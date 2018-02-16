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«Роботы в руках детей»: фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» в Красноярске

«Роботы в руках детей»: фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
16.02.2018
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Фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» проводит группа компаний «Спецавтоматика» при поддержке администрации Красноярска и правительства Красноярского края. Масштабные соревнования такого уровня в Красноярске прошли впервые: на одной площадке собрались участники не только из городов Красноярского края, но и со всей России — Новосибирска, Иркутска, Волгограда.

Кроме площадок соревнований, на фестивале были и другие тематические локации — например, на этой любой желающий мог попробовать научиться двигать предметы силой мысли.
Церемонии открытия была не менее яркой, чем программа состязаний — с танцами, приветственными речами и даже тортом — уменьшенной копией Колизея из Рима.
Среди участников можно встретить детей практически любого возраста. и все они лихо стучат по клавишам, программируют, собирают роботов из деталей и проводков.
Желающих собрать робота даже больше, чем мест за столами.
Еще одна локация не для соревнования — оркестр велосипедистов. Четырем участникам нужно крутить педали в определенном темпе, чтобы «сыграть» популярную мелодию.

«Мы живем в XXI веке, уже ни для кого не секрет, что робототехника активно входит во все сферы нашей деятельности, поэтому, ребята, вы на правильном пути — занятия робототехникой сегодня помогут вам завтра», — обратилась к участникам в ходе церемонии открытия директор фестиваля Ольга Матвеева.

Напутственные слова участникам от директора фестиваля Ольги Матвеевой.
Всего за несколько шагов конструктор превращается в робота, который умеет двигаться и реагировать на определенные команды.
Перед стартов соревнований участники тестируют роботов на столах — если что-то не так, можно быстро привести программу в порядок и не ударить в грязь лицом.
Каждому юному робототехнику нужен хороший наставник — будь то родитель, учитель или старший товарищ.
Изобретение воспитанника красноярской Станции юных техников Солибоя Эргашева — протез человеческой ноги, который заменит здоровые ноги людям с инвалидностью.
Современные дети гораздо быстрее реагируют и включают в повседневную жизнь последние достижения технологического прогресса.

Как отметил организатор фестиваля Эктор Баррето, «РОБОКОЛИЗЕЙ» — своеобразный зачет для детей, занимающихся в российских кружках робототехники. В ходе соревнований родители и сами участники оценили, как ребенок усвоил полученные знания по предмету.

Что касается самих соревнований, то площадки были распределены по нескольким дисциплинам: «Перворобот», «Траектория геометрических фигур», «Шорт-трек Архимедова спираль», «Лабиринт», «Конкурс технических проектов», «Робосумо» и другие.

Собирать роботов на фестивале любой желающий мог по схеме из настольного пособия. Скорее всего, после фестиваля красноярские кружки робототехники примут новых воспитанников.
А вот и тематический торт фестиваля «РОБОКОЛИЗЕЙ» с гладиаторами на вершине.
Суть «Робосумо» заключается в том, чтобы вытолкнуть робота соперника за пределы поля.
Многие «сумоисты» снабжают специальной пластиной — так проще одержать победу и тягаться с чужим роботом.
«Шорт-трек» — роботу нужно как можно быстрее пройти по нарисованной на поле линии. Кто быстрее это сделал — тот и победил.
Не так просто заставить выполнять команды кусок пластика и комок проводов, но у участников фестиваля получается.

В течение всего дня юные робототехники соревновались, чтобы оказаться среди победителей. Робототехника — отрасль знаний, где возраст не всегда играет решающую роль. Часто школьники младших классов обходят подростков и выпускников. Подробный список победителей опубликован на сайте мероприятия.

Организаторы Фестиваля Ольга Матвеева и Эктор Баррето.
Фото: «Робоколизей»
Настало время узнать имена победителей.
Фото: «Робоколизей»
Судейский состав и организаторы мероприятия на одной сцене.
Фото: «Робоколизей»
Лучшие юные робототехники получили заслуженные награды — не только дипломы, но и ценные призы.
Фото: «Робоколизей»
Для каждой номинации — три места, всего — 31 победитель.
Фото: «Робоколизей»

После церемонии награждения организаторы провели аукцион и лотерею, где разыграли ценные подарки среди гостей и участников фестиваля.

Для нового поколения одаренных детей фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» — возможность проявить себя и понять, в каком направлении двигаться дальше. Именно с таких побед начинаются истории великих ученых, инженеров и изобретателей, и это — самая главная награда и мощная мотивация в любом возрасте. Узнать подробнее о фестивале вы можете на сайте мероприятия или из социальной сети Instagram.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной

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