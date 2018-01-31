«Жутко красиво»: над Сибирью взошла кровавая Суперлуна

Красноярцы могли наблюдать за ней с 18:48 до 22:11 по местному времени. Вот так Луна выглядела с проспекта Мира незадолго до полного затмения:
Уникальность этого события в том, что Луна во время затмения оказалась максимально близко к Земле и казалась больше на целых 8%: «В земную тень войдет Суперлуна!», — радовались астрономы.
Первый фотоотчет:
Это невероятно! . Я всегда завидовала тем, кто может из окна собственного дома наблюдать астрономические явления-затмения или кометы 💫 Но сегодня наконец и я смогла своими глазами увидеть ЭТО! Сегодня, за несколько минут до начала я узнала, что 31 января, прямо сейчас, одновременно состоятся суперлуние, полное лунное затмение и «голубая луна» — второе полнолуние за месяц. В прошлый раз такое сочетание наблюдалось в 1982 году, повторится оно только в 2037! Как раз в это время я везла дочку на тренировку и мне представилась прекрасная возможность наблюдать затмение с одной из лучших площадок города, на самом высоком берегу реки, с шикарным видом! Я до сих пор под впечатлением от увиденного! Фото совершенно не передаёт Насколько большая была луна и как медленно и быстро одновременно надвигалась на неё тень Земли! Вот она, причина моей головной боли сегодня)) Люди, наблюдавшие затмение рядом со мной говорили что сегодня очень плохой день, неблагоприятный во всех отношениях но я считаю кто во что верит, тот этот получает. Хоть у меня и болела голова сегодня, но день выдался замечательный и он изменит мою жизнь к лучшему, точно знаю! Сегодня исполнилась одна моя давняя мечта, я получила весточку, которую давно ждала и моя батарейка снова заряжена на 💯%! С завтрашнего дня новая жизнь!!! Ура! . А вы видели лунное затмение? А солнечное? А комету?😃 . #лунноезатмение #суперлуние2018 #краснаялуна #красноярск# photo by krsk.kp.ru
Публикация от Матрасики | Конверты в коляску (@markovka_v_kolyasku) Янв 31, 2018 at 7:52 PST
Затмение вблизи
#лунноезатмение Говорят очень редкое явление
Публикация от Перфильева Татьяна (@perfilevatata) Янв 31, 2018 at 7:31 PST
Такой ее видели в Томске
Лунное затмение 🤞🖤🌑когда у знакомых хорошая камера😂😍 #луна#затмение#когдакрасиво#счастье#moon#tomsk#Томск
Публикация от Александра❤🎶 (@_schuri_) Янв 31, 2018 at 7:29 PST
А кому-то не очень повезло
Кровавую Луну заказывали?
Сегодня такой странный день!😏 Доча себя вела не как обычно!👼🏻Капризничала, не хотела сидеть одна !Я весь день на нервах🤯😨Лень меня ещё одолела😐 💯% это всё лунное затмение ☝🏽🌑🌒. Все сегодня наблюдают его??? Мы с #my_sofico смотрим, т. к сна как всегда нету😂🙈любуемся в окошко😍 Честно говоря очень красиво 👍🏻. . А вы в курсе, что сегодняшнее полное лунное затмение впервые ☝🏽 за 150 лет совпадает с «голубой луной». Голубая луна — явление, довольно редкое: последний раз его можно было наблюдать в июле 2015-го, хотя следующий наступит уже в марте этого года. Лунные затмения случаются, как правило, 2–4 раза в год. Лунное затмение происходит, когда Луна оказывается в тени Земли. Для этого Солнце, Земля и Луна должны оказаться на одной линии. Интересно, что в тени планеты солнечный свет максимально преломляется нашей атмосферой, приближаясь к красному концу спектра (как на рассвете или закате). Когда Луна проходит через тень, её поверхность освещается красным светом, поэтому это явление иногда называют кровавой луной.🔴 🔮Астрологи рекомендуют сегодня воздержаться от: ⛔️категорически противопоказаны большие физические нагрузки; ⛔️не рекомендуются стрижка, покраска волос, посещение салонов красоты; ⛔️астрологи не советуют в этот день брать кредиты и совершать большие покупки; конфликты и ссоры, возникшие в этот день, могут привести к очень неприятным последствиям. ________ Как вы сегодня себя чувствовали? Повлияло ли на вас лунное затмение ? 🤨🙂 . #кроваваялуна#лунноезатмение#голубаялуна#странныйдень#редкоенебесноечудо#небесноеявление #луна#новосибирск#2018#нск#cчастьeмоe#зaвтрaфеврaль
Публикация от Nadin4ik🤗✌🏻️ (@cnv1989) Янв 31, 2018 at 7:31 PST
Красота из Сургута!
А сегодня оказывается было #лунноезатмение #сургут #зимнийсургут #луна #лунныйсвет #moon #moonlight #surgut #surgut_my_town #gor_surgut #ночь #night #surgutteg
Публикация от Anna Dorofeeva (@_.anchera._) Янв 31, 2018 at 7:23 PST
Привет из далёкой Перми
Лунное затмение 31.01.2018 19:10 Сфотографированое с крыши автомобиля #russia_photos #nature #ruslavia #po_strane #landscape_russia #ig_world_photo #russia_ww #rsa_folknature #toprussiaphoto #outdoors #лунноезатмение #fareast_russia #russia_pics #madrussians #russia_img #russia_traveler #vscorussia #луна #vscosky #россия #rus_places #fareast #rus_places #инстаграмнедели #пермскийкрай #фотодляроссии #ig_estradas #dialekty_journal #bestvscorussia #modernoutdoors
Публикация от Александр ↟ Кошкин (@shurekoshkin) Янв 31, 2018 at 7:21 PST
Больше всего фотографий затмения сделано, кажется, в Томске. Город астрономов?
А вы чем занимались в ночь кровавой луны? 😈 Сегодня Сибирь была одной из лучших точек наблюдения за редким лунным затмением 🤤 My window view to the blood moon night. Siberia was the best place on Earth to watch it rise this time 🌚 #eclipse #moon #bloodmoon
Публикация от Юлия | Julia (@sidus_iulium) Янв 31, 2018 at 7:18 PST
Луна среди туч из Иркутской области
31.01.18 красота да и только #иркутскаяобласть #магистральный #вечер #затмение#луна #небо
Публикация от Мачнова Валентина(Миндибаева) (@machnovalentina) Янв 31, 2018 at 7:15 PST
Народное творчество из Владивостока
#нефейк #луна #голубаякроваваясуперлунасмерти #азаза
Публикация от Filatova Филатова Щанкина (@fila.ta) Янв 31, 2018 at 7:13 PST
И напоследок — Новосибирск
#лунноезатмение #новосибирск #затмение #луна
Публикация от Dmitrii (@sazonoffdmitrii) Янв 31, 2018 at 7:12 PST
А вам удалось снять свою Луну сегодня? Выкладывайте в комментарии!