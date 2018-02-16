«Роботы в руках детей»: фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» в Красноярске

10 февраля в Красноярске состоялись всероссийские соревнования по робототехнике «РОБОКОЛИЗЕЙ». Дети, их родители, подростки, толпы болельщиков всех возрастов собрались в МВДЦ «Сибирь», чтобы показать, чему они научились на занятиях робототехникой — будь то бои роботов, гонки или изобретения. Подробнее о мероприятии — в нашем репортаже.

Фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» проводит группа компаний «Спецавтоматика» при поддержке администрации Красноярска и правительства Красноярского края. Масштабные соревнования такого уровня в Красноярске прошли впервые: на одной площадке собрались участники не только из городов Красноярского края, но и со всей России — Новосибирска, Иркутска, Волгограда.

«Мы живем в XXI веке, уже ни для кого не секрет, что робототехника активно входит во все сферы нашей деятельности, поэтому, ребята, вы на правильном пути — занятия робототехникой сегодня помогут вам завтра», — обратилась к участникам в ходе церемонии открытия директор фестиваля Ольга Матвеева.

Как отметил организатор фестиваля Эктор Баррето, «РОБОКОЛИЗЕЙ» — своеобразный зачет для детей, занимающихся в российских кружках робототехники. В ходе соревнований родители и сами участники оценили, как ребенок усвоил полученные знания по предмету.

Что касается самих соревнований, то площадки были распределены по нескольким дисциплинам: «Перворобот», «Траектория геометрических фигур», «Шорт-трек Архимедова спираль», «Лабиринт», «Конкурс технических проектов», «Робосумо» и другие.

В течение всего дня юные робототехники соревновались, чтобы оказаться среди победителей. Робототехника — отрасль знаний, где возраст не всегда играет решающую роль. Часто школьники младших классов обходят подростков и выпускников. Подробный список победителей опубликован на сайте мероприятия.



После церемонии награждения организаторы провели аукцион и лотерею, где разыграли ценные подарки среди гостей и участников фестиваля.

Для нового поколения одаренных детей фестиваль «РОБОКОЛИЗЕЙ» — возможность проявить себя и понять, в каком направлении двигаться дальше. Именно с таких побед начинаются истории великих ученых, инженеров и изобретателей, и это — самая главная награда и мощная мотивация в любом возрасте. Узнать подробнее о фестивале вы можете на сайте мероприятия или из социальной сети Instagram.



Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной