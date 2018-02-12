>
>
«Будущее уже здесь!»: в Красноярске стартовала «Школа самоопределения»

«Будущее уже здесь!»: в Красноярске стартовала «Школа самоопределения»

Интернет-газета Newslab.ru
12.02.2018
0

Новый образовательный проект — «Школа самоопределения» — создан при поддержке АО «Полюс Красноярск». Крупнейшая золотодобывающая компания нуждается в квалифицированных кадрах — представителях инженерной элиты — которых нужно «ловить» и воспитывать еще со школьной скамьи.

Обучение в «Школе самоопределения» начинается со знакомства с вузом. О том, как устроен изнутри Институт цветных металлов и материаловедения СФУ, школьники узнали в ходе познавательного квеста.
Средний учебный балл учащихся — от 4,9 до 5. Кто знает, быть может, на кадре будущий руководитель крупнейшего предприятия страны.
Большинство из присутствующих не знакомы друг с другом, но это дело поправимое.
Старшеклассников распределяют по командам случайным образом — их ждут семь тематических локаций с заданиями.

Попасть в спецкласс было не так просто: школьникам пришлось пройти через тестирование и очное собеседование, чтобы показать себя с лучших сторон. В итоге из 83 десятиклассников в «Полюс класс» взяли 51 ученика — из них сформируют две группы, которые полтора года будут готовиться к ЕГЭ, а по итогу получат сертификат о прохождении программы, который даст дополнительный балл при поступлении в вуз.

Сами ученики признаются, что профильный класс для них — реальная возможность подготовиться к ЕГЭ, потому что с каждым годом сдавать его, выдерживать конкуренцию и поступать в вуз мечты все сложнее.
Студент Института цветных металлов и материаловедения рассказывает старшеклассникам о быте геологов и профессии, вокруг которой сложилось немало мифов.
Главное в этом деле — практика, хотя без базовых знаний и профильных предметов не обойтись.
А вот и оборудование будущих работников месторождений — горные сверла, экскаваторы, грейферы и другие тяжелые машины. В квесте им посвятили целую площадку.
Не на все вопросы у участников квеста есть ответы, но это — дело времени.

Каждую неделю школьникам предстоит посещать занятия по физике, химии, математике в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ, знакомиться с преподавателями и работой действующих лабораторий. Однако образовательная часть — не единственный компонент «Школы самоопределения».

«Разумеется, мы выходим на городской уровень, поэтому ожидаем большей результативности от этого проекта, чем от профильных классах в школах, поскольку работаем с ресурсом всего города. Это дети, которые целенаправленно готовятся к поступлению. Важнейший элемент программы — это социализация. У этих молодых людей своя субкультура, одни и те же интересы, они много лет работают с одной целью — поступить в профильный вуз», — уточняет и. о. директора «Школы самоопределения» Елена Сигида.

Как утверждает Елена Сигида, результаты старшеклассников поражают — они четко знают, к чему стремиться, побеждают в краевых и всероссийских олимпиадах, рационально расходуют свободное время и даже будучи школьниками живут профессией. Они — сформировавшиеся личности.
Получать образование на базе Сибирского федерального университета престижно для будущих работников производственной отрасли края. Ресурсы кормят регион и поддерживают экономику, потому технические специальности остаются востребованными на рынке. Хороших специалистов всегда не хватает.
Посвященная химическим процессам площадка квеста — пока с пробирками и веществами у школьников отношения не складываются, но очень скоро им покорится и эта наука.
Знаете ли вы, например, как получить жидкое золото?
Или как полезные ископаемые превращаются в литые изделия?

«Когда студенты поступают к нам, то имеют возможность пройти настоящую оплачиваемую стажировку на предприятиях. Один из бонусов доля тех, кто хорошо учится и успешно сдает сессию — приглашение от компании „Полюс“ стать корпоративным студентом. Это обязательная практика с высокой оплатой труда», — рассказывает о перспективах учащихся директор Института цветных металлов и материаловедения СФУ Владимир Баранов.

Обогащение полезных ископаемых — еще одна тематическая площадка квеста и основа основ добывающей промышленности.
Самые интересные для школьников локации — конечно, те, где можно не только послушать, но и посмотреть или потрогать. Вот, например, аккумулятор в разрезе и подробный комментарий от преподавателя о его работе.
Финал квеста — традиционное общее фото участников. Уже через неделю они начнут грызть гранит науки в стенах вуза.
У каждого в руках пакет с сувенирами от партнера мероприятия — АО «Полюс Красноярск».

«Очень приятно, что не смотря на все еще не сломленный современный тренд на гуманитарные специальности, наши усилия не проходят даром, и мы видим, что инженерное образование все больше вызывает интерес у молодых ребят. Убежден, что если строгий отбор не испугал будущих металлургов, то и сама профессия в дальнейшем им будет по плечу! А компания, при этом, имеет возможность планировать свое будущее, с точки зрения наполнения квалифицированными кадрами. Отличный пример взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Олег Гербер, директор по работе с государственными органами АО «Полюс Красноярск».

Уже в следующий четверг десятиклассники начнут готовиться к предстоящим экзаменам, а пока у них есть время насладиться победой, познакомиться с образовательным процессом института и примерить на себя будущие профессии. В добрый путь!

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Александра Гребенникова

Рекомендуем почитать