«Лапы, хвост и фыр-фыр-фыр»: день кошек на Newslab.ru

По мотивам недавних соревнований
Мастер сна 80-го уровня
Как бы и спать надо... 😪 #kira_samael #krasnoyarsk #siberia #cat #redcat #kitty #sleepkitty #sleep #video #videowithcat #красноярск #сибирь #кошка #рыжаякошка #кошечка #соннаякошечка #сон #спать #видео #видеоскотом
Публикация от Kira Samael Morningstar (@kira_samael_astaroth) Фев 28, 2018 в 9:13 PST
Вы верите, что ему 18 лет?
У котов тоже, оказывается, есть седина: оно и понятно, если тебе 18 кошачьих лет, т. е. целых 80 человеческих. С праздником, Джеймс! :-*
Публикация от Bogdan Bogdanov (@bogdan_bogdanov) Фев 28, 2018 в 11:50 PST
«Когда кошке вообще на всё плевать?», — спрашивает её хозяйка. «Всегда!», — отвечаем мы.
Когда кошке вообще на все плевать...🐾🐾 #красноярск #красноярсксити #красноярсклайф #кошка #котейка #зеленоглазоетакси #всехвертела #усатыйполосатый #жирнаяжопа #доброеутро #вторниконтакой #зима #ейнорм #счастье #мышонок #семья #люблюсемью #kitty #cat #ilovemycat #whatevermood #greeneyes #winter #softkittywarmkittylittleballoffurhappykittysleepykittypurpurpur #ilovemyfamily #hyderabad #hyderabadblogger #hyderabadinsta #hyderabadcity #hyderabadtimes
Публикация от 🇷🇺 (@landu.braghtenbergdt) Фев 28, 2018 в 8:22 PST
А сегодня же первый день весны! И если на улице пока зима, дома уже солнечно и вполне тепло!
Пришла весна и кошка светится от счастья 💕 С первым днём весны 🐾 #Красноярск #весна #кот #кошка #музыка #лего #котики #счастье #happy #love #car #kitten #music #lego #guitar #fishing #legoningago #legocity #Siberia #Barbie #doll #leopard #Spiderman #rainbow #sun #spring #cat #pussycat #gatita🌞🌈
Публикация от Екатерина 🐈 мур (@katerina_pretty_cat) Фев 28, 2018 в 8:23 PST
Кто из них прекраснее? Сложный вопрос...
Первый день весны и — 17. Снег идёт, ветер дует, красота же 😌😝 . . . #кот #доброеутро #красноярскийкрай #folowforfolow #март #весна #любовь #жизньпрекрасна #коньки #livemusic #musician #housemusic #musical #newmusic #musicvideo #countrymusic #beautiful #partymusic #домахорошо #musiclife #musicfestival #musicallyapp #musiclover #musicismylife #черногорскиийпарк #семья #musicproducer #trapmusic #goodmorning #indiemusician
Публикация от @ nadi_zhuu Фев 28, 2018 в 6:59 PST
Повелитель этой и всех соседних вселенных
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Публикация от 伊戈尔 (@vetluzhanka) Фев 28, 2018 в 6:22 PST
Мяукнул или зевнул?
То ли мяукнул, то ли зевнул... 😊 Но внимание к себе привлек! Теперь можно и умыться. . Растет мой сынуля, мой красавчик. . С любовью, Слим. Муррр... . #питомниккошек #orientalcat #ориентальныекошки #питомник_khaokheo #красноярск #котики #котыкошки #люблюориенталов #кк_адам
Публикация от 😺Питомник ориентальных кошек😺 (@khao_kheo) Фев 28, 2018 в 7:15 PST
Этот молодой человек напрасно примазывается к великому празднику!
Доброго утра, друзья.!:) Сегодня день котиков, потому я попросил сфотать меня.:) #Красноярск #якотик #баристакрасноярск #woodcoffee #coffe #latte
Публикация от Сережик (@indi_little) Фев 28, 2018 в 7:20 PST
А теперь серьезный вопрос — ищем котика вместе!
СРОЧНО РЕПОСТ!Пропал кот в Покровке , похож на сиамского, просьба кто видел сообщить по телефону 89293568359 Автор #пропалкот #котиккрасноярск #красноярск #красноярскновости #красноярсклайф #крск24
Публикация от ЛапУшки г. Красноярск (@lapushki_help) Фев 28, 2018 в 8:28 PST
Вкусно кормите, любите и никогда не обижайте своих домашних питомцев!