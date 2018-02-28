«Страница истории края»: как открывали новый литейный комплекс КрАЗа

26 февраля на Красноярском алюминиевом заводе состоялось торжественное открытие нового литейного комплекса. К запуску высокотехнологичного производства на предприятии готовились два года, и теперь здесь будут производить цилиндры крупного диаметра для строительной отрасли и автопрома. Newslab.ru побывал на торжественной церемонии и готов рассказать, что значат подобные открытия для экономики края.

Увеличение доли продукции с добавленной стоимостью и повышение её качества — главный производственный результат КрАЗа в минувшем году. Запуск нового литейного комплекса открывает новые перспективы — теперь завод доведет долю высокотехнологичной продукции до 55 %. КрАЗ не увеличивает объемы производства металла, он как все последние 10 лет остается на уровне 1 млн тонн. Завод наращивает долю продукции с высокой добавленной стоимостью в уже произведенном алюминии.

Раньше такой вид алюминиевой продукции в крае не производили. Цилиндрические слитки рекордных для отечественной промышленности размеров — 457 диаметра — не нуждаются в дальнейшей переработке. Продукция сразу находит конечного потребителя. Например, из них изготавливают диски для большегрузных автомобилей.

«Сегодня цилиндрические слитки очень востребованы во всем мире. Слитки больших диаметров будут использоваться для производства колесных дисков для большегрузных автомобилей и внедорожников. Работа нового уникального комплекса на КрАЗе позволит поддержать Красноярский край как перспективный промышленный регион», — рассказал управляющий АО РУСАЛ Красноярск Евгений Курьянов.

Инвестиции компании РУСАЛ в оборудование и строительство нового комплекса на КрАЗе составили почти 40 млн долларов, а в реализации были задействованы все предприятия красноярской промплощадки: Инженерно-технологического центра (ИТЦ), КрАЗ, Русская инжиниринговая компания (РИК).

«Красноярский край все больше и больше должен уходить от сырьевой экономики и заниматься глубокой переработкой и производством продукта с высокой добавленной стоимостью. С запуском этого производства более 55 % того, что выпускается на КрАЗе, будет переходить в продукцию с другой добавленной стоимостью, что означает и другие деньги, и другие технологии, и более качественное использование рабочей силы», — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Около 30 % производимого в России алюминия выпускается на КрАЗе. Сегодня без 13-го элемента таблицы Менделеева сложно представить нашу жизнь и стабильное развитие экономики Красноярского края и страны в целом, потому новые рекорды Красноярского алюминиевого завода— это и наши рекорды. Чем не повод для гордости?

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной