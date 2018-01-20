«Остаться в живых»: репортаж из замерзших соцсетей красноярцев

Сегодня утром самым популярным фото в инстаграмах проснувшихся красноярцев был градусник на отметке минус 42º. Кто-то прятался под одеялом, кто-то качал детей во дворе на качелях (!!!), кто-то пытался завести машину — горожане смело встречали нагрянувшие морозы и сдаваться, похоже, не собираются!

Больше всего не повезло, конечно, тем, кто сегодня утром шел на работу

Или гулял с собакой

Градусников в сибирском инстаграме на этих выходных больше, чем рекламы

Радует, что кому-то такая погода даже в радость

Мороз морозом, а качели по расписанию!

Ну а это просто идеальное фото настоящего сибиряка!

Бодрит погода и иностранцев — вот, например, генеральный менеджер отелей Ибис и Новотель радуется тому, что завелась его «Вольво»

Кстати, красноярцам еще повезло! В Емельяново утром было холоднее!

А как вам Мотыгино?

В Северо-Енисейске градусника просто не хватило

😬 Публикация от Vitalkrsk (@vitalkrsk124) Янв 19, 2018 at 8:06 PST

В любом случае, мы советуем вам провести эти выходные примерно так

И не забывайте почитать наши советы о том, как подготовиться к зимним прогулкам и что делать, если есть признаки обморожения!

Будьте здоровы!

Ваш Newslab.ru.