«Жутко красиво»: над Сибирью взошла кровавая Суперлуна

Астрономы разогревали нас целую неделю, рассказывая, что сегодня вечером мы увидим редкое Суперлуние. Впервые за 150 лет совпали сразу три уникальных фактора: Суперлуние, лунное затмение и появление в небе «кровавой» Луны. Мы собрали лучшие фото из сибирских (и не только!) соцсетей — смотрите, как это было!

Красноярцы могли наблюдать за ней с 18:48 до 22:11 по местному времени. Вот так Луна выглядела с проспекта Мира незадолго до полного затмения:

Уникальность этого события в том, что Луна во время затмения оказалась максимально близко к Земле и казалась больше на целых 8%: «В земную тень войдет Суперлуна!», — радовались астрономы.

Первый фотоотчет:

Затмение вблизи

Такой ее видели в Томске

А кому-то не очень повезло

Кровавую Луну заказывали?

Красота из Сургута!

Привет из далёкой Перми

Больше всего фотографий затмения сделано, кажется, в Томске. Город астрономов?

Луна среди туч из Иркутской области

Народное творчество из Владивостока

И напоследок — Новосибирск

А вам удалось снять свою Луну сегодня? Выкладывайте в комментарии!

Интернет-газета Newslab.ru