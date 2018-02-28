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«Страница истории края»: как открывали новый литейный комплекс КрАЗа

«Страница истории края»: как открывали новый литейный комплекс КрАЗа

Интернет-газета Newslab.ru
28.02.2018
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Увеличение доли продукции с добавленной стоимостью и повышение её качества — главный производственный результат КрАЗа в минувшем году. Запуск нового литейного комплекса открывает новые перспективы — теперь завод доведет долю высокотехнологичной продукции до 55 %. КрАЗ не увеличивает объемы производства металла, он как все последние 10 лет остается на уровне 1 млн тонн. Завод наращивает долю продукции с высокой добавленной стоимостью в уже произведенном алюминии.

В торжественной церемонии открытия нового литейного комплекса приняли участие управляющий завода РУСАЛ Красноярск Евгений Курьянов и врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Запуск комплекса позволит КрАЗу зайти на машиностроительные рынки Америки, Европы, Азии. Кстати, на готовую продукцию уже есть покупатель — американская металлургическая компания мирового уровня.
Так выглядят цилиндрические слитки, которые затем могут быть использованы в самых разных отраслях — от строительства до автопрома. Кстати, с использованием алюминия изготавливают все транспортные средства — от велосипедов до космических кораблей.
Персонал, задействованный в литье новой продукции, прошел обучение в американской компании Wagstaff, а также на Новокузнецком алюминиевом заводе.

Раньше такой вид алюминиевой продукции в крае не производили. Цилиндрические слитки рекордных для отечественной промышленности размеров — 457 диаметра — не нуждаются в дальнейшей переработке. Продукция сразу находит конечного потребителя. Например, из них изготавливают диски для большегрузных автомобилей.

«Сегодня цилиндрические слитки очень востребованы во всем мире. Слитки больших диаметров будут использоваться для производства колесных дисков для большегрузных автомобилей и внедорожников. Работа нового уникального комплекса на КрАЗе позволит поддержать Красноярский край как перспективный промышленный регион», — рассказал управляющий АО РУСАЛ Красноярск Евгений Курьянов.

Запуск нового комплекса на большом экране — исторический момент для ведущего предприятия Красноярска, региона и страны в целом.
Цилиндрические слитки появляются будто из-под земли.
С помощью крана слитки достают с литейного стола — теперь их можно увидеть в полном размере. Высотой с 9-ти этажный дом.
Кран перемещает полученную продукцию к месту хранения. Очень скоро алюминий найдет своего потребителя.

Инвестиции компании РУСАЛ в оборудование и строительство нового комплекса на КрАЗе составили почти 40 млн долларов, а в реализации были задействованы все предприятия красноярской промплощадки: Инженерно-технологического центра (ИТЦ), КрАЗ, Русская инжиниринговая компания (РИК).

«Красноярский край все больше и больше должен уходить от сырьевой экономики и заниматься глубокой переработкой и производством продукта с высокой добавленной стоимостью. С запуском этого производства более 55 % того, что выпускается на КрАЗе, будет переходить в продукцию с другой добавленной стоимостью, что означает и другие деньги, и другие технологии, и более качественное использование рабочей силы», — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Как отметил Евгений Курьянов, для Красноярского алюминиевого завода — это новая страница истории. Предприятие уходит от поставок технического алюминия на биржи и наращивает объемы выпуска продукции с добавленной стоимостью.
Первая опытная отливка нового вида сплава показала отличную подготовку литейщиков и оснастчиков.
На строительство нового литейного комплекса ушло два года труда большого коллектива специалистов.
Литейный агрегат будет производить 10 тыс. тонн цилиндрических слитков в месяц, то есть 120 тыс. тонн в год.

Около 30 % производимого в России алюминия выпускается на КрАЗе. Сегодня без 13-го элемента таблицы Менделеева сложно представить нашу жизнь и стабильное развитие экономики Красноярского края и страны в целом, потому новые рекорды Красноярского алюминиевого завода— это и наши рекорды. Чем не повод для гордости?

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

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