутия). Она также получила приз от Исполнительной Дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. В этом году команда представила работу «Сезон рыбалки». По словам авторов, в основе задумки — тема семьи.

«Над скульптурой мы работали втроём: я, мой брат и наш отец, от которого нам и передался художественный талант, — рассказал участник команды Роман Петухов. — Каждый раз хочется поразить зрителей чем-то новым, выполнить еще более тонкую работу, испытать себя. На этот раз из снега мы попробовали создать сеть для ловли рыбы и очень рады, что наша работа вызывает интерес».

Вторыми стали мастера из Перми со своим произведением «Игра в мяч. Инволюция». Третье место у команды «Синяя линяя» (г. Пермь), представившей работу «Перекрёсток пяти дорог».

Работы других участников — хоть они и не заняли призовые места — впечатляют не меньше: тут и человек-песочные часы, и бульдог с петухом, и монстр в раковине, и рыба с гармошкой... Есть даже коллективный разум!

Награждением профессиональных команд «Волшебный лёд Сибири» не завершается. Впервые в истории фестиваля с 26 февраля по 3 марта в западной части Татышев-парка свои творения представят молодые скульпторы. А уже в следующем году фестиваль-конкурс станет частью культурной программы Универсиады 2019 года.