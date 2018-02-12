«Будущее уже здесь!»: в Красноярске стартовала «Школа самоопределения»

8 февраля в аудиториях Института цветных металлов и материаловедения СФУ можно было встретить не только студентов, но и школьников. Они здесь потому, что прошли серьезный отбор и стали учащимися спецкласса для будущих представителей технических профессий. Впереди полтора года напряженной работы, знания от ведущих преподавателей региона и университетские лаборатории. Подробнее о тематическом квесте в честь зачисления и перспективах для одаренных детей — в нашем фоторепортаже.

Новый образовательный проект — «Школа самоопределения» — создан при поддержке АО «Полюс Красноярск». Крупнейшая золотодобывающая компания нуждается в квалифицированных кадрах — представителях инженерной элиты — которых нужно «ловить» и воспитывать еще со школьной скамьи.

Попасть в спецкласс было не так просто: школьникам пришлось пройти через тестирование и очное собеседование, чтобы показать себя с лучших сторон. В итоге из 83 десятиклассников в «Полюс класс» взяли 51 ученика — из них сформируют две группы, которые полтора года будут готовиться к ЕГЭ, а по итогу получат сертификат о прохождении программы, который даст дополнительный балл при поступлении в вуз.

Каждую неделю школьникам предстоит посещать занятия по физике, химии, математике в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ, знакомиться с преподавателями и работой действующих лабораторий. Однако образовательная часть — не единственный компонент «Школы самоопределения».



«Разумеется, мы выходим на городской уровень, поэтому ожидаем большей результативности от этого проекта, чем от профильных классах в школах, поскольку работаем с ресурсом всего города. Это дети, которые целенаправленно готовятся к поступлению. Важнейший элемент программы — это социализация. У этих молодых людей своя субкультура, одни и те же интересы, они много лет работают с одной целью — поступить в профильный вуз», — уточняет и. о. директора «Школы самоопределения» Елена Сигида.

«Когда студенты поступают к нам, то имеют возможность пройти настоящую оплачиваемую стажировку на предприятиях. Один из бонусов доля тех, кто хорошо учится и успешно сдает сессию — приглашение от компании „Полюс“ стать корпоративным студентом. Это обязательная практика с высокой оплатой труда», — рассказывает о перспективах учащихся директор Института цветных металлов и материаловедения СФУ Владимир Баранов.

«Очень приятно, что не смотря на все еще не сломленный современный тренд на гуманитарные специальности, наши усилия не проходят даром, и мы видим, что инженерное образование все больше вызывает интерес у молодых ребят. Убежден, что если строгий отбор не испугал будущих металлургов, то и сама профессия в дальнейшем им будет по плечу! А компания, при этом, имеет возможность планировать свое будущее, с точки зрения наполнения квалифицированными кадрами. Отличный пример взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Олег Гербер, директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск».

Уже в следующий четверг десятиклассники начнут готовиться к предстоящим экзаменам, а пока у них есть время насладиться победой, познакомиться с образовательным процессом института и примерить на себя будущие профессии. В добрый путь!

