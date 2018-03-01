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«Лапы, хвост и фыр-фыр-фыр»: день кошек на Newslab.ru

«Лапы, хвост и фыр-фыр-фыр»: день кошек на Newslab.ru

Интернет-газета Newslab.ru
01.03.2018
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По мотивам недавних соревнований

Порицает

Публикация от Сонечкина (@sonyabesson) Фев 15, 2018 в 11:02 PST

Мастер сна 80-го уровня

Вы верите, что ему 18 лет? 

«Когда кошке вообще на всё плевать?», — спрашивает её хозяйка. «Всегда!», — отвечаем мы.

А сегодня же первый день весны! И если на улице пока зима, дома уже солнечно и вполне тепло!

Кто из них прекраснее? Сложный вопрос...

Повелитель этой и всех соседних вселенных

Мяукнул или зевнул?

Этот молодой человек напрасно примазывается к великому празднику!

А теперь серьезный вопрос — ищем котика вместе!

Вкусно кормите, любите и никогда не обижайте своих домашних питомцев!

Ваша мяунтернет-газета Newslab.ru

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