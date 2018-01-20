«Остаться в живых»: репортаж из замерзших соцсетей красноярцев

Больше всего не повезло, конечно, тем, кто сегодня утром шел на работу
Когда на улице −42, а тебе по любому надо успеть на работу...😀😀🙈🙈❄️❄️
Публикация от Дарья (@dashyletc) Янв 19, 2018 at 7:21 PST
Или гулял с собакой
-42С😱😱😱 сейчас Москва не позавидует😅 #мороз в #сибирь
Публикация от Laguna Blade~ Logan~ Логан (@logan_aussi) Янв 19, 2018 at 7:11 PST
Градусников в сибирском инстаграме на этих выходных больше, чем рекламы
#зимавкрасноярске #крещенскиеморозы #солнечный На улице 41,дома 20,в теле 38 😥😷😱
Публикация от Ирина (@irina_neizvestnih86) Янв 19, 2018 at 8:29 PST
Радует, что кому-то такая погода даже в радость
Мороз крепчал, мы одевались, как могли... Ну или где написано, что шуба поверх пуховика или наоборот не винтажно... Бодреньких вам выходных!!!🌫 🌬❄️ . (20.01.2018г/ 9час.25мин./ −42С) #морозец#жизнь_сулыбкой#мальчишкионитакие#люблюнемогу#моймалыш#мойсынок#моесчастье#маминосчастье#детство#инстадети#instadeti#instagram_kids#инстамама#instakrasmama#мамакрасноярск#krskonline
Публикация от ❄️☃️❄️MariaKliukina❄️☃️❄️ (@maria_kliukina) Янв 19, 2018 at 6:28 PST
Мороз морозом, а качели по расписанию!
Ну а это просто идеальное фото настоящего сибиряка!
Окунуться с коллегами под звон колоколов в -30 в купель. Вечером с супругой и друзьями пропариться в русской бане и заворить самовар на углях. К этому можно по-разному относиться. Но красивые и добрые русские традиции прекрасны. С Крещением, друзья!
Публикация от Денис Якунин (@d.jakunin) Янв 19, 2018 at 12:09 PST
Бодрит погода и иностранцев — вот, например, генеральный менеджер отелей Ибис и Новотель радуется тому, что завелась его «Вольво»
Great challenge for my Volvo and me! But everything in full operation ! I like it — Welcome in Siberia:-))
Публикация от Oliver Kranz (@oliver_kranz) Янв 19, 2018 at 8:15 PST
Кстати, красноярцам еще повезло! В Емельяново утром было холоднее!
😣👀😱 #зима #красноярск #сибирь #остатьсявживых😂
Публикация от Михаил (@mikhailiachmenev) Янв 19, 2018 at 9:16 PST
А как вам Мотыгино?
Идёшь смотреть сколько градусов на улице😟 Наверное показалось... Протираешь глаза... А неет и правда на улице −47, а у кого то вообще −50. #доброе#морозное#утро🌞❄ #настоящаязима
Публикация от ✨Дарья✨ (@travkina_dasha) Янв 19, 2018 at 7:21 PST
В Северо-Енисейске градусника просто не хватило
В любом случае, мы советуем вам провести эти выходные примерно так
Говорит, что очень холодно, и решила из под одеяла не вылазить 😂😸 #котэ #красноярск #сибирь #холодноочень #krasnoyarsk #-42 #winter #sibirian #прохладно-42 #курильскийбобтейл #курбоб #курбобырулят
Публикация от Михаил (@michail73) Янв 19, 2018 at 8:48 PST
И не забывайте почитать наши советы о том, как подготовиться к зимним прогулкам и что делать, если есть признаки обморожения!
Будьте здоровы!
Ваш Newslab.ru.